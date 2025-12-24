Браузерную GTA Vice City закрыли после жалобы компании Take-Two

Группа, которая сделала GTA Vice City доступной для игры в браузере, сообщила, что Take-Two Interactive закрыла проект.
Эмуляция на основе браузера — это не новость. В течение многих лет вы могли играть в классические игры, не выходя из дома, через веб-страницу — но это обычно относится к играм, которые не очень требовательны к ресурсам, таким как игры для NES, SNES и Mega Drive. Однако каким-то образом группе удалось запустить GTA Vice City в веб-браузере — в оригинальной версии, которая больше недоступна для покупки из-за выхода нового The Definitive Edition.
Браузерная версия представляла собой небольшую демоверсию, позволяющую загружать файлы игры для полноценного запуска, но, к сожалению, для руководства Take-Two это оказалось слишком много.
Если вы сейчас зайдёте на страницу GTA: Vice City на DOS.Zone, вы увидите сообщение:
Эта игра была удалена с сайта из-за запроса на удаление в соответствии с DMCA от Take-Two.
Вместе с этим сообщением прилагается скриншот электронного письма, полученного компанией Ebrand, занимающейся защитой веб-сайтов, которая утверждает, что действует «от имени Take-Two Interactive Software Inc.». В этом письме команду DOS.Zone просят удалить всё, что связано с Vice City, отмечая, что в случае невыполнения требования «Take-Two оставляет за собой все права на дальнейшие юридические действия».
Естественно, команда DOS.Zone выполнила просьбу, а это значит, что дни браузерной версии GTA Vice City были недолгими. Очень жаль, учитывая, что оригинальную версию Vice City уже невозможно приобрести официально.
Факты
Пук-среньк, дайте мне играть в свои игры бесплатно, ведь они так хороши, надеюсь вас там всех уволят и вы никогда больше ничего не выпустите (с)
ГТА 6 выпустят на консоли,Роки уже не те и состояние игры может быть не самым лучшим,учитывая что её переносят,а если потрт на ПК,то по традиций они всё сделают максимально vsrato,что потом мододелам это исправлять годами придётся.
Игра на которой мы выросли, современным школьникам не понять
наоборот
Все не так! Справа это анимешники, фанаты азиатских игр, типа Стеллар Блейд и прочих подобных игр, которые одной рукой по три часа лазят по лестнице ГГшкой вверх вниз, а другой дёргают свой рычаг! А слева фанаты западных игр, в которых нет сладких писек и сладких сисек, поэтому они ходят в спортзал и качаются, чтобы хотя бы в реале чпокать красивых девушек.
Тут, действительно, всё наоборот.
Ещё бы не закрыли
Ожидаемо. Вернее, я думал, что ещё до выхода закроют.
Было предсказуемо и неминуемо
Я вообще не понимаю логику этих жидов, если бухтение на GTA: Vice City Nextgen Edition еще хоть как то можно понять, ибо фанатский ремастер ставит их оффиц. ремастер раком и имеет по полной, то эта браузерная забава как им вредит !?, тем более ориг. версия Vice City оффиц. не продаётся, надеюсь что когда нибудь этих ЧСВешников спустят с небес на грешную землю.
тем что у досгеймс есть паодписочная опция которая никак не дает процента таке2.
В довесок использовалась ведь обычная игра а не пиратская модификация созданная в России,тоесть досгамес сами немного так облажались
Перестаньте покупать гта6, по другому никак
На что они рассчитывали?!)