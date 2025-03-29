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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 014 оценок

Штраус Зельник объяснил секретность вокруг даты релиза Grand Theft Auto VI

butcher69 butcher69

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью Bloomberg объяснил, почему Grand Theft Auto VI до сих пор не получила точную дату выхода.

По его словам, это связано с тем, что GTA VI — самый ожидаемый развлекательный продукт в истории. Издатель стремится поддерживать ажиотаж и не раскрывает лишних деталей заранее.

«Мы хотим создать максимальное волнение, но при этом сбалансировать его с неудовлетворенным ожиданием. У нас есть конкуренты, которые анонсируют релизы за годы вперед, но мы предпочитаем показывать маркетинговые материалы ближе к выходу игры», — заявил Зельник.

Он также отметил, что 12-летний разрыв между GTA V и GTA VI — это сознательное решение. Rockstar Games придерживается стратегии редких, но эталонных релизов, избегая ежегодных выпусков, как у конкурентов.

Rockstar стремится к совершенству. Это требует времени, но и результат впечатляющий: GTA V преуспела в трёх поколениях консолей и остаётся эталоном индустрии.

Напомним, GTA V вышла в 2013 году и принесла Take-Two более $8 млрд выручки, разойдясь тиражом 210 млн копий.

Официально релиз GTA VI намечен на осень 2025 года, но точная дата пока не объявлена.

79
106
Комментарии: 106
Ваш комментарий
Kalaka Whitewing

Не выпускали вы по причине дойки онлайна пятёрки, а не потому что вы хотите выпустить что-то невообразимое. Будут те же яйца, только в профиль. Ну, если не хуже. )

78
ДолойТолерантность

Аплодирую стоя комментарию!

10
Alkatraz7N7

RDR2 тоже получается те же яйца что и RDR, но дьявол то, как мы знаем в деталях)))

5
Kalaka Whitewing Alkatraz7N7

Только чёт игра интересней от этого не стала. )

-9
GoldenHadrian

Та же Gta 5 создавалась лишь несколько лет, и какой вышла, маштабной, разнобразной, смысл создавать ноые gta больше 10 лет.. раньше gta создавали за несколько лет, и получались они вполне себе.

Раз он Зельник, сейчас снова промолчал, и сказал, почему рокстар не объявляет ни дату выхода, ни новые трейлеры и скриншоты, то наверное скоро ждать нового трейлера и тд, не стоит..

А почему тянут, потому что они сами не знают, будут ли переносить когда игру, поэтому до последнего молчат тянут.

17
EugeneHeisenberg

Да никто не делал GTA VI 10 лет, просто кормились с gta online все эти годы

41
PolGhost

Ну дак активную разработку начали уже после RDR2. Так что пока, не 10 лет, а 6 с половиной

8
Александр Гоголев

а зачем выпускать конкурента ГТА онлайн? Потерпишь, поверь мне, если перенесут на следующий год и далее. Фанаты Холлоу Найт подтвердят.

0
GoldenHadrian EugeneHeisenberg

Есть такое, они начали ее активную разработку после выхода Rdr 2 в 2018году, мало какая студия, может параллельно активно крупные игры одновременно разрабатывать

0
KILLA06 PolGhost

судя по билду разработка начата в 2015-16 годах

0
TrustingVayne

«Мы хотим создать максимальное волнение» у меня уже случилось отвращение от ожидания и новостей ниочем!

15
POBWNK

Да, новость о новости

0
ЮрийSport

Ну не знаю. Было веселее когда через год Гташки выходили (3, Vice city, San Andreas)

10
jax baron

ну перерыв в 3-4 года норм как между 4 и сан андрес, а 12 лет и тоже самое - это да фигня.

5
Sergo Gromov

Тогда были другие игры и другие стандарты, цены на разработку, сейчас они до последнего доят старые игры так ведь удобнее

0
Lvinomord

Хоть 3шку и пропустил в своё время,но вот Вайс и Сан любимые игры до сих пор. Далее помню улетные первые впечатление от этих игр)

1
Rorschach93

и в СА самая слабая графика, из 90-х

-4
Миханик Шестеренкин Rorschach93

Игру в студию из 90х с открытым миром и с графоном, как у СА!

0
QueerMalden

Самое странное что до сих пор второго трейлера и скриншотов игры не появились... А время идет

8
GoldenHadrian

Не приятно конечно, что даже жлобятся на первые скриншоты, что с рокстарами случилось, ну явно изменили подход.
Так будет и с Rdr 3.

