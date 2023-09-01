Приключенческий боевик в стиле нуар-панк Gunbrella выйдет 13 сентября

Необычный платформер с элементами шутера, в котором вы играете за лесоруба, жаждущего мести. Ваш верный спутник и оружие — зонт «ганбрелла», который может стрелять по врагам и помогать вам передвигаться по уровням. Ваша цель — найти и уничтожить тех, кто убил вашу семью.

Во время своего путешествия вы встретите множество врагов: упырей, гангстеров, полицейских, сектантов и корпоративных агентов. Каждый из них имеет свои особенности и слабости.

Боевая система в игре требует от вас ловкости и точности. Вы можете использовать свою ганбреллу для стрельбы, защиты и маневрирования. И не забывайте о том, что ваш зонт имеет ограниченный запас патронов.