GTA 6 может стать первой игрой за 80 долларов

Во время беседы с инвесторами глава компании Take-Two Штраус Зельник заявил, что ценность новой GTA 6 сильно выше стоимости. Предварительная стоимость игры составляет 70 долларов, однако некоторые журналисты считают, что возможно будет установлена новая планка в 80 долларов за игру.

В одном из интервью Штраус Зельник уклонился от ответа на вопрос о том, сколько геймерам придётся платить за такие игры, как Grand Theft Auto VI:

Каждая игра предлагает больше контента, и мы стремимся, чтобы этот контент был максимально ценным для каждого геймера. Каждый раз, как только мы устанавливаем цену на свою игру, мы уверены, что опыт, который она принесёт игрокам, значительно выше её стоимости - Штраус Зельник.

Это так же может означать, что следом к новой ценовой категории подтянутся и другие издатели. С того времени, как стоимость больших игровых проектов перевалила за отметку в 70 долларов, прошло уже около двух лет. Компании мотивируют это тем, что стоимость разработки повышается, однако очевидно что обычные игроки не жалуют такой подход.