0
Jay C

100% перенесут, а осенью просто покажут трейлер №2

6
KnDiman

Эти хоть серьёзная кампания, есть шанс, что выпустят осенью, вон разработчики vampire the masquerade bloodlines 2 какой уже год чередуют 2-й квартал и осень, причём каждый раз утверждают, что на этот раз игра обязательно выйдет.

4
TrustingVayne

"серьёзная кампания"??? Напомните мне сколько раз переносили GTA V?

0
TrustingVayne
0
KnDiman TrustingVayne

Если я не ошибаюсь, здесь речь идёт не о полноценном релизе, а о ПК версии и как все взбунтовались сразу, а тех же вампиров с 2019 года переносят каждый раз и все такие "Ок классно пусть допиливают" несмотря, что объёмы этих 2-х игр разные не двойные ли это стандарты? Я всё к чему, что лучше не называть точную дату выхода, чем обещать, что на днях выйдет и 100 раз переносить.

3
yariko ookami KnDiman

Поддерживаю. Если назвать дату, а потом перенести, гнева от ждунов будет еще больше. Так что не назвав точную дату Рокстар просто из двух зол выбрали меньшее.

1
TrustingVayne yariko ookami

Да но они еще любят тянут до последнего по максимуму чтобы потом сказать о переносе!

0
ed1ber

Было бы прикольно , если условно говоря она вышла , к примеру завтра , с бухты борахты , так сказать ))). В любом случае она окупится, мне кажется даже в первую неделю она побила бы все рекорды ;).

3
Lenya69
которые анонсируют релизы за годы вперед, но мы предпочитаем показывать маркетинговые материалы ближе к выходу игры

Есть чему поучиться у этой компании, компании на три буквы GSC

3
Guns296

Да и толку от таких спасителей индустрии, которые на самом деле сейчас только вредят ей, скрывая дату? Конечно, адекватные студии не хотят соперничать с ГТА. В итоге будем сидеть без других игр, пока Рокстар не расчехлится с датой.

2
Johnny Rotten

Каких конкурентов? У них нет конкурентов.

2
kotasha

Даже если и сказали бы дату они всегда могут перенести игру, другое дело что они даже 2 трейлер не показали.

2
KookyPentheus

Похоже второй трейлер появится осенью этого года, прям перед выходом игры если не будет переносов, раньше не ждать.

2
GoldenHadrian

Если не будет переноса на 2026, то трейлер 2 появится весной-летом, ну может ещё, есть малый шанс, что осенью покажут трейлер, но это тогда, если релиз будет в ноябре или декабре.

0
Slaviandi

Одна дойная корова сменит другую еще лет на 10 - 15 )

2
HellmaN69

Вопрос в том, будут ли оправданы эти 12 лет ожидания и будет ли вау эффект...

2
darkevil555

Ну Зельник если игра провалиться как же ты свою корону быстро снимешь

1
GoldenHadrian

Gta не может провалиться.

3
X_O_MAX_O_X GoldenHadrian

провалится как и твой мягкий знак в слове "провалитЬся"

-3
nexthell X_O_MAX_O_X

ахахах

-1
CRAZY rock GAME GoldenHadrian

Спокойно может провалиться если там не будет онлайна, только поэтому ее и покупают, потому что сюжет там всегда был поверхностный

-1
darkevil555 GoldenHadrian

ахаххаха ну ну

-1
Losharov

Лучше бы он обьяснил, как ему фаны еще хлебареску не разукрасили за переобувание частое...

1
barfly89
Он также отметил, что 12-летний разрыв между GTA V и GTA VI — это сознательное решение. Rockstar Games придерживается стратегии редких, но эталонных релизов, избегая ежегодных выпусков, как у конкурентов.

Ну ну, это не потому что решили доить онлайн до последнего )) Обновы к онолайну до сих пор выходят. Даже те длц, которые изначально планировались к сюжетной компании.

Если бы не успех гта 5 онлайн, то гта6 давно бы уже вышла.

1
KPAHbl4

жадная корпоратская крыса ненавидящая геймеров что-то кому-то говорит...

