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Guild Wars 2 28.08.2012
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
8.3 558 оценок

Финальное контентное обновление для Guild Wars 2: Secrets of the Obscure стало доступно для игроков

butcher69
Новости

Вчера ArenaNet выпустила The Midnight King, третье и последнее бесплатное контентное обновление для Guild Wars 2: Secrets of the Obscure. История продолжается сразу после событий, описанных в предыдущем обновлении, The Realm of Dreams.

  • Три новые сюжетные главы
  • Легендарная броня Suffused Obsidian (больше каналов окраски и эффектов)
  • Фрактальное подземелье The Lonely Tower (режим сложности появится 4 июня)
  • Шесть новых реликвий
  • Сезонное обновление Wizard's Vault (косметические предметы, которые вы пропустили, теперь находятся во вкладке Legacy Rewards и не теряют своей актуальности)
  • Завершена исследованная зона Inner Nayos с новыми приключениями и событиями
  • Финал эпического мета-события "В логове паука"
  • Расширенное мастерство Astral Ward: Wayfinder Mastery
  • Введен режим испытаний Convergences
  • Новый легендарный босс Convergences: Умбриэль, алебардист Дома Ауркуса
  • Новый питомец рейнджера: ювенильный спинегазер
  • В Амнитас добавлены дополнительные события и приключения
  • Множество новых достижений и наград

С запуском The Midnight King в Guild Wars 2 возвращаются Twitch-дропы. До 26 мая игроки могут получить классическую экипировку Guild Wars 2, наблюдая за любым каналом Twitch, транслирующим Guild Wars 2, в течение 6 часов. Классическая экипировка позволяет выбрать наряд из набора классических героев и злодеев.

Недавно ArenaNet также поделилась дорожной картой грядущих событий после The Midnight King. В июне игроков Guild Wars 2 ожидает фестиваль Dragon Bash, режим испытаний для нового фрактального подземелья The Lonely Tower, постоянная бета-версия реструктурированного режима World Versus World, обновление Skills and Balance и обновление Ranked PvP Rewards. На июль ArenaNet запланировала обновление качества жизни в рейтинговом PvP, обновление качества жизни в режиме World versus World и Фестиваль четырех ветров. Вскоре после этого студия расскажет о следующем расширении Guild Wars 2, которое выйдет в конце этого года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
David Thomas

Ничего нового, все игры стали похожи

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