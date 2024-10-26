Потрачено! Легендарной Grand Theft Auto: San Andreas исполнилось 20 лет

Двадцать лет прошло с момента выхода Grand Theft Auto: San Andreas, культовой игры от Rockstar Games, которая навсегда изменила представление о криминальных симуляторах с открытым миром. С момента релиза 26 октября 2004 года игра разошлась тиражом более 17 миллионов копий и стала самой продаваемой на PlayStation 2, выиграв пять Golden Joystick Awards и титул «Игры года 2004» от GamesMaster.
San Andreas стала гигантом в игровой индустрии. Ее виртуальный мир охватывал 36 квадратных километров — это в пять раз больше, чем в предшественнице Vice City. Сюжет повествует о Карле «CJ» Джонсоне, который возвращается в Лос-Сантос в 1992 году, чтобы отыскать убийцу своей матери. На этом пути CJ втягивается в войны за территории, балансируя между своим криминальным прошлым и желанием свободы.
Многие механики, представленные в San Andreas, отразились в последующих проектах Rockstar, таких как Red Dead Redemption 2, где элемент симуляции жизни стал ключевым элементом. San Andreas также впервые показала симулятор «криминального путешествия», открывая путь к настройке персонажей и их социальной активности.
8 октября 2021 года Rockstar Games выпустила GTA San Andreas Definitive Edition, которая перенесла 3D-вселенную в современную HD-эпоху. Эта версия подверглась многочисленной критики со стороны игроков за многочисленные проблемы.
Игру по праву можно назвать культовой. Мне кажется нет таких геймеров, которые не знали бы про неё.
Помню в детстве очень хотел ее и мне купили диск, комп еле тянул в 20 фпс, но был очень рад. Сейчас играю в игры на максималках в 60 фпс, эмоций ноль - старость
Я всегда делал ТОЛСТОГО КАРЛА)
Попробуйте поиграть в Хоррор игры..
Охладите трахание, углепластики! =)
последняя gta, где я просто садился за руль и ехал куда глаза глядят.
с юбилеем легенда.
Одна из лучших игр серии (ну по крайней мере самая народная часть).
Легенда младше меня на год.........
Играл в первую, вторую, вайс сити, сан андреас и пятую. Эта больше всех понравилась. Жаль её классическую убрали с продажи в steam. Вайс сити успел купить в коллекцию, а сан андреас нет
При покупке ремастера трилогии, дарили и оригиналы этих игр
Дарили? А сейчас? Если дают, то гуд - можно будет прикупить
У меня до сих валяется диск SA вроде с тем самым переводом. 18 лет не играл. Перепройти что ли? Хотя вряд ли это запустится на современном железе
Запустится. Я несколько лет назад на относительно новом ноуте запускал, всё нормально было.
да уж гвноремастерами кокстар поднагадил знатно
ну по факту это не роки делали ремастер, а настоял издатель 2К, а там конторка жадная