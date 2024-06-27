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Hades 2 06.05.2024
Экшен, Адвенчура, Вид сверху
8.1 188 оценок

Hades 2 получила третий патч со множеством исправлений и улучшений

AceTheKing
Новости

Сегодня разработчики из студии Supergiant Games объявили о выходе третьего патча для игры Hades 2, которая в данный момент находится в раннем доступе Steam.

По словам разработчиков, в этом патче было сделано много изменений в работу божественных Даров и Порчи Селены. Кроме того, патч добавляет новые значки пользовательского интерфейса для множества компонентов игры. Гестия, которая, как и многие из ее олимпийских собратьев, получила долгожданные изменения в Дарах: урон от ожога Гестии был увеличен для каждого Дара, который его использует. Полный список изменений в патче представлен здесь.

Так же студия сообщила, что теперь сконцентрируется на выходе действительно очень крупного патча для игры, который выйдет позже в этом году.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81

Вот когда выйдет в релиз тогда и посмотрим а пока это бетка пускай и названнная ранним доступом. Как говорится зачем тратить свои деньги на разработку. Если можно продавать бетку назвав ее ранним доступом.

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