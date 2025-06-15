Студия GamesVoice объявила о работе над русской озвучкой Hades

Студия GamesVoice берётся за амбициозную задачу — полную русскую озвучку Hades, хита от Supergiant Games. Проект был заказан спонсором в начале 2024 года, и его производство уже идёт более года. Команда обещает не просто перевод, а основательно доработанную локализацию: переозвучку более двух десятков часов реплик, адаптацию песен и эмоционально насыщенное исполнение.
Особый акцент сделан на актёрской свободе: по словам GamesVoice, оригинальная озвучка Hades местами чересчур сдержанна. Поэтому студия решила добавить яркости персонажам — конечно, не выходя за рамки их каноничных образов. В результате герои подземного мира зазвучат по-новому: живо, выразительно, но с уважением к авторскому замыслу.
Пока голос Загрея ещё не утверждён, и трейлер не отражает всей картины, проект уже вызывает интерес.
Отличные новости.
Ну хз, перетюнили Аида сильно, Загрей звучит так себе
Если что проект заказной проще говоря кто то заплатил за то что бы озвучили именно эту игру
Так что слова: Хватит старье озвучивать новинок много не подходит
Зарабатывать же как то надо
Во дела, свершилось. Обожаю GamesVoice и ещё несколько лет назад очень хотелось услышать этот проект в их озвучке, потому что в предыдущих играх от Супергигантов попадание в тембры голосов было просто стопроцентным. Но мне кажется тут не попали с голосом Зага. Он звучит как некий хулиганистый аниме-персонаж из школьного сеттинга, когда как как в оригинале у Даррена Корба тембр всегда был спокойным, глубоким, бархатистым, чуть с хрипотцой, с лёгким носовым резонированием и плавными интонациями (которые в русской локализации более оборванные). Хотя может это что-то типа заглушки пока, т.к. на сайте не указан актер озвучки Загрея. Ну, будет видно, в общем. Надеюсь, на роль Танатоса снова возьмут Андрея Лёвина, который озвучил Эшера в Транзисторе
Да лучше бы на Сталкер 2 сбор открыли, я бы задонатил. В целом, с украинской озвучкой играть приятно, конечно, но с русской в тысячу раз приятней.
уже говорили что сбора на сталкер 2 не будет
Да, я знаю. Но я хочу, чтоб сбор был. Но не судьба, видимо.
господи на это г()вно донатить, пусть нах*й пойдут.
И как они так умудряются, набрать проектов и всё.
Что всё? Всё выходит. За прошлый год больше 10 озвучек было.
Нууууу... это конечно хорошо для тех кто хадес не проходил и собирался, но уж лучше бы на второю часть денюжку придержали, чтоб сразу после релиза могли приступить к работе. Хотя если по актёрскому составу всё будет "ок" то можно ещё раз перепройти xD
Особенно умиляет формулировка "добавить яркости персонажам". Видимо, боги греческого пантеона недостаточно харизматичны в исполнении профессиональных голливудских актёров, и им срочно нужна "русская душа" и "эмоционально насыщенное исполнение".
А фраза про "более года производства" звучит так, будто они создают "Аватар", а не дублируют готовую игру. Хотя, учитывая, что "голос Загрея ещё не утверждён", можно предположить, что этот год ушёл на обдумывание концепции.
Самое забавное — "проект был заказан спонсором". Кто-то реально заплатил деньги за то, чтобы переозвучить игру, которую все и так обожают в оригинале. Видимо, есть люди, которые считают, что главная проблема Hades — это недостаток русского акцента у Аида.
Скорее не считают проблемой недостаток русского дубляжа, а считают игру достойной его. И вполне себе резонно, что на работу больше года ушло. А как иначе? Там больше 21 тысячи диалоговых строк. Причем Геймсвойсы не слизывают чужой перевод, а делают его самостоятельно. Но насчёт "добавить яркости" соглашусь. Им хотя б до уровня оригинала сначала дотянуть. Собственно, в приземленной озвучке без всякой театральности и была авторская задумка
Много проектов набрали
И больше полусотни уже выпустили.
Нет, спасибо. Оригинал звучит гораздо лучше.