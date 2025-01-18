Инсайдер поделился информацией о геймплее GTA VI

Недавно в сети появились новые подробности о геймплее Grand Theft Auto VI, которыми поделился пользователь под ником Pebblestar. По его словам, он увидел несколько часов игрового процесса из тестовой сборки 2024 года.
Одной из ключевых особенностей игры станет высокий уровень проработки поведения NPC. Например, их реакции на стрельбу выглядят настолько правдоподобно, что это может вызывать у игрока чувство вины. При попадании в живот персонажи хватаются за рану, проверяют кровь, падают на колени и даже произносят реплики, такие как: «Зачем ты это сделал?».
Полиция в игре тоже стала умнее: они могут устраивать полноценные места преступления после стрельбы, фотографировать улики, проводить измерения, а затем отправлять тела в морг или больницу. Если игрок устроит аварию или откроет огонь, NPC могут записывать происходящее на телефоны и вызывать полицию. При этом у игрока будет возможность запугать их или заставить удалить видео.
Мир GTA 6 будет ощущаться невероятно живым благодаря множеству мелких, но значительных деталей.
- Интерактивные рабочие службы: на дорогах будут работать ремонтные и уборочные бригады. После крупных ДТП появятся пробки, пока спецтехника (грузовики, краны, эвакуаторы) не расчистит место аварии.
- Физика дорог: после разрушений и сильных ливней на дорогах остаются выбоины, которые постепенно заполняются водой. Вода затем испаряется под солнечными лучами.
- Погодные эффекты: ураганы и штормы выглядят реалистично. Сильный ветер может двигать дорожные знаки и столбы, NPC будут терять равновесие и искать укрытие.
Автомобили в игре ощущаются уникальными: каждая модель имеет свою физику управления, а дополнительный вес (например, броня, пассажиры или тела в багажнике) влияет на поведение машины. Повреждения выглядят реалистично — при сильных авариях машины могут сгибаться, ломаться или даже разрезаться пополам при столкновении с толстыми объектами.
Игрок сможет носить оружие на спине или груди, а также хранить снаряжение в инвентарях автомобилей. Разные персонажи, будут по-разному держать оружие, что добавляет уникальности каждому герою.
Игра также предложит элементы скрытности, похожие на Hitman или Ghost Recon: игрок сможет прятаться, ложиться на землю, скрывать оружие под одеждой и использовать различные маскировочные приемы. Одежда в игре детализирована до мельчайших деталей — она взаимодействует с телом, рвется, пачкается, мокнет и может быть испачкана кровью.
- На максимальном уровне розыска игрока будет преследовать Национальная гвардия.
- В сельских районах можно будет кататься на лошадях.
- Полиция стала умнее и действует в группах, разделяясь на команды для выполнения тактических задач.
- NPC можно запугивать, чтобы они убирали свои телефоны, если они записывают действия игрока.
Эта утечка звучит невероятно амбициозно и показывает, что Rockstar Games действительно стремятся вывести игровую индустрию на новый уровень. Однако, до официального подтверждения всей этой информации, фанатам остается лишь ждать анонсов.
Чёт похоже на клюкву. Слишком уж всё радужно, только и подставляй уши для новой порции лапши. Хочется чтоб так и было, но пока к таким инсайдам буду относиться скептически.
звучит правдоподобно- хотя я и сомневаюсь в том, что этот очередной инсайдер что-то видел. а вот насчет проработки поведения нпс просто напомню- это же рокстар, парни, которые семь лет назад добавили реагирование конских яиц на мороз))) так что надеюсь, что они смогут в очередной раз нас удивить
Чем удивлять? Заскриптованными сценками и миссиями, в которых нельзя сделать хотя бы немного по-своему?
Что амбициозного? В GTA 5 например полиция постоянно кого-то преследует и устраивает перестрелки, а тут добавят ещё немного заскриптованных моментов.
инсайд ради инсайда...
физика дорог - а ренген их будет или запоминаются и ломаются на вечно? или строители есть и будут подделывать как наши в зиму.
Мою 3060 уже можно в окно выбрасывать, да?
Конечно. А потом купить для GTA 6 консоль PS5, которая по уровню как 3060.
хахахах пс5 мыльцо в 720р а что сонибой не про написал хахахах
Присылай по почте или по сдэку
Конечно,но в окно не надо выкидывать,а продать и купить более мощную карту.
Звучит очень круто. Если так и всё и будет то это конечно поднимет планку игр на новый уровень и мы наконец-то увидим долгожданный нет-с ген.
Давно мечтал пройти ГТА соблюдая правила дорожного движения) Заодно постоять в многочасовых пробках...
Если портировать будут как гта5,никто потом в сюжет на захочет, а сразу в онлайн рп и на западные офф сервера,чтобы проходить сюжет в коопе
Те же яйца, только в профиль.
Просто вау! // Александр Александров
Вот бы в игру добавили блогера ishowspeed, чтобы я смог зарубить его топором и надругаться над трупом
Да ты я смотрю маньяк !
побывал на последней выставке кала (современных игор) и подсмотрел за шторкой геймплей угта 6 и вот что открылось моему взору : Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... Можно покупать и т.п. возможности как в Daggerfall. И враги 3-хмерные тоже, и труп тоже 3д. Можно прыгать и т.п. Если играть за охрану дворца то надо слушаться командира, и защищать дворец от злого (имя я не придумал) и шпионов, партизанов эльфов, и ходит на набеги на когото из этих (эльфов, злого…). Ну а если за злого… то значит шпионы или партизаны эльфов иногда нападают, пользователь сам себе командир может делать что сам захочет прикажет своим войскам с ним самим напасть на дворец и пойдет в атаку. Всего в игре 4 зоны. Т.е. карта и на ней есть 4 зоны, 1 - зона людей (нейтрал), 2- зона императора (где дворец), 3-зона эльфов, 4 - зона злого… (в горах, там есть старый форт…). Так же чтобы в игре могли не только убить но и отрубить руку и если пользователя не вылечат то он умрет, так же выколоть глаз но пользователь может не умереть а просто пол экрана не видеть, или достать или купить протез, если ногу тоже либо умреш либо будеш ползать либо на коляске котаться, или самое хорошее… поставить протез. Сохранятся можно…
они могут устраивать полноценные места преступления после стрельбы - ты забыл самое главное.
это мне не показали там