Геймплейный трейлер пиксельного экшена Gunbrella ©

Gunbrella, приключенческий сайдскроллер от разработчика doinksoft и издателя Devolver Digital, только что выпустил новый геймплейный трейлер.

В нем показаны различные варианты использования титульного инструмента "оружейного зонта", который можно использовать для боя, передвижения и даже для продвижения по карте. Хотя новая история не раскрывается, лучше оставить тайну для любой игры, основанной на расследованиях.

Gunbrella пока не получила четкую дату выхода, но она намечена на этот год. Она будет доступна на Nintendo Switch и ПК через Steam, где уже сегодня можно заказать игру и попробовать демоверсию.

Gunbrella - это довольно мрачный мир убийств, корпоративной эксплуатации и деградации. Но есть в нем и причудливые черты: колоритные персонажи и даже чудовищные упыри. Наряду с титульным оружием, Gunbrella также наполнена захватывающими событиями.

На странице игры в Steam подтверждается, что оружейный зонт позволяет игрокам "скользить, раскачиваться, мчаться и нырять", что дает возможность свободно адаптироваться к вражескому огню. В этом есть определенная свобода и стратегия, что должно отличать Gunbrella от многих аналогов с боковой прокруткой.

Фирменный инструмент Gunbrella также делает мир игры более захватывающим, поскольку теперь понятно, насколько сильно орудие будет взаимодействовать с окружающей средой. Это и представитель мира, и ключ к его преодолению.