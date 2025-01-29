Российские моддеры удалили все упоминания GTA: Vice City Nextgen Edition

Команда Revolution Team удалила из своей группы «ВКонтакте» все упоминания фанатского ремастера GTA: Vice City Nextgen Edition. Также исчезли ссылки на скачивание мода и пост с анонсом релиза. Это произошло 29 января — спустя всего четыре дня после выхода модификации.
Сообщество было переименовано в RevTeam, а комментарии в группе закрыли. При этом никаких официальных заявлений от разработчиков не последовало.
Точная причина изменений неизвестна, но фанаты предполагают, что это связано с давлением со стороны Take-Two Interactive. Ранее издатель неоднократно блокировал каналы моддеров на YouTube и в Telegram, ссылаясь на нарушение авторских прав.
Проект привлёк внимание после того, как о нём написали западные СМИ. Возможно, это и стало причиной вмешательства Take-Two.
GTA: Vice City Nextgen Edition вышел 25 января. Мод переносил культовый город Vice City на движок от GTA 4 с улучшенными моделями и графикой. Разработчики использовали оригинальные материалы из игры и переработанную версию города из официального ремастера.
"Всё, что попало в интернет, остаётся там навсегда".
Кто в этом вашем интернете доделывать будет?
да легко, меняют ник скидываю по тихонько - можно даже сборкой на торах
А вот эту фотку уже получилось из интернета удалить?
Лет через 15 пропадёт.
Всё, догык-пук-сренькались, а рассказов сколько было про бунд против системы и корпораций. Хотя всё равно странно, что так быстро все кончилось.
Не можешь кого то победить - купи его
Им сделали предложение ,от которого они не могли отказаться
Я думал еще быстрее будет. Парни по сути запехнули целиком IV и свой мод в установщик, а на такую солянку ассетов многие издатели зуб точат.
дурачки из тыкту видимо не понимают, что нельзя просто взять и удалить что-то. всё, что попало в интернет, остаётся там навсегда
билд давно по форумам пошел. удачи им по всем расиянским и не очень варезникам пройтись и забанить
А почему бы не использовать "План Б" - послать тейк ту на х"й? И они пойдут. Чо они в России сделать то могут? Грустно поблеять?
ну если наши ни влезли - и им не отлизали.
А потом модеры просыпаются через пару лет, а там новость, что т2 вернулись
Потом модеры узнают, что т2 запросили на них инфу у вк и подали в суд на несколько лямов
Тебе хорошо. Пук срень в интернете и всё. А модерам при сильном желании т2 придется всю жизнь половину зп отстегивать
А если учесть ,что они выпустили не патч без ассетов, который у тебя на компе на твоей лиц копии соберет игру, а полностью готовую сборку, то им будет ппц
T2 с коммерческой точки зрения делают всё правильно, это их игры. Но с человеческой это контора п...в!
Они выпустили сблевный ремастер трилогии. А разработчики, в 4 человека, перенесли игру на движок гта4.
ну как бэ если прям с человеческой точки зрения, ты не должен никого называть "контора п...в", так же с человеской точки зрения, ты должен был сказать, ну да неудачный ремастер, неполучилось у ребят в этот раз)
С коммерческой стороны они поступают неправильно это бесплатный мод
а чё все рп не банют то? а там бабки крутиться.
Первый признак импотенции разработчика-издателя. Когда начинают удалять любительские моды к старинным играм. Похоже, что Take Two / Rockstar больше продавать нечего...
Помните, как Sega заставила удалить великолепную Streets of Rage Remake? Причина та же - потому что сами такое больше сделать не в состоянии.
А вот Беседка моды не только не удаляет - она их продвигает всячески.
если я верно понял, то речь идет о использовании ассетов из одной игры в модах для другой игры, беседка это тоже банит, например использование в моде для фо4 ассетов из фо76 приведет к тому что рано или поздно мод удалят на нексусмодс
Дело не в ассетах. Есть издатели, которые категорически не позволяют модифицировать оригинал. Что касается нексуса, там удаляют моды и по политическим причинам.
