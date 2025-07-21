Энтузиаст воссоздал начало GTA: San Andreas на Unreal Engine 5

Поклонник серии Grand Theft Auto и разработчик игр под ником EnzoElRich представил свой впечатляющий проект — ремейк начальных сцен культовой Grand Theft Auto: San Andreas на современном движке Unreal Engine 5. Автор не просто обновил графику, а фактически создал часть игры с нуля, продемонстрировав, как могла бы выглядеть классика Rockstar Games сегодня. Весь процесс разработки и финальный результат он показал в подробном видео.



Проект представляет собой полноценный ремейк, а не графическую модификацию. Это означает, что все игровые системы, включая передвижение персонажа, механику стрельбы и интерфейс, были воссозданы заново. Для демонстрации своих наработок разработчик выбрал легендарное вступление игры, охватывающее возвращение Си-Джея на Гроув-стрит после известия о смерти матери. В ремейк вошли все ключевые моменты начала сюжета, от прибытия в аэропорт до знаменитой сцены в переулке и воссоединения с бандой.



Для создания ремейка использовался движок Unreal Engine 5 со всеми его передовыми технологиями. Модели персонажей были созданы с помощью инструмента MetaHuman, что позволило добиться высокой детализации и реалистичности, сохраняя при этом узнаваемый стиль оригинальных героев. Интерфейс был переработан и теперь сочетает элементы классической San Andreas и Grand Theft Auto 5. Также была изменена система оружия, которая стала более реалистичной, ограничив количество носимого вооружения.



Окружение было создано на основе оригинальной карты из игры 2004 года, но подверглось серьезной доработке. Разработчик провел огромную работу по оптимизации, заменив тысячи старых текстур на современные аналоги высокого разрешения, воспользовавшись наработками проекта RoSA Evolved. Вся растительность в игре была заменена на новые модели, а для освещения используется система Lumen, обеспечивающая реалистичную смену дня и ночи. Проект также поддерживает технологии NVIDIA DLSS и Frame Generation, что позволяет добиться высокой производительности.



Работа, проделанная одним человеком, выглядит крайне впечатляюще и дает представление о том, каким мог бы быть официальный ремейк San Andreas. В своем видео EnzoElRich подробно рассказал о всех этапах разработки и показал наглядные сравнения своей версии с оригиналом, которые демонстрируют колоссальную разницу в качестве графики и технологий.