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Gunbrella 2023 г.
5.4 9 оценок

Приключенческий боевик в стиле нуар-панк Gunbrella выйдет 13 сентября

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monk70
Новости

Gunbrella выйдет для Switch в Nintendo eShop и ПК в Steam 13 сентября, объявили издатель Devolver Digital и разработчик Doinksoft. Предварительные заказы включают бесплатную копию Gato Roboto.

Gunbrella — это суровое приключение с боковой прокруткой, действие которого происходит в мире, зависящем от быстро истощающихся природных ресурсов. Заполните мокрые от дождя ботинки грубого лесника, жаждущего мести, и войдите в незнакомый город, вооруженный только титулованной Gunbrella, крупнокалиберным огнестрельным оружием, которое можно использовать и как зонтик.

Ваше упорное расследование вскоре запутывается в внутренней работе жуткой клики гулей и гангстеров, полицейских и культистов, а также в последствиях корпоративной эксплуатации.

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Gunbrella
2023 г.
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