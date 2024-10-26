Потрачено! Легендарной Grand Theft Auto: San Andreas исполнилось 20 лет

Двадцать лет прошло с момента выхода Grand Theft Auto: San Andreas, культовой игры от Rockstar Games, которая навсегда изменила представление о криминальных симуляторах с открытым миром. С момента релиза 26 октября 2004 года игра разошлась тиражом более 17 миллионов копий и стала самой продаваемой на PlayStation 2, выиграв пять Golden Joystick Awards и титул «Игры года 2004» от GamesMaster.

San Andreas стала гигантом в игровой индустрии. Ее виртуальный мир охватывал 36 квадратных километров — это в пять раз больше, чем в предшественнице Vice City. Сюжет повествует о Карле «CJ» Джонсоне, который возвращается в Лос-Сантос в 1992 году, чтобы отыскать убийцу своей матери. На этом пути CJ втягивается в войны за территории, балансируя между своим криминальным прошлым и желанием свободы.

Многие механики, представленные в San Andreas, отразились в последующих проектах Rockstar, таких как Red Dead Redemption 2, где элемент симуляции жизни стал ключевым элементом. San Andreas также впервые показала симулятор «криминального путешествия», открывая путь к настройке персонажей и их социальной активности.

8 октября 2021 года Rockstar Games выпустила GTA San Andreas Definitive Edition, которая перенесла 3D-вселенную в современную HD-эпоху. Эта версия подверглась многочисленной критики со стороны игроков за многочисленные проблемы.