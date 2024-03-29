Журналист Джейсон Шрайера призвал не верить в слухи о переносе сроков релиза Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 - бесспорно, самая крупная предстоящая игра, которую вся индустрия ждет с затаенным дыханием. И хотя в декабре Rockstar Games объявила, что криминальная игра с открытым миром выйдет в 2025 году, в последние дни эта информация была поставлена под сомнение. На прошлой неделе издание Kotaku сообщило, что производство GTA 6 отстает от графика и что потенциальный выход игры может быть перенесен на 2026 год.
Однако с тех пор появилось несколько опровержений этой версии. Вскоре надежный инсайдер Том Хендерсон заявил, что, по его информации GTA 6 все еще находится на пути к релизу в 2025 году, а Джейсон Шрайер из Bloomberg в недавно опубликованном новостном выпуске заявил то же самое.
По словам Шрайера, хотя GTA 6 не застрахована от задержки, это касается практически всех игр, находящихся в разработке в индустрии. Хотя недавнее распоряжение Rockstar о возвращении в офис всех сотрудников, безусловно, вызвало некоторые осложнения в студии (что может привести к оттоку кадров и, в свою очередь, к потенциальному замедлению производства игры), Шрайер говорит, что пока "нет никаких признаков того, что что-то существенно изменилось" в планах запуска игры.
Далее он пишет, что над Grand Theft Auto 6 в настоящее время работают "тысячи людей", многие из которых "находятся в своих собственных силосах, где они пишут код для физики погоды, записывают выступления актеров или охотятся за ошибками на улицах поддельного Майами".
Так что, хотя говорить о том, что Grand Theft Auto 6 не будет отложена, не стоит — особенно учитывая историческую склонность Rockstar к задержкам своих игр, - не похоже, чтобы это было запланировано на данный момент.
А я верю. Рокстар любит переносить сроки
А я не верю никому и вообще не парюсь)))
Уууыыыыу 1337 - 7 мёртв внутри
100% перенесут, все релизы начиная с ГТА 4 они переносили, некоторые аж по 2 раза.
Насколько я помню они все время переносят, даже GTA V ПК релиз вышел позже чем планировали.
Ну, они переносили выход GTA 5 на ПК несколько раз, что бы отполировать порт, и у них это вышло
Жаль, что с ГТА 4 другая история получилась(
так и должно было быть, и правильно сделали
со слезами вспоминаю пьяную камеру
Роки тогда выпустили вроде 6 или 7 патчей.И смогли по большому счёту доделать только тени.Я как раз сейчас прохожу игру - ужасная дальность прорисовки, полное отсутствие сглаживания, предметы, которые появляются из воздуха за 2-3 метра,местами мерцающие текстуры,микрофризы, короче можно ещё много об этом говорить...обидно за игру, задумка просто отличная. Очень жаль (
Вера или недоверие слухам не меняют положение вещей. Вся эта болтовня имеет влияние только на вечно перепуганных акционеров.
Странно что журналист ведёт себя как pr-менеджер компании...
Эмм.... Томми Версетти?)))