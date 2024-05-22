GTA 6 может стать первой игрой за 80 долларов

Во время беседы с инвесторами глава компании Take-Two Штраус Зельник заявил, что ценность новой GTA 6 сильно выше стоимости. Предварительная стоимость игры составляет 70 долларов, однако некоторые журналисты считают, что возможно будет установлена новая планка в 80 долларов за игру.
В одном из интервью Штраус Зельник уклонился от ответа на вопрос о том, сколько геймерам придётся платить за такие игры, как Grand Theft Auto VI:
Каждая игра предлагает больше контента, и мы стремимся, чтобы этот контент был максимально ценным для каждого геймера. Каждый раз, как только мы устанавливаем цену на свою игру, мы уверены, что опыт, который она принесёт игрокам, значительно выше её стоимости - Штраус Зельник.
Это так же может означать, что следом к новой ценовой категории подтянутся и другие издатели. С того времени, как стоимость больших игровых проектов перевалила за отметку в 70 долларов, прошло уже около двух лет. Компании мотивируют это тем, что стоимость разработки повышается, однако очевидно что обычные игроки не жалуют такой подход.
Да сейчас уже всё равно, кто там и за сколько продаёт.Нынче игра твоей становится лишь в случае скачивания с торрента
Упс а игра то недоступна в вашем регионе
За онлайн в гта6 люди и 200баксов отдадут
а потом еще и донатить в нем будут. хлебушки они такие
Задавать новый стандарт на уже заработанной репутации оно такое) можно оправдать что угодно
Раз в 12 лет можно и раскошелится)
Забавно, первой игрой которую я именно купил(в цифре и стиме по крайней мере) была гта5 в 2015. До этого был нищим студентом(а ещё до этого школьником) и всё пиратил. Правда последние пару лет вспомнил былую молодость и снова качаю с торрентов) Что поделать, если разработчики не хотят русских денег, а платить через костыли не хочу уже я
500 рублей в единственном магазине 1С на весь город за лицензию GTA4. Любил туда заходить и считать цену за все дополнения Sims 2, попутно офигевая.
Возможно эта игра и вправду заслуживает такой цены. Только вот, многие другие компании посмотрят на это и заломят такой же ценник. Хотя их играм по проработке и прочему, будет как до Луны, по сравнению с GTA VI
Еще бы обязательную привязку к онлайну добавить, как у кал оф дути, чтобы нищие не смогли скачать с торрентов
и за 70 брать не будет скидки подождать всегда можно!
Долго ждать будешь, годика 2 точно.
а кто то будет ждать раздачи в EGS!
Как то они дешевят надо 99.99.
Вообще без проблем)
У меня уже несколько лет самые дорогие игры которые я покупал стоят 100 рублей. (акк). И цена не меняется.
да хоть 80ккккк зелёных, или один зелёный бумажка, либо торррент если будет хакер который сможет, либо офф активашка за сотку, онлайн в этот раз нафиг не нужен, пятой части хватило, наигрался, вырос уже из этой детской бесмысленной фигни, теперь только синглы, и только те что не рокстар сделала, рокстар только бесплатно либо активашка за сотку
Да ради бога. Если сюжет не испортят воук, или лгбт помойкой, то можно и 80 отдать, ибо в качестве всего остального они не подведут.
Но, из-за повесток, всё равно никаких предзаказов, даже у Роков )
Уже за 130 есть а они про 80 говорят 🤣🤣🤣
80 стандартное, 150 максимальное издание, с блек джеком и шл*хами
Будет ровно 100, рокстар могут себе такое позволить и все равно будут покупать
делайте 150 // Максим Штин
Стандартное издание да? ))
Ради этой игры многие консоли покупать будут. Я думаю 80 баксов это уже мелочи жизни.
А что уже не 100$ ? новость высосанная из пальца.
Всего лишь 80$?....Дешовки!
Кто захочет купит и за 80$. Учитывая популярность серии, игре не долго жить с защитой после релиза. Сюжетку точно ломанут. Ждем релиза на ПК. Хотя и на портативке какой нить можно, типо СВИЧ 2 или Паровой Палубе.
100 баксов за стандартное издание и 250 за расширенное, где будет всякий мусор для онлайна
а минусы будут)
Ну так вроде консольный эксклюзив, разве нет? За такое положено доплачивать.
Я ставил на 100-120
А че так мало 😀 // Mikhail Tsyganov
Ваще пох. Не жалко и 80$.
Пофиг. Зная контору этих лицемерных тварей, у нас она будет бесплатной.
Я не против, юбики и прочие давно уже по 120-130 продают игры
стандартное издание то у них все еще 70, дальше уже всякие делюксы идут
Так юбики делают это с целью продвижения своего сервиса подписок на игры.
Я её и за 120 куплю. Тот самый момент, когда есть за что.
Это благодарность за качественный продукт который подарит мне сотни часов игры с удовольствием.
гта и качественный продукт смешно даже, щас свалюсь на пол от хохота, гта тупая игра про ауе для фанатов ауе культуры и бандитов.
Это да, в какой игре еще можно Романа посадить сзади на мотоцикл и со всей дури влететь во встречку, и смотреть как 2 тушки по всем законам физики целуют встречные машины и асфальт)