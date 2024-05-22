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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 611 оценок

GTA 6 может стать первой игрой за 80 долларов

Talendor3
Новости

Во время беседы с инвесторами глава компании Take-Two Штраус Зельник заявил, что ценность новой GTA 6 сильно выше стоимости. Предварительная стоимость игры составляет 70 долларов, однако некоторые журналисты считают, что возможно будет установлена новая планка в 80 долларов за игру.

В одном из интервью Штраус Зельник уклонился от ответа на вопрос о том, сколько геймерам придётся платить за такие игры, как Grand Theft Auto VI:

Каждая игра предлагает больше контента, и мы стремимся, чтобы этот контент был максимально ценным для каждого геймера. Каждый раз, как только мы устанавливаем цену на свою игру, мы уверены, что опыт, который она принесёт игрокам, значительно выше её стоимости - Штраус Зельник.

Это так же может означать, что следом к новой ценовой категории подтянутся и другие издатели. С того времени, как стоимость больших игровых проектов перевалила за отметку в 70 долларов, прошло уже около двух лет. Компании мотивируют это тем, что стоимость разработки повышается, однако очевидно что обычные игроки не жалуют такой подход.

-25
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Denis Kyokushin

Да сейчас уже всё равно, кто там и за сколько продаёт.Нынче игра твоей становится лишь в случае скачивания с торрента

6
RTYWD

Упс а игра то недоступна в вашем регионе

5
Божественный Rockstar

За онлайн в гта6 люди и 200баксов отдадут

4
BoT_TaK_BoT

а потом еще и донатить в нем будут. хлебушки они такие

2
Empty account

Задавать новый стандарт на уже заработанной репутации оно такое) можно оправдать что угодно

3
XpressV

Раз в 12 лет можно и раскошелится)
Забавно, первой игрой которую я именно купил(в цифре и стиме по крайней мере) была гта5 в 2015. До этого был нищим студентом(а ещё до этого школьником) и всё пиратил. Правда последние пару лет вспомнил былую молодость и снова качаю с торрентов) Что поделать, если разработчики не хотят русских денег, а платить через костыли не хочу уже я

3
SixOtavio

500 рублей в единственном магазине 1С на весь город за лицензию GTA4. Любил туда заходить и считать цену за все дополнения Sims 2, попутно офигевая.

0
Artery Kaulitz

Возможно эта игра и вправду заслуживает такой цены. Только вот, многие другие компании посмотрят на это и заломят такой же ценник. Хотя их играм по проработке и прочему, будет как до Луны, по сравнению с GTA VI

2
chaospaladin

Еще бы обязательную привязку к онлайну добавить, как у кал оф дути, чтобы нищие не смогли скачать с торрентов

2
Дворф

и за 70 брать не будет скидки подождать всегда можно!

0
СнопакДоминатор

Долго ждать будешь, годика 2 точно.

0
Lelik_mc_kawai СнопакДоминатор

а кто то будет ждать раздачи в EGS!

0
saa0891

Как то они дешевят надо 99.99.

0
Lvinomord

Вообще без проблем)

Спойлер
0
romero52

У меня уже несколько лет самые дорогие игры которые я покупал стоят 100 рублей. (акк). И цена не меняется.

0
StingerV

да хоть 80ккккк зелёных, или один зелёный бумажка, либо торррент если будет хакер который сможет, либо офф активашка за сотку, онлайн в этот раз нафиг не нужен, пятой части хватило, наигрался, вырос уже из этой детской бесмысленной фигни, теперь только синглы, и только те что не рокстар сделала, рокстар только бесплатно либо активашка за сотку

0
Eios

Да ради бога. Если сюжет не испортят воук, или лгбт помойкой, то можно и 80 отдать, ибо в качестве всего остального они не подведут.

Но, из-за повесток, всё равно никаких предзаказов, даже у Роков )

0
Punisher1

Уже за 130 есть а они про 80 говорят 🤣🤣🤣

0
Lelik_mc_kawai

80 стандартное, 150 максимальное издание, с блек джеком и шл*хами

0
Just-a-your-King

Будет ровно 100, рокстар могут себе такое позволить и все равно будут покупать

0
Пользователь ВКонтакте

делайте 150 // Максим Штин

0
Jarvis666

Стандартное издание да? ))

0
Юра Шахназаров

Ради этой игры многие консоли покупать будут. Я думаю 80 баксов это уже мелочи жизни.

0
kotasha

А что уже не 100$ ? новость высосанная из пальца.

0
Well-to-doAelinor

Всего лишь 80$?....Дешовки!

0
Дмитрий Поляков 1987

Кто захочет купит и за 80$. Учитывая популярность серии, игре не долго жить с защитой после релиза. Сюжетку точно ломанут. Ждем релиза на ПК. Хотя и на портативке какой нить можно, типо СВИЧ 2 или Паровой Палубе.

0
caliskan

100 баксов за стандартное издание и 250 за расширенное, где будет всякий мусор для онлайна

-1
Русик_96

а минусы будут)

-4
Wing42

Ну так вроде консольный эксклюзив, разве нет? За такое положено доплачивать.

-1
Slow Slade Snow Snake

Я ставил на 100-120

-1
Пользователь ВКонтакте

А че так мало 😀 // Mikhail Tsyganov

-1
Миханик Шестеренкин

Ваще пох. Не жалко и 80$.

-2
Кей Овальд

Пофиг. Зная контору этих лицемерных тварей, у нас она будет бесплатной.

-3
Kamishini1993

Я не против, юбики и прочие давно уже по 120-130 продают игры

-7
Talendor3

стандартное издание то у них все еще 70, дальше уже всякие делюксы идут

-1
Avel_N

Так юбики делают это с целью продвижения своего сервиса подписок на игры.

0
вупсич пупсич

Я её и за 120 куплю. Тот самый момент, когда есть за что.
Это благодарность за качественный продукт который подарит мне сотни часов игры с удовольствием.

-7
Brock_Harrison

гта и качественный продукт смешно даже, щас свалюсь на пол от хохота, гта тупая игра про ауе для фанатов ауе культуры и бандитов.

-3
Empty account

Это да, в какой игре еще можно Романа посадить сзади на мотоцикл и со всей дури влететь во встречку, и смотреть как 2 тушки по всем законам физики целуют встречные машины и асфальт)

0