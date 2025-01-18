Инсайдер поделился информацией о геймплее GTA VI

Недавно в сети появились новые подробности о геймплее Grand Theft Auto VI, которыми поделился пользователь под ником Pebblestar. По его словам, он увидел несколько часов игрового процесса из тестовой сборки 2024 года.

Одной из ключевых особенностей игры станет высокий уровень проработки поведения NPC. Например, их реакции на стрельбу выглядят настолько правдоподобно, что это может вызывать у игрока чувство вины. При попадании в живот персонажи хватаются за рану, проверяют кровь, падают на колени и даже произносят реплики, такие как: «Зачем ты это сделал?».

Полиция в игре тоже стала умнее: они могут устраивать полноценные места преступления после стрельбы, фотографировать улики, проводить измерения, а затем отправлять тела в морг или больницу. Если игрок устроит аварию или откроет огонь, NPC могут записывать происходящее на телефоны и вызывать полицию. При этом у игрока будет возможность запугать их или заставить удалить видео.

Мир GTA 6 будет ощущаться невероятно живым благодаря множеству мелких, но значительных деталей.

Интерактивные рабочие службы : на дорогах будут работать ремонтные и уборочные бригады. После крупных ДТП появятся пробки, пока спецтехника (грузовики, краны, эвакуаторы) не расчистит место аварии.

: на дорогах будут работать ремонтные и уборочные бригады. После крупных ДТП появятся пробки, пока спецтехника (грузовики, краны, эвакуаторы) не расчистит место аварии. Физика дорог : после разрушений и сильных ливней на дорогах остаются выбоины, которые постепенно заполняются водой. Вода затем испаряется под солнечными лучами.

: после разрушений и сильных ливней на дорогах остаются выбоины, которые постепенно заполняются водой. Вода затем испаряется под солнечными лучами. Погодные эффекты: ураганы и штормы выглядят реалистично. Сильный ветер может двигать дорожные знаки и столбы, NPC будут терять равновесие и искать укрытие.

Автомобили в игре ощущаются уникальными: каждая модель имеет свою физику управления, а дополнительный вес (например, броня, пассажиры или тела в багажнике) влияет на поведение машины. Повреждения выглядят реалистично — при сильных авариях машины могут сгибаться, ломаться или даже разрезаться пополам при столкновении с толстыми объектами.

Игрок сможет носить оружие на спине или груди, а также хранить снаряжение в инвентарях автомобилей. Разные персонажи, будут по-разному держать оружие, что добавляет уникальности каждому герою.

Игра также предложит элементы скрытности, похожие на Hitman или Ghost Recon: игрок сможет прятаться, ложиться на землю, скрывать оружие под одеждой и использовать различные маскировочные приемы. Одежда в игре детализирована до мельчайших деталей — она взаимодействует с телом, рвется, пачкается, мокнет и может быть испачкана кровью.

На максимальном уровне розыска игрока будет преследовать Национальная гвардия.

В сельских районах можно будет кататься на лошадях.

Полиция стала умнее и действует в группах, разделяясь на команды для выполнения тактических задач.

NPC можно запугивать, чтобы они убирали свои телефоны, если они записывают действия игрока.

Эта утечка звучит невероятно амбициозно и показывает, что Rockstar Games действительно стремятся вывести игровую индустрию на новый уровень. Однако, до официального подтверждения всей этой информации, фанатам остается лишь ждать анонсов.