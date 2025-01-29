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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, Шутер, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
9.1 5 162 оценки

Российские моддеры удалили все упоминания GTA: Vice City Nextgen Edition

Simple Jack

Команда Revolution Team удалила из своей группы «ВКонтакте» все упоминания фанатского ремастера GTA: Vice City Nextgen Edition. Также исчезли ссылки на скачивание мода и пост с анонсом релиза. Это произошло 29 января — спустя всего четыре дня после выхода модификации.

Сообщество было переименовано в RevTeam, а комментарии в группе закрыли. При этом никаких официальных заявлений от разработчиков не последовало.

Точная причина изменений неизвестна, но фанаты предполагают, что это связано с давлением со стороны Take-Two Interactive. Ранее издатель неоднократно блокировал каналы моддеров на YouTube и в Telegram, ссылаясь на нарушение авторских прав.

Проект привлёк внимание после того, как о нём написали западные СМИ. Возможно, это и стало причиной вмешательства Take-Two.

GTA: Vice City Nextgen Edition вышел 25 января. Мод переносил культовый город Vice City на движок от GTA 4 с улучшенными моделями и графикой. Разработчики использовали оригинальные материалы из игры и переработанную версию города из официального ремастера.

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-21
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
Котян Сутоевич

"Всё, что попало в интернет, остаётся там навсегда".

21
Costollom

Кто в этом вашем интернете доделывать будет?

3
jax baron Costollom

да легко, меняют ник скидываю по тихонько - можно даже сборкой на торах

4
SexualHarassmentPanda

А вот эту фотку уже получилось из интернета удалить?

11
Рикочико

Лет через 15 пропадёт.

-1
Spillik

Всё, догык-пук-сренькались, а рассказов сколько было про бунд против системы и корпораций. Хотя всё равно странно, что так быстро все кончилось.

7
Ольга Бузова

Не можешь кого то победить - купи его

Им сделали предложение ,от которого они не могли отказаться

2
Kato Nekato

Я думал еще быстрее будет. Парни по сути запехнули целиком IV и свой мод в установщик, а на такую солянку ассетов многие издатели зуб точат.

0
пекабир

дурачки из тыкту видимо не понимают, что нельзя просто взять и удалить что-то. всё, что попало в интернет, остаётся там навсегда

билд давно по форумам пошел. удачи им по всем расиянским и не очень варезникам пройтись и забанить

4
BewitchingBaron

А почему бы не использовать "План Б" - послать тейк ту на х"й? И они пойдут. Чо они в России сделать то могут? Грустно поблеять?

4
jax baron

ну если наши ни влезли - и им не отлизали.

0
PeakyUrias

А потом модеры просыпаются через пару лет, а там новость, что т2 вернулись
Потом модеры узнают, что т2 запросили на них инфу у вк и подали в суд на несколько лямов
Тебе хорошо. Пук срень в интернете и всё. А модерам при сильном желании т2 придется всю жизнь половину зп отстегивать
А если учесть ,что они выпустили не патч без ассетов, который у тебя на компе на твоей лиц копии соберет игру, а полностью готовую сборку, то им будет ппц

2
BigTrain

T2 с коммерческой точки зрения делают всё правильно, это их игры. Но с человеческой это контора п...в!

Они выпустили сблевный ремастер трилогии. А разработчики, в 4 человека, перенесли игру на движок гта4.

3
Чебурешник

ну как бэ если прям с человеческой точки зрения, ты не должен никого называть "контора п...в", так же с человеской точки зрения, ты должен был сказать, ну да неудачный ремастер, неполучилось у ребят в этот раз)

-7
Никита Дроздоvv

С коммерческой стороны они поступают неправильно это бесплатный мод

5
jax baron

а чё все рп не банют то? а там бабки крутиться.

2
Ahnx

Первый признак импотенции разработчика-издателя. Когда начинают удалять любительские моды к старинным играм. Похоже, что Take Two / Rockstar больше продавать нечего...

Помните, как Sega заставила удалить великолепную Streets of Rage Remake? Причина та же - потому что сами такое больше сделать не в состоянии.

А вот Беседка моды не только не удаляет - она их продвигает всячески.

3
Jim_son

если я верно понял, то речь идет о использовании ассетов из одной игры в модах для другой игры, беседка это тоже банит, например использование в моде для фо4 ассетов из фо76 приведет к тому что рано или поздно мод удалят на нексусмодс

1
Ahnx Jim_son

Дело не в ассетах. Есть издатели, которые категорически не позволяют модифицировать оригинал. Что касается нексуса, там удаляют моды и по политическим причинам.

2
Jim_son Ahnx

Ну и при чем тут "и"? Поводов для бана там валом на нексусе, и elua у беседки приличных размеров. Я лишь указал на то что беседка так же заблокировала бы мод (и заставила бы сделать это нексус) в подобной ситуации: авторы мода взяли ассеты из ремастера и перенесли на движок другой игры серии. Т.о. твое утверждение что беседка иначе ведет себя с модкомьюнити применительно к данной новости не верно.

