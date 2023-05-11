Слух: Grand Theft Auto 6 может стать самой дорогой игрой всех времен ©

Недавно появились новые слухи о том, что цикл разработки и будущего маркетинга GTA 6 обойдется Rockstar в 1-2 миллиарда долларов. Это легко сделает ее самой дорогой игрой в истории, опередив Destiny (2014 - $500 млн.), Cyberpunk 2077 (2020 - $330 млн.) и Modern Warfare 2 (2009 - $310 млн.).

Даже Grand Theft Auto 5, вышедшая в 2013 году, обошлась Rockstar всего в $250 млн. Но когда игра вышла, она собрала более $1 млрд всего за три дня — так что можно с уверенностью сказать, что непомерная плата за разработку была вполне заслуженно возвращена.

Если слухи верны, то GTA 6 станет самой дорогой игрой из когда-либо разработанных. Кроме того, это самая долгожданная игра в истории, и уже более десяти лет игроки не отходят от GTA 5, отчаянно ожидая конкретных новостей о разработке следующей игры серии.

Впервые об этой сумме сообщил хакер сливший в сеть ранний билд игры, но 9 мая этого года издание Dexerto Gaming сообщила в своем твиттере об утечке бюджета Grand Theft Auto 6. Несколькими днями ранее, 3 мая 2023 года, известный игровой ютубер INTER обсудил эту тему в одном из своих видеороликов на YouTube. По словам блогера, первоначальная стоимость разработки предстоящей игры оценивалась примерно в 250 миллионов долларов. Но если учитывать маркетинг, продвижение и другие расходы, то общая сумма с легкостью перевалит за миллиард долларов. А во время разбирательств по сделке Microsoft и Activision Blizzard выяснилось, что уже сейчас бюджет некоторых ААА-игр превышает 1 млрд. долларов.

После масштабной утечки в прошлом году, в результате которой в сеть попало 100 Гб данных, Rockstar Games не оставалось ничего другого, как признать, что она работает над следующей игрой Grand Theft Auto, но на этом все и закончилось. Не было никаких указаний на то, где будет происходить действие игры, какой хронологии она будет придерживаться, сколько в ней будет главных героев или как будут выглядеть многопользовательские режимы GTA 6.

Однако, судя по всему, на горизонте маячит масштабная маркетинговая кампания. Как сообщается, Take-Two - материнская компания Rockstar Games - планирует провести кампанию в Майами, штат Флорида — именно там, по слухам, будет происходить действие GTA 6, только во вселенной GTA он называется "Vice City".

На момент публикации Take-Two стоит около 21 миллиарда долларов, так что около 1,5 миллиарда долларов, потраченных на разработку GTA 6 в течение десяти лет, не кажутся чем-то нереальным — особенно если учесть, сколько эта игра заработает, когда наконец выйдет.