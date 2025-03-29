Штраус Зельник объяснил секретность вокруг даты релиза Grand Theft Auto VI

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью Bloomberg объяснил, почему Grand Theft Auto VI до сих пор не получила точную дату выхода.
По его словам, это связано с тем, что GTA VI — самый ожидаемый развлекательный продукт в истории. Издатель стремится поддерживать ажиотаж и не раскрывает лишних деталей заранее.
«Мы хотим создать максимальное волнение, но при этом сбалансировать его с неудовлетворенным ожиданием. У нас есть конкуренты, которые анонсируют релизы за годы вперед, но мы предпочитаем показывать маркетинговые материалы ближе к выходу игры», — заявил Зельник.
Он также отметил, что 12-летний разрыв между GTA V и GTA VI — это сознательное решение. Rockstar Games придерживается стратегии редких, но эталонных релизов, избегая ежегодных выпусков, как у конкурентов.
Rockstar стремится к совершенству. Это требует времени, но и результат впечатляющий: GTA V преуспела в трёх поколениях консолей и остаётся эталоном индустрии.
Напомним, GTA V вышла в 2013 году и принесла Take-Two более $8 млрд выручки, разойдясь тиражом 210 млн копий.
Официально релиз GTA VI намечен на осень 2025 года, но точная дата пока не объявлена.
Не выпускали вы по причине дойки онлайна пятёрки, а не потому что вы хотите выпустить что-то невообразимое. Будут те же яйца, только в профиль. Ну, если не хуже. )
Аплодирую стоя комментарию!
RDR2 тоже получается те же яйца что и RDR, но дьявол то, как мы знаем в деталях)))
Только чёт игра интересней от этого не стала. )
Та же Gta 5 создавалась лишь несколько лет, и какой вышла, маштабной, разнобразной, смысл создавать ноые gta больше 10 лет.. раньше gta создавали за несколько лет, и получались они вполне себе.
Раз он Зельник, сейчас снова промолчал, и сказал, почему рокстар не объявляет ни дату выхода, ни новые трейлеры и скриншоты, то наверное скоро ждать нового трейлера и тд, не стоит..
А почему тянут, потому что они сами не знают, будут ли переносить когда игру, поэтому до последнего молчат тянут.
Да никто не делал GTA VI 10 лет, просто кормились с gta online все эти годы
Ну дак активную разработку начали уже после RDR2. Так что пока, не 10 лет, а 6 с половиной
а зачем выпускать конкурента ГТА онлайн? Потерпишь, поверь мне, если перенесут на следующий год и далее. Фанаты Холлоу Найт подтвердят.
Есть такое, они начали ее активную разработку после выхода Rdr 2 в 2018году, мало какая студия, может параллельно активно крупные игры одновременно разрабатывать
судя по билду разработка начата в 2015-16 годах
«Мы хотим создать максимальное волнение» у меня уже случилось отвращение от ожидания и новостей ниочем!
Да, новость о новости
Ну не знаю. Было веселее когда через год Гташки выходили (3, Vice city, San Andreas)
ну перерыв в 3-4 года норм как между 4 и сан андрес, а 12 лет и тоже самое - это да фигня.
Тогда были другие игры и другие стандарты, цены на разработку, сейчас они до последнего доят старые игры так ведь удобнее
Хоть 3шку и пропустил в своё время,но вот Вайс и Сан любимые игры до сих пор. Далее помню улетные первые впечатление от этих игр)
и в СА самая слабая графика, из 90-х
Игру в студию из 90х с открытым миром и с графоном, как у СА!
Самое странное что до сих пор второго трейлера и скриншотов игры не появились... А время идет
Не приятно конечно, что даже жлобятся на первые скриншоты, что с рокстарами случилось, ну явно изменили подход.
Так будет и с Rdr 3.
100% перенесут, а осенью просто покажут трейлер №2
Эти хоть серьёзная кампания, есть шанс, что выпустят осенью, вон разработчики vampire the masquerade bloodlines 2 какой уже год чередуют 2-й квартал и осень, причём каждый раз утверждают, что на этот раз игра обязательно выйдет.
"серьёзная кампания"??? Напомните мне сколько раз переносили GTA V?
Если я не ошибаюсь, здесь речь идёт не о полноценном релизе, а о ПК версии и как все взбунтовались сразу, а тех же вампиров с 2019 года переносят каждый раз и все такие "Ок классно пусть допиливают" несмотря, что объёмы этих 2-х игр разные не двойные ли это стандарты? Я всё к чему, что лучше не называть точную дату выхода, чем обещать, что на днях выйдет и 100 раз переносить.
Поддерживаю. Если назвать дату, а потом перенести, гнева от ждунов будет еще больше. Так что не назвав точную дату Рокстар просто из двух зол выбрали меньшее.
