Фанат разрабатывает приквел GTA: Vice City про молодого Томми Версетти ©

Молодой Томми Версетти на обложке модификации

В отличии от многих протагонистов серии игр GTA Томми Версетти уже к началу игры обладал достаточно впечатляющим послужным списком в организованной преступной группировке. Томас был способным членом семьи Форелли и успешно продвигался по карьерной лестнице, пока не был арестован за убийство 15 человек в районе Харвуд города Либерти-Сити, за что его прозвали Харвудским мясником. Grand Theft Auto: Vice City рассказывала историю опытного Томми после отсидки в тюрьме.

Чилийский фанат по имени Флавио, также известный как sick.vicious66, объявил о разработке модификации под названием GTA: Liberty Wiseguys, который бы показал историю становления знаменитого гангстера и его службе семье Форелли.

По задумке автора действие мода будет происходить между 1968 и 1971 годами, а основным вдохновением для модификации станет культовый фильм «Славные парни» Мартина Скорсезе, который постоянно цитировался в серии Grand Theft Auto. Среди персонажей будут как знакомые герои, вроде Сонни Форелли, Правды и дона Леоне, так и новые, среди которых отцы Томми Версетти и Тони Сиприани.

Модификация строится на основе Grand Theft Auto: San Andreas: Liberty City и будет включать в себя такие функции, как покупка недвижимости и одежды.

Флавио заявляет, что мод выйдет "скоро". Сейчас он находится в поиске помощников в разработке - кодеров и скриптеров. Вопрос лишь в том, как отнесутся к данной идее Take-Two, известные по блокировке фанатских проектов. Также неясно, как будут обстоять дела с озвучкой - оригинальный актёр озвучки Рэй Лиотта умер 26 мая 2022 года. Найдёт ли фанат кого-то другого на озвучку, нарежет ли фразы или использует нейросети - неясно. Последние 2 варианта могут быть чреваты проблемами с авторскими правами.

Стоит отметить, что у Grand Theft Auto: Vice City есть официальный приквел, действие которого разворачивается за 2 года до событий оригинала - Grand Theft Auto: Vice City Stories. Тем не менее, он рассказывал историю другого персонажа - бывшего военного по имени Виктор Вэнс.