1
Dj NordSound

У них точно есть какая-то договорённость с сони чтоб больше людей купили их дерьмо консоли и рокстар емет с етого какойто процент чтоб не выпускать сразу на пк! Ну или на дерьмоконсоль будет все урезано 30кадров и так далее а на пк будет все на уровне как положено на 25-26 год 60кадров на ультрак в 2к как минимум плойка просто усрется от такой графики

0
Рикочико

Если бы после анонса даты релиза игра вышла через три месяца, тогда бы был резон в такой скрытности.

А так, про неё уже достаточно много известно чтобы таким заниматься.

0
hKKK33

Да они обнаглели. RDR 2 вышла в 2018 и её 5 лет делали. С тех пор прошло 7 лет

0
Archibalbd7

Страус балабол

0
Сергей23235

гта раз даже в 3 года, станет ассасином, никому не интересным, так что, правильная стратегия

0
ЧГК

Этой ГТА уже года 1,5 мусолятся. Никакой конкретики когда выход в релиз, а воды что хватит каждому жителю Африки.

0
Аристов--Черный
мы предпочитаем показывать маркетинговые материалы ближе к выходу игры

Ага. По трейлерам уже давно проводят сравнения с релизной игрой. Мелочи конечно, но всё же.

0
qDan

ЖТА, это всё-таки одна из лучших серий в рамках нестроительных песочниц, с которыми крайне сложно конкурировать.

Пока что Раксторам удавалось совмещать вполне серьёзные сюжеты с петросянством и чёрным юмором, и сильно не косячить с технической частью.

В том, что из серии торчат уши мультикультуризма - проблем не вижу, ведь первые игры всё-равно были про понаехавших итальянцев, негров и латиносов.

Показанные крупинки геймплея тоже особо не за что ругать, конечно если он не начнёт упираться в сетевую активность.

Лично для меня, ощутимы две проблемы: 1) серия становится излишне технологичной - на графон, физику и "реалистичность" тратится слишком много времени. Считаю что ЖТА - это не про реализм и СИМСоподобность, а чистейшую свободу перемещения и активностей, 2) последние "ремастеры" старых игр - даже халтурой тяжело назвать, настолько ублюдочными они были. Активная дойка ЖТА 5 онлайном и дополнениями, также не прибавляют оптимизма.

Не хотелось бы, чтобы серия сдохла как Saints Row или ушла в самокопирование как Just Cause.

0
FRentertainment2

Да какая еще секретность? Как маленький ребенок. Сказал бы прямо что не знает когда игра выйдет. Сами Рокстар не знают).

0
Yuras_777

Что-то 12 лет это много

0
Yuras_777

тогда бы сразу сказали какое железо собрать :)))

0
la anmusk

Если честно, я не очень разделяю мнение тех, кто говорит и уверен в переносе, в каком-то эдаком "унижении" Роков, словно это не Роки, а какая то Беседка или Юбики, которые штампуют хер знает что по сути дела и грубо говоря. Величие Роков оспаривать тяжко, их продукт - это всегда взрыв игровой индустрии. (кто помнит те же новости по телеку, как из-за ГТА 5 стояли люди на улицах в очереди в магазины, чтобы купить её с утра в день релиза). Он полон и целостен даже на релизах в отличии от большинства иных разработчиков, которым проще выпустить сырую игру на скоряк. Рокстары не нуждаются в рекламах, в 10 трейлерах до выхода, это им ни к чему. Они прекрасно понимают, что их игры ждут, их купят и из-за них будут покупать даже приставки. Огромная, условно, независимая компания, которая имеет возможность выпустить игру тогда, когда она захочет, а не когда скажут. Пока многие компании кормят красивой картинкой и трейлерами с кучей обещаний, Роки батрачат над своим продуктом, вбахивая огромные деньги и силы.
Я не задрот и не слюнявый фанат Рокстара, но я признаю величие этой компании, которой ни к чему кормить людей сотней трейлеров, сотней скринами, десятками интервью и яркими рассказами о игре. Они просто умеют выпустить, чтобы все ох*уели и засели на месяцы.

0
vfa19

GTA 6, PS6, осень 2026, вот и всё.

0
Ellie Williams
и остаётся эталоном индустрии.

игра то посредственная, прошёл в 2015м и забыл

-1
vzglydizugla

Вредно столько загорать, совсем уж черные стали, бедняжки.

