Hades 2 будет временным консольным эксклюзивом Nintendo Switch 2

Первый сиквел от Supergiant Games, Hades 2, не будет доступен на Xbox Series X|S или PlayStation 5 при запуске, но вместо этого выйдет на Nintendo Switch 2, а также на оригинальной Nintendo Switch.

В ходе серии Creator's Voice от Nintendo компания Supergiant Games подтвердила, что Hades 2 будет работать со скоростью 60 кадров в секунду на новейшей консоли Nintendo. Nintendo Switch 2, естественно, обладает более высокой производительностью ЦП и ГП, чем ей предшественница, хотя у нас все еще нет точных официальных данных.

Nintendo Switch 2 также использует карты microSD Express для хранения данных, которые намного быстрее обычных карт microSD, используемых Nintendo Switch, а это значит, что игры Nintendo Switch 2 должны загружаться намного быстрее.

Эта первоначальная эксклюзивность консоли Nintendo на самом деле не слишком удивительна, поскольку она будет выпущена так же, как и первая Hades. После выхода из раннего доступа Hades была доступна на Nintendo Switch и ПК в 2020 году, а порты для Xbox и PlayStation появились позже в 2021 году.

Hades 2 в настоящее время доступна в раннем доступе на ПК с Windows в Steam и Epic Games Store. Сюжет сосредоточен на Мелиноэ, младшей сестре Загрея, которую ведьма Геката воспитала, чтобы сразиться с Титаном Времени.