Да но они еще любят тянут до последнего по максимуму чтобы потом сказать о переносе!
Было бы прикольно , если условно говоря она вышла , к примеру завтра , с бухты борахты , так сказать ))). В любом случае она окупится, мне кажется даже в первую неделю она побила бы все рекорды ;).
Есть чему поучиться у этой компании, компании на три буквы GSC
Да и толку от таких спасителей индустрии, которые на самом деле сейчас только вредят ей, скрывая дату? Конечно, адекватные студии не хотят соперничать с ГТА. В итоге будем сидеть без других игр, пока Рокстар не расчехлится с датой.
Каких конкурентов? У них нет конкурентов.
Даже если и сказали бы дату они всегда могут перенести игру, другое дело что они даже 2 трейлер не показали.
Похоже второй трейлер появится осенью этого года, прям перед выходом игры если не будет переносов, раньше не ждать.
Если не будет переноса на 2026, то трейлер 2 появится весной-летом, ну может ещё, есть малый шанс, что осенью покажут трейлер, но это тогда, если релиз будет в ноябре или декабре.
Одна дойная корова сменит другую еще лет на 10 - 15 )
Вопрос в том, будут ли оправданы эти 12 лет ожидания и будет ли вау эффект...
Ну Зельник если игра провалиться как же ты свою корону быстро снимешь
Gta не может провалиться.
провалится как и твой мягкий знак в слове "провалитЬся"
ахахах
Спокойно может провалиться если там не будет онлайна, только поэтому ее и покупают, потому что сюжет там всегда был поверхностный
ахаххаха ну ну
Лучше бы он обьяснил, как ему фаны еще хлебареску не разукрасили за переобувание частое...
Ну ну, это не потому что решили доить онлайн до последнего )) Обновы к онолайну до сих пор выходят. Даже те длц, которые изначально планировались к сюжетной компании.
Если бы не успех гта 5 онлайн, то гта6 давно бы уже вышла.
жадная корпоратская крыса ненавидящая геймеров что-то кому-то говорит...
У них точно есть какая-то договорённость с сони чтоб больше людей купили их дерьмо консоли и рокстар емет с етого какойто процент чтоб не выпускать сразу на пк! Ну или на дерьмоконсоль будет все урезано 30кадров и так далее а на пк будет все на уровне как положено на 25-26 год 60кадров на ультрак в 2к как минимум плойка просто усрется от такой графики
Если бы после анонса даты релиза игра вышла через три месяца, тогда бы был резон в такой скрытности.
А так, про неё уже достаточно много известно чтобы таким заниматься.
Да они обнаглели. RDR 2 вышла в 2018 и её 5 лет делали. С тех пор прошло 7 лет
Страус балабол
гта раз даже в 3 года, станет ассасином, никому не интересным, так что, правильная стратегия
Этой ГТА уже года 1,5 мусолятся. Никакой конкретики когда выход в релиз, а воды что хватит каждому жителю Африки.
Ага. По трейлерам уже давно проводят сравнения с релизной игрой. Мелочи конечно, но всё же.
ЖТА, это всё-таки одна из лучших серий в рамках нестроительных песочниц, с которыми крайне сложно конкурировать.
Пока что Раксторам удавалось совмещать вполне серьёзные сюжеты с петросянством и чёрным юмором, и сильно не косячить с технической частью.
В том, что из серии торчат уши мультикультуризма - проблем не вижу, ведь первые игры всё-равно были про понаехавших итальянцев, негров и латиносов.
Показанные крупинки геймплея тоже особо не за что ругать, конечно если он не начнёт упираться в сетевую активность.
Лично для меня, ощутимы две проблемы: 1) серия становится излишне технологичной - на графон, физику и "реалистичность" тратится слишком много времени. Считаю что ЖТА - это не про реализм и СИМСоподобность, а чистейшую свободу перемещения и активностей, 2) последние "ремастеры" старых игр - даже халтурой тяжело назвать, настолько ублюдочными они были. Активная дойка ЖТА 5 онлайном и дополнениями, также не прибавляют оптимизма.
Не хотелось бы, чтобы серия сдохла как Saints Row или ушла в самокопирование как Just Cause.
Да какая еще секретность? Как маленький ребенок. Сказал бы прямо что не знает когда игра выйдет. Сами Рокстар не знают).
