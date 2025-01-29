Российские моддеры удалили все упоминания GTA: Vice City Nextgen Edition

Команда Revolution Team удалила из своей группы «ВКонтакте» все упоминания фанатского ремастера GTA: Vice City Nextgen Edition. Также исчезли ссылки на скачивание мода и пост с анонсом релиза. Это произошло 29 января — спустя всего четыре дня после выхода модификации.

Сообщество было переименовано в RevTeam, а комментарии в группе закрыли. При этом никаких официальных заявлений от разработчиков не последовало.

Точная причина изменений неизвестна, но фанаты предполагают, что это связано с давлением со стороны Take-Two Interactive. Ранее издатель неоднократно блокировал каналы моддеров на YouTube и в Telegram, ссылаясь на нарушение авторских прав.

Проект привлёк внимание после того, как о нём написали западные СМИ. Возможно, это и стало причиной вмешательства Take-Two.

GTA: Vice City Nextgen Edition вышел 25 января. Мод переносил культовый город Vice City на движок от GTA 4 с улучшенными моделями и графикой. Разработчики использовали оригинальные материалы из игры и переработанную версию города из официального ремастера.