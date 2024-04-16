Фанаты попытались выяснить размер карты GTA 6

Команда энтузиастов предположила, как будет выглядеть финальный вариант карты в Grand Theft Auto 6. Геймеры показали свежую версию своего проекта: штат Леонида теперь простирается и на северо-запад, как настоящая Флорида.

Сравнение предполагаемой карты GTA 6 с размерами миров других игр франшизы и Red Dead Redemption 2:

Вывод о финальном размере карты пользователи сделали на основе небольшого намека в трейлере игры. На бампере автомобиля Джейсона и Люсии в конце ролика видна маленькая наклейка с полными очертаниями штата. При этом на карте, которую ранее замечали на официальном постере игры, северной части Леониды нет.

Окажутся ли игроки-картографы правы — пока сказать сложно. Но, предполагая масштаб будущей игры, фанаты пользовались в основном информацией из утечек 2022 года, подлинность которых была подтверждена. Если данные окажутся верными, размер Вайс-Сити и окрестностей будет минимум вдвое больше всех прочих миров Rockstar Games.

В середине апреля 2024 года в сети отыскали возможного исполнителя роли Джейсона в GTA 6. Это может оказаться актер Грегори Коннорс (сериал «Хорошая борьба»). В его резюме было указано, что он сыграл ведущую роль в неком проекте Rockstar Games, который выйдет в 2025 году. После огласки Коннорс отредактировал портфолио и ограничил к нему доступ.