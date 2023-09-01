Приключенческий боевик в стиле нуар-панк Gunbrella выйдет 13 сентября

Gunbrella выйдет для Switch в Nintendo eShop и ПК в Steam 13 сентября, объявили издатель Devolver Digital и разработчик Doinksoft. Предварительные заказы включают бесплатную копию Gato Roboto.
Gunbrella — это суровое приключение с боковой прокруткой, действие которого происходит в мире, зависящем от быстро истощающихся природных ресурсов. Заполните мокрые от дождя ботинки грубого лесника, жаждущего мести, и войдите в незнакомый город, вооруженный только титулованной Gunbrella, крупнокалиберным огнестрельным оружием, которое можно использовать и как зонтик.
Ваше упорное расследование вскоре запутывается в внутренней работе жуткой клики гулей и гангстеров, полицейских и культистов, а также в последствиях корпоративной эксплуатации.