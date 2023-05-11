Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 523 оценки

Слух: Grand Theft Auto 6 может стать самой дорогой игрой всех времен

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butcher69
Новости

Недавно появились новые слухи о том, что цикл разработки и будущего маркетинга GTA 6 обойдется Rockstar в 1-2 миллиарда долларов. Это легко сделает ее самой дорогой игрой в истории, опередив Destiny (2014 - $500 млн.), Cyberpunk 2077 (2020 - $330 млн.) и Modern Warfare 2 (2009 - $310 млн.).

Даже Grand Theft Auto 5, вышедшая в 2013 году, обошлась Rockstar всего в $250 млн. Но когда игра вышла, она собрала более $1 млрд всего за три дня — так что можно с уверенностью сказать, что непомерная плата за разработку была вполне заслуженно возвращена.

Если слухи верны, то GTA 6 станет самой дорогой игрой из когда-либо разработанных. Кроме того, это самая долгожданная игра в истории, и уже более десяти лет игроки не отходят от GTA 5, отчаянно ожидая конкретных новостей о разработке следующей игры серии.

Впервые об этой сумме сообщил хакер сливший в сеть ранний билд игры, но 9 мая этого года издание Dexerto Gaming сообщила в своем твиттере об утечке бюджета Grand Theft Auto 6. Несколькими днями ранее, 3 мая 2023 года, известный игровой ютубер INTER обсудил эту тему в одном из своих видеороликов на YouTube. По словам блогера, первоначальная стоимость разработки предстоящей игры оценивалась примерно в 250 миллионов долларов. Но если учитывать маркетинг, продвижение и другие расходы, то общая сумма с легкостью перевалит за миллиард долларов. А во время разбирательств по сделке Microsoft и Activision Blizzard выяснилось, что уже сейчас бюджет некоторых ААА-игр превышает 1 млрд. долларов.

После масштабной утечки в прошлом году, в результате которой в сеть попало 100 Гб данных, Rockstar Games не оставалось ничего другого, как признать, что она работает над следующей игрой Grand Theft Auto, но на этом все и закончилось. Не было никаких указаний на то, где будет происходить действие игры, какой хронологии она будет придерживаться, сколько в ней будет главных героев или как будут выглядеть многопользовательские режимы GTA 6.

Однако, судя по всему, на горизонте маячит масштабная маркетинговая кампания. Как сообщается, Take-Two - материнская компания Rockstar Games - планирует провести кампанию в Майами, штат Флорида — именно там, по слухам, будет происходить действие GTA 6, только во вселенной GTA он называется "Vice City".

На момент публикации Take-Two стоит около 21 миллиарда долларов, так что около 1,5 миллиарда долларов, потраченных на разработку GTA 6 в течение десяти лет, не кажутся чем-то нереальным — особенно если учесть, сколько эта игра заработает, когда наконец выйдет.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Mimpro

Доить такую игру будут беспощадно. Даже если деньги в дни релиза отобьют

7
Папел

100% отобьют в первые сутки. В два раза. И это без пк

2
agula98

Уверен сделают 7 миллиардов продаж и поставят абсолютный рекорд, ибо ГТА знает и любит абсолютно любой житель планеты

0
cuckold

На предзаказах еще отобьют

0
Абабков Денис Папел

Вот ток не будет уже временной эксклюзивности на консолях. Особенно во времена когда игры на бокс зачастую отстаёт от ПК по продажам довольно не плохо

0
Plasmaterial

А, в итоге, будут персонажи с пластиковыми лицами и не настоящие авто, как и всегда. Еще штук 10 главных героев сделайте, это же так круто... Не вживаться в одного и проходить всю игру, а как кобель бегать от одного к другому и иметь кашу вместо сюжета.

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Посмотрим, как эти деньги повлияют на качество, а то и 200 миллион не хватает, сейчас должно быть все ровно и без багов.

2
Kolyambus55RUS

Если они шикарную RDR2 за 250 k$ с лишним сделали, то боюсь представить сто сделают с GTA6.

2
kolinmah

250 mln $

0
TAPAKAH222

"Звезданутый гражданина" через несколько десятилетий обгонит.

1
altair_nur

ну не всех времён, а только прошлого, инфляцию никто не отменял, будут и подороже выходить

1
Destroited

Главное чтоб была не хуже 5й, а то по нынешним тенденциям за игру уже боязно.

0
Treiv

учитывая на сколько важно отнеслись к маленьким деталям в RDR2, это будет сенсационной игрой, лишь бы не разочаровали с оптимизацией

0
Seifer1986

Ничего, лохотронщики, делающие что-то под названием Star Citizen их еще обгонят 2 раза.

0
Мур Мур lamour

Так же писали про гта5, так же напишут про ГТА 7 и так

0
kolinmah

Вот когда станет, тогда и поговорим)

0
G4boyzzz

Rtx 4090 не потянет когда она выйдет 🤣

0
cuckold

А останется бездушным гоvном, как и 5 часть..

-1
Lvinomord

Если игра пойдёт по пути 5 части,а она скорее всего по нему и пойдет,то я прохожу мимо.Жаль будет конечно.

-2
Кей Овальд

И самым провальным релизом в истории.

-6
Great-heartedElio

вряд ли провальнее твоего унылого коммента

-1