Студия GamesVoice объявила о работе над русской озвучкой Hades

Студия GamesVoice берётся за амбициозную задачу — полную русскую озвучку Hades, хита от Supergiant Games. Проект был заказан спонсором в начале 2024 года, и его производство уже идёт более года. Команда обещает не просто перевод, а основательно доработанную локализацию: переозвучку более двух десятков часов реплик, адаптацию песен и эмоционально насыщенное исполнение.

Особый акцент сделан на актёрской свободе: по словам GamesVoice, оригинальная озвучка Hades местами чересчур сдержанна. Поэтому студия решила добавить яркости персонажам — конечно, не выходя за рамки их каноничных образов. В результате герои подземного мира зазвучат по-новому: живо, выразительно, но с уважением к авторскому замыслу.

Пока голос Загрея ещё не утверждён, и трейлер не отражает всей картины, проект уже вызывает интерес.