Финальное контентное обновление для Guild Wars 2: Secrets of the Obscure стало доступно для игроков

Вчера ArenaNet выпустила The Midnight King, третье и последнее бесплатное контентное обновление для Guild Wars 2: Secrets of the Obscure. История продолжается сразу после событий, описанных в предыдущем обновлении, The Realm of Dreams.

Три новые сюжетные главы

Легендарная броня Suffused Obsidian (больше каналов окраски и эффектов)

Фрактальное подземелье The Lonely Tower (режим сложности появится 4 июня)

Шесть новых реликвий

Сезонное обновление Wizard's Vault (косметические предметы, которые вы пропустили, теперь находятся во вкладке Legacy Rewards и не теряют своей актуальности)

Завершена исследованная зона Inner Nayos с новыми приключениями и событиями

Финал эпического мета-события "В логове паука"

Расширенное мастерство Astral Ward: Wayfinder Mastery

Введен режим испытаний Convergences

Новый легендарный босс Convergences: Умбриэль, алебардист Дома Ауркуса

Новый питомец рейнджера: ювенильный спинегазер

В Амнитас добавлены дополнительные события и приключения

Множество новых достижений и наград

С запуском The Midnight King в Guild Wars 2 возвращаются Twitch-дропы. До 26 мая игроки могут получить классическую экипировку Guild Wars 2, наблюдая за любым каналом Twitch, транслирующим Guild Wars 2, в течение 6 часов. Классическая экипировка позволяет выбрать наряд из набора классических героев и злодеев.

Недавно ArenaNet также поделилась дорожной картой грядущих событий после The Midnight King. В июне игроков Guild Wars 2 ожидает фестиваль Dragon Bash, режим испытаний для нового фрактального подземелья The Lonely Tower, постоянная бета-версия реструктурированного режима World Versus World, обновление Skills and Balance и обновление Ranked PvP Rewards. На июль ArenaNet запланировала обновление качества жизни в рейтинговом PvP, обновление качества жизни в режиме World versus World и Фестиваль четырех ветров. Вскоре после этого студия расскажет о следующем расширении Guild Wars 2, которое выйдет в конце этого года.