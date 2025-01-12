В GTA VI появится продвинутая разрушаемость и интерактивные здания

Инсайдер под псевдонимом PainKiller поделился новыми деталями о долгожданной Grand Theft Auto VI. По его словам, разработчики из Rockstar Games значительно расширили интерактивность игрового мира.
Одной из ключевых особенностей станет возможность проникновения внутрь 40% всех построек на карте. Игроки смогут заходить как в небольшие магазинчики и кафе, так и в крупные офисные здания и небоскрёбы. Это открывает огромное количество новых возможностей для исследования, миссий и взаимодействий.
Кроме того, в игре появится глубоко проработанная система разрушаемости. Как утверждает инсайдер, более половины небольших построек на карте можно будет полностью разрушить. Стены, крыши и конструкции будут реагировать на повреждения реалистично: рушиться от взрывов, пробиваться пулями и обваливаться от ударов тяжёлой техники. А внутренние помещения смогут гореть и разрушаться до неузнаваемости во время перестрелок.
Такие нововведения позволят погрузиться в мир GTA VI на совершенно новом уровне, делая каждую перестрелку или погоню уникальной и максимально кинематографичной.
Rockstar пока официально не подтверждала эту информацию, но если утечка правдива, нас ждёт игра, способная поднять планку интерактивности в жанре open world. Остаётся лишь надеяться, что новые подробности и, возможно, дата релиза будут раскрыты в ближайшее время.
40% зданий, в которые можно будет заходить, звучит правдоподобно. Насчёт разрушаемости хз- немного сомнительно, хотя зная рокстар, я не особо удивлюсь, если им удастся это реализовать. Но лучше увидеть наконец-то геймплейный трейлер, чем читать десятки неподтвержденным утечек-протечек
такие же байки были и про гта 5
Отличная новость (если правда)
... надежд обладателей средних ПК.
Да моя старая ржавая пекарня уже заводитьса с талкача....думаю буду проходить с любимым блогером.
Думаю всё же с учётом предполагаемого года выхода 1070 хоть как-то да потянет
Я это читал про GTA 4 в 2007 году.
Ну это уже реально новый уровень в ГТА будет.Особенно интерактивные здания которых так не хватало.Надеюсь что это правда.
А как тебе не хватало возможности в рандомные здания заходить? Зачем это делать?
Детям с нищей прослойки населения, всегда нужна реальность в таких играх, что бы виртульно почувствовать себя богатым с циферками вместо денег
Не просто заходить, а именно выполнять всякого рода взаимодействия и миссии.Всё таки здания наполненные активностью лучше чем просто здания без доступа к ним.
Если так будет, то системные требования будут заоблачные.
Народ, сколько стоит игровой комп?
у меня есть: клава, мышь, корпус, весь звук, опратива 24 или 32 но она ддр3, блок питания.
Верю. Я поверил.
Ждём. Им то уже больше доверия!)
В онлайне?))
Уже руки чешутся поиграть в это новшество!)))
А по итогу поиграешь в заскриптованный сюжет, а в не сюжета этого не будет, эти новости рассчитаны для наивных детей
Да знаешь, пофигу, будь что будет с игрой, я и так ничего сверхъестественного не ожидаю, но всё-равно думаю будет хоть немного круче 5-й части))
Сомневаюсь, скорей всего подтянут графически как РДР2 и добавят кучу ненужного мусора в виде покорми лошадь, но в этом случае заправь тачку, я кокстар давно не верю,
Ну не, с этим я с тобой не соглашусь пожалуй, чем больше реалистичности в игре, тем круче, в РДР2 я с восторгом играл, если в ГТА 6 добавят функцию "заправь тачку", как ты говоришь, то это только плюсом будет! Чисто ИМХО
Это то, чего так не хватало предыдущим частям, особенно пятерке. Посмотрим, что будет на деле.
После ГТА5, мне кажется, это самое логичное развитие мира игры - не вширь, а вглубь.
Слышали ещё в пятёрке, по итогу сюжетный скрипт и на этом все обещания
Объективно тогда мощности сего не позволяли , у них хотя бы отмаза была , если и здесь натрындят , текущими мегакамнями даже в среднем сегменте — дроп разраба , очередной скрысившийся будет , новый товарищ у ЕА,Си-Ди-хавай-дрянь-курва-и-не-свисти и умерсофт .
Это всё предубеждение и детская наивность, разрабатывать всё равно будут под консоли, а значит из всего этого реализовано будет по минимуму, или не будет этого от слова совсем
так и будет инфа 100ка !
Не это чушь
Что ж , хоть что-то возможно хорошее , если это не популизм для галочки с полутора чуть изменчивыми модельками — то меняю мнение и всё ж таки куплю спустя недельку-две после выхода .
ну как мы все знаем много слов и толку 0
Нужна возможность заходить в 100% зданий и чтобы жизнь везде была, копия реала + полная разрушаемость всего и вся и вообще чтобы можно было делать абсолютно все.
В RDR2 уже хорошая разрушаемость, так что очень похоже на правду. Меньшего и не жду от новаторов из Р.
Хорошая разрушаемость чего? Заборов и тележек с навозом?
Он хотел написать сюжетного скрипта
Чего ? Если на такую фан базу расчитывают RSG , то можно игру заочно дропать , разрушаемости и всего обещанного не будет почти никак .
Еду в трамвае тут дед авторитет подсел на корточках....говорит еду на блатную свадьбу а я говорю да ты гонишь..а он рвать на себе одежду и наколки показывать а там красотки типа из вайсици на руке 3 пальца остались и все в перстнях..вот как бывает.
в 40% и больше зданий можно было и в Санандреас заходить.
сюжет нормальный сделайте и персонажей нормальных, а не УГ из 5ки. Там Тревор только норм был.
В какие здания ты мог там заходить кроме нескольких заведений, пары домов и магазинов?
Зачем?