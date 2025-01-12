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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 848 оценок

В GTA VI появится продвинутая разрушаемость и интерактивные здания

IKarasik
Новости

Инсайдер под псевдонимом PainKiller поделился новыми деталями о долгожданной Grand Theft Auto VI. По его словам, разработчики из Rockstar Games значительно расширили интерактивность игрового мира.

Одной из ключевых особенностей станет возможность проникновения внутрь 40% всех построек на карте. Игроки смогут заходить как в небольшие магазинчики и кафе, так и в крупные офисные здания и небоскрёбы. Это открывает огромное количество новых возможностей для исследования, миссий и взаимодействий.

Кроме того, в игре появится глубоко проработанная система разрушаемости. Как утверждает инсайдер, более половины небольших построек на карте можно будет полностью разрушить. Стены, крыши и конструкции будут реагировать на повреждения реалистично: рушиться от взрывов, пробиваться пулями и обваливаться от ударов тяжёлой техники. А внутренние помещения смогут гореть и разрушаться до неузнаваемости во время перестрелок.

Такие нововведения позволят погрузиться в мир GTA VI на совершенно новом уровне, делая каждую перестрелку или погоню уникальной и максимально кинематографичной.

Rockstar пока официально не подтверждала эту информацию, но если утечка правдива, нас ждёт игра, способная поднять планку интерактивности в жанре open world. Остаётся лишь надеяться, что новые подробности и, возможно, дата релиза будут раскрыты в ближайшее время.

22
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Alex Row

40% зданий, в которые можно будет заходить, звучит правдоподобно. Насчёт разрушаемости хз- немного сомнительно, хотя зная рокстар, я не особо удивлюсь, если им удастся это реализовать. Но лучше увидеть наконец-то геймплейный трейлер, чем читать десятки неподтвержденным утечек-протечек

20
KILLA06

такие же байки были и про гта 5

4
Cyborgg

Отличная новость (если правда)

3
Аристов--Черный
Кроме того, в игре появится глубоко проработанная система разрушаемости

... надежд обладателей средних ПК.

2
шестиорка

Да моя старая ржавая пекарня уже заводитьса с талкача....думаю буду проходить с любимым блогером.

0
DrowsyMaelorathus

Думаю всё же с учётом предполагаемого года выхода 1070 хоть как-то да потянет

0
ZNGRU

Я это читал про GTA 4 в 2007 году.

2
prince0

Ну это уже реально новый уровень в ГТА будет.Особенно интерактивные здания которых так не хватало.Надеюсь что это правда.

1
YummyBayard

А как тебе не хватало возможности в рандомные здания заходить? Зачем это делать?

-3
DauntingQamra YummyBayard

Детям с нищей прослойки населения, всегда нужна реальность в таких играх, что бы виртульно почувствовать себя богатым с циферками вместо денег

-4
prince0 YummyBayard

Не просто заходить, а именно выполнять всякого рода взаимодействия и миссии.Всё таки здания наполненные активностью лучше чем просто здания без доступа к ним.

0
DAJIekceu

Если так будет, то системные требования будут заоблачные.

1
Neradzurri

Народ, сколько стоит игровой комп?

у меня есть: клава, мышь, корпус, весь звук, опратива 24 или 32 но она ддр3, блок питания.

1
ChauvinisticBellona

Верю. Я поверил.

1
askazanov

Ждём. Им то уже больше доверия!)

0
MadPyramus
возможность проникновения внутрь 40% всех построек на карте

В онлайне?))

0
Skvo388884

Уже руки чешутся поиграть в это новшество!)))

0
DauntingQamra

А по итогу поиграешь в заскриптованный сюжет, а в не сюжета этого не будет, эти новости рассчитаны для наивных детей

-1
Skvo388884 DauntingQamra

Да знаешь, пофигу, будь что будет с игрой, я и так ничего сверхъестественного не ожидаю, но всё-равно думаю будет хоть немного круче 5-й части))

1
DauntingQamra Skvo388884

Сомневаюсь, скорей всего подтянут графически как РДР2 и добавят кучу ненужного мусора в виде покорми лошадь, но в этом случае заправь тачку, я кокстар давно не верю,

-3
Skvo388884 DauntingQamra

Ну не, с этим я с тобой не соглашусь пожалуй, чем больше реалистичности в игре, тем круче, в РДР2 я с восторгом играл, если в ГТА 6 добавят функцию "заправь тачку", как ты говоришь, то это только плюсом будет! Чисто ИМХО

0
Big and Fat

Это то, чего так не хватало предыдущим частям, особенно пятерке. Посмотрим, что будет на деле.

0
lowkek

После ГТА5, мне кажется, это самое логичное развитие мира игры - не вширь, а вглубь.

0
DauntingQamra
В GTA VI появится продвинутая разрушаемость

Слышали ещё в пятёрке, по итогу сюжетный скрипт и на этом все обещания

0
DrowsyMaelorathus

Объективно тогда мощности сего не позволяли , у них хотя бы отмаза была , если и здесь натрындят , текущими мегакамнями даже в среднем сегменте — дроп разраба , очередной скрысившийся будет , новый товарищ у ЕА,Си-Ди-хавай-дрянь-курва-и-не-свисти и умерсофт .

0
DauntingQamra DrowsyMaelorathus
Объективно тогда мощности сего не позволяли

Это всё предубеждение и детская наивность, разрабатывать всё равно будут под консоли, а значит из всего этого реализовано будет по минимуму, или не будет этого от слова совсем

0
basket55

так и будет инфа 100ка !

0
KookyPentheus

Не это чушь

0
DrowsyMaelorathus

Что ж , хоть что-то возможно хорошее , если это не популизм для галочки с полутора чуть изменчивыми модельками — то меняю мнение и всё ж таки куплю спустя недельку-две после выхода .

0
CrummyLorcan

ну как мы все знаем много слов и толку 0

0
Pirat13666

Нужна возможность заходить в 100% зданий и чтобы жизнь везде была, копия реала + полная разрушаемость всего и вся и вообще чтобы можно было делать абсолютно все.

0
F0XDIE

В RDR2 уже хорошая разрушаемость, так что очень похоже на правду. Меньшего и не жду от новаторов из Р.

-1
Your Hair is Beautiful

Хорошая разрушаемость чего? Заборов и тележек с навозом?

5
DauntingQamra Your Hair is Beautiful

Он хотел написать сюжетного скрипта

0
DrowsyMaelorathus

Чего ? Если на такую фан базу расчитывают RSG , то можно игру заочно дропать , разрушаемости и всего обещанного не будет почти никак .

0
шестиорка

Еду в трамвае тут дед авторитет подсел на корточках....говорит еду на блатную свадьбу а я говорю да ты гонишь..а он рвать на себе одежду и наколки показывать а там красотки типа из вайсици на руке 3 пальца остались и все в перстнях..вот как бывает.

-1
Neradzurri

в 40% и больше зданий можно было и в Санандреас заходить.

сюжет нормальный сделайте и персонажей нормальных, а не УГ из 5ки. Там Тревор только норм был.

-1
imizaka

В какие здания ты мог там заходить кроме нескольких заведений, пары домов и магазинов?

1
Yamra Zota

Зачем?

-2