ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hades 06.12.2018
Экшен, Адвенчура, Вид сверху, Фэнтези
8.4 583 оценки

Студия GamesVoice объявила о работе над русской озвучкой Hades

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice берётся за амбициозную задачу — полную русскую озвучку Hades, хита от Supergiant Games. Проект был заказан спонсором в начале 2024 года, и его производство уже идёт более года. Команда обещает не просто перевод, а основательно доработанную локализацию: переозвучку более двух десятков часов реплик, адаптацию песен и эмоционально насыщенное исполнение.

Особый акцент сделан на актёрской свободе: по словам GamesVoice, оригинальная озвучка Hades местами чересчур сдержанна. Поэтому студия решила добавить яркости персонажам — конечно, не выходя за рамки их каноничных образов. В результате герои подземного мира зазвучат по-новому: живо, выразительно, но с уважением к авторскому замыслу.

Пока голос Загрея ещё не утверждён, и трейлер не отражает всей картины, проект уже вызывает интерес.

39
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
nikvik jm

Отличные новости.

8
Hevin

Ну хз, перетюнили Аида сильно, Загрей звучит так себе

3
Ely Maze

Если что проект заказной проще говоря кто то заплатил за то что бы озвучили именно эту игру

Так что слова: Хватит старье озвучивать новинок много не подходит

Зарабатывать же как то надо

3
valeriesq

Во дела, свершилось. Обожаю GamesVoice и ещё несколько лет назад очень хотелось услышать этот проект в их озвучке, потому что в предыдущих играх от Супергигантов попадание в тембры голосов было просто стопроцентным. Но мне кажется тут не попали с голосом Зага. Он звучит как некий хулиганистый аниме-персонаж из школьного сеттинга, когда как как в оригинале у Даррена Корба тембр всегда был спокойным, глубоким, бархатистым, чуть с хрипотцой, с лёгким носовым резонированием и плавными интонациями (которые в русской локализации более оборванные). Хотя может это что-то типа заглушки пока, т.к. на сайте не указан актер озвучки Загрея. Ну, будет видно, в общем. Надеюсь, на роль Танатоса снова возьмут Андрея Лёвина, который озвучил Эшера в Транзисторе

3
Никита Дроздоvv

Да лучше бы на Сталкер 2 сбор открыли, я бы задонатил. В целом, с украинской озвучкой играть приятно, конечно, но с русской в тысячу раз приятней.

2
Ely Maze

уже говорили что сбора на сталкер 2 не будет

1
Никита Дроздоvv Ely Maze

Да, я знаю. Но я хочу, чтоб сбор был. Но не судьба, видимо.

1
TheCalvariam

господи на это г()вно донатить, пусть нах*й пойдут.

1
Scorpion_GamePlay

И как они так умудряются, набрать проектов и всё.

2
Кей Овальд

Что всё? Всё выходит. За прошлый год больше 10 озвучек было.

Александр Дантес

Нууууу... это конечно хорошо для тех кто хадес не проходил и собирался, но уж лучше бы на второю часть денюжку придержали, чтоб сразу после релиза могли приступить к работе. Хотя если по актёрскому составу всё будет "ок" то можно ещё раз перепройти xD

1
Дрочеслав сын Сергея

Особенно умиляет формулировка "добавить яркости персонажам". Видимо, боги греческого пантеона недостаточно харизматичны в исполнении профессиональных голливудских актёров, и им срочно нужна "русская душа" и "эмоционально насыщенное исполнение".

А фраза про "более года производства" звучит так, будто они создают "Аватар", а не дублируют готовую игру. Хотя, учитывая, что "голос Загрея ещё не утверждён", можно предположить, что этот год ушёл на обдумывание концепции.

Самое забавное — "проект был заказан спонсором". Кто-то реально заплатил деньги за то, чтобы переозвучить игру, которую все и так обожают в оригинале. Видимо, есть люди, которые считают, что главная проблема Hades — это недостаток русского акцента у Аида.

valeriesq

Скорее не считают проблемой недостаток русского дубляжа, а считают игру достойной его. И вполне себе резонно, что на работу больше года ушло. А как иначе? Там больше 21 тысячи диалоговых строк. Причем Геймсвойсы не слизывают чужой перевод, а делают его самостоятельно. Но насчёт "добавить яркости" соглашусь. Им хотя б до уровня оригинала сначала дотянуть. Собственно, в приземленной озвучке без всякой театральности и была авторская задумка

Carissa7517

Много проектов набрали

Кей Овальд

И больше полусотни уже выпустили.

Ghost_God

Нет, спасибо. Оригинал звучит гораздо лучше.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