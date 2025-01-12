В GTA VI появится продвинутая разрушаемость и интерактивные здания

Инсайдер под псевдонимом PainKiller поделился новыми деталями о долгожданной Grand Theft Auto VI. По его словам, разработчики из Rockstar Games значительно расширили интерактивность игрового мира.

Одной из ключевых особенностей станет возможность проникновения внутрь 40% всех построек на карте. Игроки смогут заходить как в небольшие магазинчики и кафе, так и в крупные офисные здания и небоскрёбы. Это открывает огромное количество новых возможностей для исследования, миссий и взаимодействий.

Кроме того, в игре появится глубоко проработанная система разрушаемости. Как утверждает инсайдер, более половины небольших построек на карте можно будет полностью разрушить. Стены, крыши и конструкции будут реагировать на повреждения реалистично: рушиться от взрывов, пробиваться пулями и обваливаться от ударов тяжёлой техники. А внутренние помещения смогут гореть и разрушаться до неузнаваемости во время перестрелок.

Такие нововведения позволят погрузиться в мир GTA VI на совершенно новом уровне, делая каждую перестрелку или погоню уникальной и максимально кинематографичной.

Rockstar пока официально не подтверждала эту информацию, но если утечка правдива, нас ждёт игра, способная поднять планку интерактивности в жанре open world. Остаётся лишь надеяться, что новые подробности и, возможно, дата релиза будут раскрыты в ближайшее время.