Ну и при чем тут "и"? Поводов для бана там валом на нексусе, и elua у беседки приличных размеров. Я лишь указал на то что беседка так же заблокировала бы мод (и заставила бы сделать это нексус) в подобной ситуации: авторы мода взяли ассеты из ремастера и перенесли на движок другой игры серии. Т.о. твое утверждение что беседка иначе ведет себя с модкомьюнити применительно к данной новости не верно.
Чет на дезу похоже
Точно. Что-то не видно, чтобы здесь (https://vk.com/vice_city_2) всё подтёрли.
Выходит, автор статьи - балабол?)
Ну и обрати внимание, что изменили название группы и ограничили возможность оставлять комментарии и убрали из официальных сообщений группы все ссылки.
А "все упоминания", как заявляет тут автор прямо в заголовке, тоже удалили, да?
Ну корявый заголовок. Пусть переделывает. А так из группы убрали всё, что может им навредить, что и логично. Мод в сети уже. Дело сделано.
Согласен). Жаль только, что таким писакам руки нельзя переделать :)
Я полагаю Т2расы зашли с другой стороны и предложили бабло за прекращение деятельности. Какие-либо угрозы судами вряд ли бы так сработали.
ну это да, так как до нас не добраться, если наши ни влезли.
Угрозы в перспективе очень могут сработать. То что сейчас происхлодит, оно не вечно. Год, два, три, и ворота откроются. И тогда разработчикам мода может настать пездык-курлык. Они то не скрывались, все данные легко находятся и они уже на карандаше. Т.е. даже из страны не выехать, арестуют где-нибудь в Турции или еще где...
Они бы на порядки больше денег потратили на такое, с совершенно не очевидным выхлопом. Впрочем, да, могли и так взять на понт, если мододелы не слишком умные.
Ух разбушевались как
Печально всё это!
свобода, со вкусом демократии
Если издатель боялся потерять деньги из за этого мода, то у них получилось потерять мои деньги из за их преследования наших ребят. GTA VI - куплен не будет, я в неё нахаляву наиграюсь через годик-другой после релиза. А воевать с модом уже смысла нет - он в сети и свободен для дальнейших доработок кем угодно, даже если эти "кто угодно" чисто случайно работали над модом ранее:)
все найс чевыгоните
а кто чекает вк - за рубежом? я чё то рофла ни понял
Из прошлой новости советы от игроков:
Ну а на что был расчёт? Типа не заметят или будут просто смотреть?
Nextgen Edition вышел неплохим на фоне недавнего официального ремастера трилогии. И теперь все сравнивают две версии не в пользу официальной. И зачем это ТТ и Рокстар? По факту модеры стащили их интеллектуальную собственность в виде фактически двух игр (VC и четверка), а теперь Рокстар и игроки поносят. Изначально этот мод ничего кроме ущерба Рокстар не сулил, и очень странно, что они ничего не делали до его выхода.
а их это не эпёт, что кто делает.
Эти крысы всегда так делают - ждут до последней минуты когда мод уже фактически готов, а потом начинают всё закрывать и грозить небесными карами. Но в этот раз им обломалось.
Может им угрожали убийством корпорации так могут.
То что попало в интернет - остаётся в нём навсегда.
гвноремастеры за 5 тыщ играть можно а достойную модификацию на купленную игру поставить нельзя xD и ктот еще думает что угта 6 там нормальная будет лол
Вполне ожидаемо. Надо было либо брать меньше, либо кричать тише=)
Билд лежит на компе, приду домой закину на Яндекс диск
если этот мод был как поланая игра репак с этим модом тоу претензии таке тво можно понять.
На что вообще рассчитывают подобные рукоделкины, когда берутся за тайтлы контор 321ов типа Т2, Нинтендо и пр.?
То что компания не будет такой мусорной, (это им же плюс) ну да Т2 уже на ровне с нинтендо. Такие же токсичные. Другие же компании не только поощряют, а еще программы для модинга выпускают. Они хотя что бы их мусорный порт покупали. И наверно не хотят казаться криворукими.
А чего заголовок длинный такой ? Написали бы просто - "Моддеры зассали и прогнулись"
ну так не зассы и сделай сам, в чем проблема?
А мне оно нафига, тебе надо ты и делай. Удобно устроился сам бездарь зато других напрягать мастер, ты сам в жизни ничего кроме фекалий и делать то не научился.