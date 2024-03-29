Журналист Джейсон Шрайера призвал не верить в слухи о переносе сроков релиза Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 - бесспорно, самая крупная предстоящая игра, которую вся индустрия ждет с затаенным дыханием. И хотя в декабре Rockstar Games объявила, что криминальная игра с открытым миром выйдет в 2025 году, в последние дни эта информация была поставлена под сомнение. На прошлой неделе издание Kotaku сообщило, что производство GTA 6 отстает от графика и что потенциальный выход игры может быть перенесен на 2026 год.

Однако с тех пор появилось несколько опровержений этой версии. Вскоре надежный инсайдер Том Хендерсон заявил, что, по его информации GTA 6 все еще находится на пути к релизу в 2025 году, а Джейсон Шрайер из Bloomberg в недавно опубликованном новостном выпуске заявил то же самое.

По словам Шрайера, хотя GTA 6 не застрахована от задержки, это касается практически всех игр, находящихся в разработке в индустрии. Хотя недавнее распоряжение Rockstar о возвращении в офис всех сотрудников, безусловно, вызвало некоторые осложнения в студии (что может привести к оттоку кадров и, в свою очередь, к потенциальному замедлению производства игры), Шрайер говорит, что пока "нет никаких признаков того, что что-то существенно изменилось" в планах запуска игры.

Далее он пишет, что над Grand Theft Auto 6 в настоящее время работают "тысячи людей", многие из которых "находятся в своих собственных силосах, где они пишут код для физики погоды, записывают выступления актеров или охотятся за ошибками на улицах поддельного Майами".

Так что, хотя говорить о том, что Grand Theft Auto 6 не будет отложена, не стоит — особенно учитывая историческую склонность Rockstar к задержкам своих игр, - не похоже, чтобы это было запланировано на данный момент.