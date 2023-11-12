Hades выйдет на устройства Apple через Netflix в 2024 году

В ходе Geeked Week компания Netflix подтвердила свое намерение не только использовать мир видеоигр для создания успешных телесериалов, таких как "Аркейн" (League of Legends), Castlevania и, в некоторой степени, The Witcher.

Гигант из Лос-Гатоса рассматривает видеоигры в качестве фундаментальной основы для своих будущих стратегий, поскольку "мы находимся в привилегированном положении для создания кросс-медийных продуктов", - сказала нам Лиэнн Лумбе, вице-президент по внешним играм. Стратегия основана не только на играх, вдохновленных телевизионными шоу, но и на включении "отдельных продуктов, которые могут понравиться всем типам пользователей", - сказала Лумбе. Учитывая это, мы можем только приветствовать появление на Netflix Hades, одной из самых популярных игр в жанре roguelike".

Нет необходимости говорить о том, что Hades - одна из самых красивых экшн-игр, когда-либо созданных. Уникальный графический стиль, использование цветов и, прежде всего, простая для понимания, но сложная для освоения игровая механика сделали шедевр Supergiant Games вечной классикой.

Классика, уже доступная практически на всех платформах, наконец-то появится на iOS эксклюзивно благодаря Netflix. Этот получивший признание критиков roguelike выходит на iOS эксклюзивно для пользователей Netflix. В игре вам предстоит встать на место Загрея, принца подземного мира, и бросить вызов своему отцу, богу мертвых, чтобы выйти из ада невредимым.

Особенность игрового процесса заключается в том, что каждая попытка будет отличаться от предыдущей и позволит главному герою накопить достаточно сил и опыта для преодоления трудностей. При этом он сможет наладить новые связи с различными олимпийскими богами и узнать подробности о непростых взаимоотношениях главного героя и его знаменитой семьи.