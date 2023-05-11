Слух: Grand Theft Auto 6 может стать самой дорогой игрой всех времен

Недавно появились новые слухи о том, что цикл разработки и будущего маркетинга GTA 6 обойдется Rockstar в 1-2 миллиарда долларов. Это легко сделает ее самой дорогой игрой в истории, опередив Destiny (2014 - $500 млн.), Cyberpunk 2077 (2020 - $330 млн.) и Modern Warfare 2 (2009 - $310 млн.).
Даже Grand Theft Auto 5, вышедшая в 2013 году, обошлась Rockstar всего в $250 млн. Но когда игра вышла, она собрала более $1 млрд всего за три дня — так что можно с уверенностью сказать, что непомерная плата за разработку была вполне заслуженно возвращена.
Если слухи верны, то GTA 6 станет самой дорогой игрой из когда-либо разработанных. Кроме того, это самая долгожданная игра в истории, и уже более десяти лет игроки не отходят от GTA 5, отчаянно ожидая конкретных новостей о разработке следующей игры серии.
Впервые об этой сумме сообщил хакер сливший в сеть ранний билд игры, но 9 мая этого года издание Dexerto Gaming сообщила в своем твиттере об утечке бюджета Grand Theft Auto 6. Несколькими днями ранее, 3 мая 2023 года, известный игровой ютубер INTER обсудил эту тему в одном из своих видеороликов на YouTube. По словам блогера, первоначальная стоимость разработки предстоящей игры оценивалась примерно в 250 миллионов долларов. Но если учитывать маркетинг, продвижение и другие расходы, то общая сумма с легкостью перевалит за миллиард долларов. А во время разбирательств по сделке Microsoft и Activision Blizzard выяснилось, что уже сейчас бюджет некоторых ААА-игр превышает 1 млрд. долларов.
После масштабной утечки в прошлом году, в результате которой в сеть попало 100 Гб данных, Rockstar Games не оставалось ничего другого, как признать, что она работает над следующей игрой Grand Theft Auto, но на этом все и закончилось. Не было никаких указаний на то, где будет происходить действие игры, какой хронологии она будет придерживаться, сколько в ней будет главных героев или как будут выглядеть многопользовательские режимы GTA 6.
Однако, судя по всему, на горизонте маячит масштабная маркетинговая кампания. Как сообщается, Take-Two - материнская компания Rockstar Games - планирует провести кампанию в Майами, штат Флорида — именно там, по слухам, будет происходить действие GTA 6, только во вселенной GTA он называется "Vice City".
На момент публикации Take-Two стоит около 21 миллиарда долларов, так что около 1,5 миллиарда долларов, потраченных на разработку GTA 6 в течение десяти лет, не кажутся чем-то нереальным — особенно если учесть, сколько эта игра заработает, когда наконец выйдет.
Доить такую игру будут беспощадно. Даже если деньги в дни релиза отобьют
100% отобьют в первые сутки. В два раза. И это без пк
Уверен сделают 7 миллиардов продаж и поставят абсолютный рекорд, ибо ГТА знает и любит абсолютно любой житель планеты
На предзаказах еще отобьют
Вот ток не будет уже временной эксклюзивности на консолях. Особенно во времена когда игры на бокс зачастую отстаёт от ПК по продажам довольно не плохо
А, в итоге, будут персонажи с пластиковыми лицами и не настоящие авто, как и всегда. Еще штук 10 главных героев сделайте, это же так круто... Не вживаться в одного и проходить всю игру, а как кобель бегать от одного к другому и иметь кашу вместо сюжета.
Посмотрим, как эти деньги повлияют на качество, а то и 200 миллион не хватает, сейчас должно быть все ровно и без багов.
Если они шикарную RDR2 за 250 k$ с лишним сделали, то боюсь представить сто сделают с GTA6.
250 mln $
"Звезданутый гражданина" через несколько десятилетий обгонит.
ну не всех времён, а только прошлого, инфляцию никто не отменял, будут и подороже выходить
Главное чтоб была не хуже 5й, а то по нынешним тенденциям за игру уже боязно.
учитывая на сколько важно отнеслись к маленьким деталям в RDR2, это будет сенсационной игрой, лишь бы не разочаровали с оптимизацией
Ничего, лохотронщики, делающие что-то под названием Star Citizen их еще обгонят 2 раза.
Так же писали про гта5, так же напишут про ГТА 7 и так
Вот когда станет, тогда и поговорим)
Rtx 4090 не потянет когда она выйдет 🤣
А останется бездушным гоvном, как и 5 часть..
Если игра пойдёт по пути 5 части,а она скорее всего по нему и пойдет,то я прохожу мимо.Жаль будет конечно.
И самым провальным релизом в истории.
вряд ли провальнее твоего унылого коммента