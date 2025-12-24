Браузерную GTA Vice City закрыли после жалобы компании Take-Two

Группа, которая сделала GTA Vice City доступной для игры в браузере, сообщила, что Take-Two Interactive закрыла проект.

Эмуляция на основе браузера — это не новость. В течение многих лет вы могли играть в классические игры, не выходя из дома, через веб-страницу — но это обычно относится к играм, которые не очень требовательны к ресурсам, таким как игры для NES, SNES и Mega Drive. Однако каким-то образом группе удалось запустить GTA Vice City в веб-браузере — в оригинальной версии, которая больше недоступна для покупки из-за выхода нового The Definitive Edition.

Браузерная версия представляла собой небольшую демоверсию, позволяющую загружать файлы игры для полноценного запуска, но, к сожалению, для руководства Take-Two это оказалось слишком много.

Если вы сейчас зайдёте на страницу GTA: Vice City на DOS.Zone, вы увидите сообщение:

Эта игра была удалена с сайта из-за запроса на удаление в соответствии с DMCA от Take-Two.

Вместе с этим сообщением прилагается скриншот электронного письма, полученного компанией Ebrand, занимающейся защитой веб-сайтов, которая утверждает, что действует «от имени Take-Two Interactive Software Inc.». В этом письме команду DOS.Zone просят удалить всё, что связано с Vice City, отмечая, что в случае невыполнения требования «Take-Two оставляет за собой все права на дальнейшие юридические действия».

Естественно, команда DOS.Zone выполнила просьбу, а это значит, что дни браузерной версии GTA Vice City были недолгими. Очень жаль, учитывая, что оригинальную версию Vice City уже невозможно приобрести официально.