-1
m9cok

хочу проверить мощь этой игры на 5090

-1
TrustingVayne

Она у тебя хоть есть? Жду недождусь вышлеш скрин потом)

1
trueseva TrustingVayne

Щас покупать нет смысла, до релиза пару лет на пк

0
TrustingVayne trueseva

ет точно и вообще лучше брать RTX PRO 6000 96GB

0
ИЗВРАЩЕНКА

ГОоооВНОЕДЫ!

Налетай теребонькать на очередной рокстаровский выкидыш про очередных ОТБРОРСОВ ОБЩЕСТВА!

-1
Lelik_mc_kawai

Я же говорил, трейлер 2 выйдет ближе к релизу! чем ближе релиз, тем ближе второй трейлер!

-2
xXHASLXx

Когда ТРАМП СДОХНЕТ, И АМЕРИКА НАСТУПИТ ТЮТЮ тогда выйдет)

-2
yariko ookami
Он также отметил, что 12-летний разрыв между GTA V и GTA VI — это сознательное решение.

Все правильно, самое главное качество, а не скорость конвеера!

-3
TrustingVayne

Жду с нетерпением качественную оптимизацию, буду запускать на RTX 3050 4GB Mobile и AMD 6600H + RAM 2x8 DDR5 4800MHz посмотрим что из этого получится!)

-4
yariko ookami TrustingVayne

К слову, у пятой части тоже была относительно неплохая оптимизация, я ее запускал на Core2duo и 9800GT. На минимальных настройках игра выдавала аж до 29 кадров! Да, не густо, но зато работала.

-1
TrustingVayne yariko ookami

Ну да но все же DLSS на программном уровне не добавили в обычную версию GTA V чтобы она шла вообще на калькуляторах зажали, а я так ждал чтобы затестить и погонять на своей старушке GTX 660M 2GB в онлине с FPS-ом за 60+))

0
kotasha

Скорость аш в 12 лет, это уже как черепахи получается.

-1
kotasha TrustingVayne

Ничего хорошего не получиться, по нынешним меркам это очень слабое железо, переиздания гта уже кушает +5 гб видеопамяти.

0
hKKK33

Помню как купил пс4 чтобы поиграть в GTA 6 и TES 6. Главный вопрос - будет ли ещё на рынке пс5 в моменту выхода этих игр. К TES 6 особо актуально.

-3
feniks9kl

gta да, tes нет

0
Free User

я еще пятую шляпу пройти не могу, скучная зараза... щас за черта-колхозника выдали играть, такая печаль, хоть игру бросай.. но думаю всё-таки доиграю через силу, для опыта...

-3
Naughty_Kamikaze

Всему свое время. Когда только вышла, игралась +- в новинку, графика впечатляла и т.п. Сейчас не то пальто.

Дорога ложка к обеду.

-2
Free User Naughty_Kamikaze

согласен на все сто - "Дорога ложка к обеду." Я в то время играл в кс1, из-за этого столько хороших игр профукал, а сейчас точно "не то пальто"....

-1
AssertiveCaoimhe

я тоже, с 1 по 4 прошел, 5ая неочем, пустая скучная

0
Блоха В Сарафане Naughty_Kamikaze

Ватч Догс в миллиард раз лучше нищей жта 5

-3
vzglydizugla Блоха В Сарафане

Естественно лучше чем хта. Ты бы еще рдр с докой 2 сравнил.

-3
jax baron

"Мы хотим создать максимальное волнение, но при этом сбалансировать его с неудовлетворенным ожиданием" типа сделает хуже и по графики и по гемплею и будет выглядеть как 3 часть?

-6
Alex Row

Да, все хорошо и волнительно- но только в том случае, если у тебя есть консоль. Впрочем, это проблема в большинстве снг- во всем цивилизованном мире геймеры помимо ПК имеют и консоль. То, что ГТА 6 выстрелит, в этом лично у меня нет ни малейшего сомнения - а хейтить ее будут те, у кого нет возможности поиграть, ну либо "трендовые" хейтеры. Думаю, прогрев начнется в конце весны-начале лета.

-6
TheCalvariam

чел не надо всех ровнять с собой.

0
SuperciliousGoodwin

наступил 2028 год, а гта 6 так и не вышла на консоли и на пк. 60-70% игроков открыто послали нахер этих разработчиков из рокстар, и пожелали им всякого!

-7
AssertiveCaoimhe

по себе не суди

0
Твоя Мaмкa

Да кому она нужна...

-16
JIoMTuK

такую чушь написать, надо еще постараться)

4