Что-то 12 лет это много
тогда бы сразу сказали какое железо собрать :)))
Если честно, я не очень разделяю мнение тех, кто говорит и уверен в переносе, в каком-то эдаком "унижении" Роков, словно это не Роки, а какая то Беседка или Юбики, которые штампуют хер знает что по сути дела и грубо говоря. Величие Роков оспаривать тяжко, их продукт - это всегда взрыв игровой индустрии. (кто помнит те же новости по телеку, как из-за ГТА 5 стояли люди на улицах в очереди в магазины, чтобы купить её с утра в день релиза). Он полон и целостен даже на релизах в отличии от большинства иных разработчиков, которым проще выпустить сырую игру на скоряк. Рокстары не нуждаются в рекламах, в 10 трейлерах до выхода, это им ни к чему. Они прекрасно понимают, что их игры ждут, их купят и из-за них будут покупать даже приставки. Огромная, условно, независимая компания, которая имеет возможность выпустить игру тогда, когда она захочет, а не когда скажут. Пока многие компании кормят красивой картинкой и трейлерами с кучей обещаний, Роки батрачат над своим продуктом, вбахивая огромные деньги и силы.
Я не задрот и не слюнявый фанат Рокстара, но я признаю величие этой компании, которой ни к чему кормить людей сотней трейлеров, сотней скринами, десятками интервью и яркими рассказами о игре. Они просто умеют выпустить, чтобы все ох*уели и засели на месяцы.
GTA 6, PS6, осень 2026, вот и всё.
игра то посредственная, прошёл в 2015м и забыл
Вредно столько загорать, совсем уж черные стали, бедняжки.
хочу проверить мощь этой игры на 5090
Она у тебя хоть есть? Жду недождусь вышлеш скрин потом)
Щас покупать нет смысла, до релиза пару лет на пк
ет точно и вообще лучше брать RTX PRO 6000 96GB
ГОоооВНОЕДЫ!
Налетай теребонькать на очередной рокстаровский выкидыш про очередных ОТБРОРСОВ ОБЩЕСТВА!
Я же говорил, трейлер 2 выйдет ближе к релизу! чем ближе релиз, тем ближе второй трейлер!
Когда ТРАМП СДОХНЕТ, И АМЕРИКА НАСТУПИТ ТЮТЮ тогда выйдет)
Все правильно, самое главное качество, а не скорость конвеера!
Жду с нетерпением качественную оптимизацию, буду запускать на RTX 3050 4GB Mobile и AMD 6600H + RAM 2x8 DDR5 4800MHz посмотрим что из этого получится!)
К слову, у пятой части тоже была относительно неплохая оптимизация, я ее запускал на Core2duo и 9800GT. На минимальных настройках игра выдавала аж до 29 кадров! Да, не густо, но зато работала.
Ну да но все же DLSS на программном уровне не добавили в обычную версию GTA V чтобы она шла вообще на калькуляторах зажали, а я так ждал чтобы затестить и погонять на своей старушке GTX 660M 2GB в онлине с FPS-ом за 60+))
Скорость аш в 12 лет, это уже как черепахи получается.
Ничего хорошего не получиться, по нынешним меркам это очень слабое железо, переиздания гта уже кушает +5 гб видеопамяти.
Помню как купил пс4 чтобы поиграть в GTA 6 и TES 6. Главный вопрос - будет ли ещё на рынке пс5 в моменту выхода этих игр. К TES 6 особо актуально.
gta да, tes нет
я еще пятую шляпу пройти не могу, скучная зараза... щас за черта-колхозника выдали играть, такая печаль, хоть игру бросай.. но думаю всё-таки доиграю через силу, для опыта...
Всему свое время. Когда только вышла, игралась +- в новинку, графика впечатляла и т.п. Сейчас не то пальто.
Дорога ложка к обеду.
согласен на все сто - "Дорога ложка к обеду." Я в то время играл в кс1, из-за этого столько хороших игр профукал, а сейчас точно "не то пальто"....
я тоже, с 1 по 4 прошел, 5ая неочем, пустая скучная
Ватч Догс в миллиард раз лучше нищей жта 5
Естественно лучше чем хта. Ты бы еще рдр с докой 2 сравнил.
"Мы хотим создать максимальное волнение, но при этом сбалансировать его с неудовлетворенным ожиданием" типа сделает хуже и по графики и по гемплею и будет выглядеть как 3 часть?
Да, все хорошо и волнительно- но только в том случае, если у тебя есть консоль. Впрочем, это проблема в большинстве снг- во всем цивилизованном мире геймеры помимо ПК имеют и консоль. То, что ГТА 6 выстрелит, в этом лично у меня нет ни малейшего сомнения - а хейтить ее будут те, у кого нет возможности поиграть, ну либо "трендовые" хейтеры. Думаю, прогрев начнется в конце весны-начале лета.
чел не надо всех ровнять с собой.
наступил 2028 год, а гта 6 так и не вышла на консоли и на пк. 60-70% игроков открыто послали нахер этих разработчиков из рокстар, и пожелали им всякого!
по себе не суди
Да кому она нужна...
такую чушь написать, надо еще постараться)