1
shit again

Чет на дезу похоже

2
Котян Сутоевич

Точно. Что-то не видно, чтобы здесь (https://vk.com/vice_city_2) всё подтёрли.

Команда Revolution Team удалила из своей группы «ВКонтакте» все упоминания фанатского ремастера GTA: Vice City Nextgen Edition

Выходит, автор статьи - балабол?)

2
N-127 Котян Сутоевич

Ну и обрати внимание, что изменили название группы и ограничили возможность оставлять комментарии и убрали из официальных сообщений группы все ссылки.

0
Котян Сутоевич N-127

А "все упоминания", как заявляет тут автор прямо в заголовке, тоже удалили, да?

0
N-127 Котян Сутоевич

Ну корявый заголовок. Пусть переделывает. А так из группы убрали всё, что может им навредить, что и логично. Мод в сети уже. Дело сделано.

2
Котян Сутоевич N-127

Согласен). Жаль только, что таким писакам руки нельзя переделать :)

0
Gords

Я полагаю Т2расы зашли с другой стороны и предложили бабло за прекращение деятельности. Какие-либо угрозы судами вряд ли бы так сработали.

2
jax baron

ну это да, так как до нас не добраться, если наши ни влезли.

0
ArexSOnk

Угрозы в перспективе очень могут сработать. То что сейчас происхлодит, оно не вечно. Год, два, три, и ворота откроются. И тогда разработчикам мода может настать пездык-курлык. Они то не скрывались, все данные легко находятся и они уже на карандаше. Т.е. даже из страны не выехать, арестуют где-нибудь в Турции или еще где...

1
Gords ArexSOnk

Они бы на порядки больше денег потратили на такое, с совершенно не очевидным выхлопом. Впрочем, да, могли и так взять на понт, если мододелы не слишком умные.

0
Kitocun

Ух разбушевались как

1
Driga

Печально всё это!

1
создалель русского репа

свобода, со вкусом демократии

1
Аристов--Черный

Если издатель боялся потерять деньги из за этого мода, то у них получилось потерять мои деньги из за их преследования наших ребят. GTA VI - куплен не будет, я в неё нахаляву наиграюсь через годик-другой после релиза. А воевать с модом уже смысла нет - он в сети и свободен для дальнейших доработок кем угодно, даже если эти "кто угодно" чисто случайно работали над модом ранее:)

1
XCBKCAMINGX

все найс чевыгоните

1
jax baron

а кто чекает вк - за рубежом? я чё то рофла ни понял

0
Costollom

Из прошлой новости советы от игроков:

Пользователи поддерживают RevTeam и говорят, что модерам не стоит обращать внимания на угрозы Take-Two. Игроки советуют команде обосноваться в VK или любом другом российском игровом портале, которые не будут обращать внимания на требования Take-Two.
0
PlayZero

Ну а на что был расчёт? Типа не заметят или будут просто смотреть?

Nextgen Edition вышел неплохим на фоне недавнего официального ремастера трилогии. И теперь все сравнивают две версии не в пользу официальной. И зачем это ТТ и Рокстар? По факту модеры стащили их интеллектуальную собственность в виде фактически двух игр (VC и четверка), а теперь Рокстар и игроки поносят. Изначально этот мод ничего кроме ущерба Рокстар не сулил, и очень странно, что они ничего не делали до его выхода.

0
jax baron

а их это не эпёт, что кто делает.

-1
Gords

Эти крысы всегда так делают - ждут до последней минуты когда мод уже фактически готов, а потом начинают всё закрывать и грозить небесными карами. Но в этот раз им обломалось.

0
KookyPentheus

Может им угрожали убийством корпорации так могут.

0
Sider999

То что попало в интернет - остаётся в нём навсегда.

0
Wolfenstein

гвноремастеры за 5 тыщ играть можно а достойную модификацию на купленную игру поставить нельзя xD и ктот еще думает что угта 6 там нормальная будет лол

0
dvr q

Вполне ожидаемо. Надо было либо брать меньше, либо кричать тише=)

0
FAHTOM Live

Билд лежит на компе, приду домой закину на Яндекс диск

0
MunchkiN 616

если этот мод был как поланая игра репак с этим модом тоу претензии таке тво можно понять.

-1
Sunset_Neko

На что вообще рассчитывают подобные рукоделкины, когда берутся за тайтлы контор 321ов типа Т2, Нинтендо и пр.?

-3
ЮрецОдесса

То что компания не будет такой мусорной, (это им же плюс) ну да Т2 уже на ровне с нинтендо. Такие же токсичные. Другие же компании не только поощряют, а еще программы для модинга выпускают. Они хотя что бы их мусорный порт покупали. И наверно не хотят казаться криворукими.

1
Destroited

А чего заголовок длинный такой ? Написали бы просто - "Моддеры зассали и прогнулись"

-4
KeanuReeves

ну так не зассы и сделай сам, в чем проблема?

2
Destroited KeanuReeves

А мне оно нафига, тебе надо ты и делай. Удобно устроился сам бездарь зато других напрягать мастер, ты сам в жизни ничего кроме фекалий и делать то не научился.

1