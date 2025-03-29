Штраус Зельник объяснил секретность вокруг даты релиза Grand Theft Auto VI

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью Bloomberg объяснил, почему Grand Theft Auto VI до сих пор не получила точную дату выхода.

По его словам, это связано с тем, что GTA VI — самый ожидаемый развлекательный продукт в истории. Издатель стремится поддерживать ажиотаж и не раскрывает лишних деталей заранее.

«Мы хотим создать максимальное волнение, но при этом сбалансировать его с неудовлетворенным ожиданием. У нас есть конкуренты, которые анонсируют релизы за годы вперед, но мы предпочитаем показывать маркетинговые материалы ближе к выходу игры», — заявил Зельник.

Он также отметил, что 12-летний разрыв между GTA V и GTA VI — это сознательное решение. Rockstar Games придерживается стратегии редких, но эталонных релизов, избегая ежегодных выпусков, как у конкурентов.

Rockstar стремится к совершенству. Это требует времени, но и результат впечатляющий: GTA V преуспела в трёх поколениях консолей и остаётся эталоном индустрии.

Напомним, GTA V вышла в 2013 году и принесла Take-Two более $8 млрд выручки, разойдясь тиражом 210 млн копий.

Официально релиз GTA VI намечен на осень 2025 года, но точная дата пока не объявлена.