GTA Vice City изначально разрабатывалась как дополнение к GTA 3

Компания Rockstar выпустила GTA Vice City в 2002 году. Считаясь одной из лучших игр студии, Vice City стала культовой частью франшизы Grand Theft Auto.

Как чрезвычайно запоминающийся и хорошо проработанный город, Vice City доставил много часов удовольствия миллионам геймеров по всему миру. Однако недавно один из разработчиков Rockstar раскрыл интересный факт об этом месте и игре.

Изначально GTA Vice City планировалась как набор миссий для GTA 3.

Технический директор Rockstar North Оббе Вермей (Obbe Vermeij) раскрыл эту информацию в своем недавнем блоге. Он сказал:

Первоначально предполагалось, что это будет набор миссий к GTA 3.

Однако это решение было изменено после того, как 22 года назад GTA 3 продемонстрировала миру свой потенциал. После невероятного успеха этой части Rockstar планировала продолжить проект как самостоятельную игру с большим количеством контента.

Более того, GTA Vice City изначально использовала код своей предшественницы до тех пор, пока программисты не смогли поработать над новым кодом. Это означало, что проект получился почти чудом.

Таким образом, GTA Vice City появилась на свет как отдельный релиз. Разработчик также рассказал, что команде было очень сложно работать над проектом, так как после GTA 3 ожидания фанатов стали гораздо выше.

Он пояснил, что из-за этого успеха GTA Vice City стала сложнее как проект. Однако команда смогла выстоять, потому что:

Все просто работали на адреналине.

До официального представления GTA 6 остаются считанные дни, и Rockstar подтвердила, что трейлер будет представлен в декабре. Таким образом, поклонники наконец-то смогут вновь увидеть этот город, что подчеркнет его значимость после того, как в 2001 году он планировался лишь как DLC.