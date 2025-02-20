Hades 2 получит третье контентное обновление "через несколько месяцев"

Supergiant Games продолжает развивать Hades 2, подтверждая, что третье крупное обновление выйдет через несколько месяцев. Однако о финальной версии 1.0 пока говорить рано.

Разработчики сосредоточены на исправлении багов, появившихся после The Warsong Update, и уже поделились планами. В следующем обновлении игроков ждут новые скрытые Аспекты для Ночного Оружия, усиленные региональные боссы, а также продолжение сюжетных линий и развитие взаимоотношений персонажей.

Игра остается в раннем доступе в Steam и Epic Games Store. Пока нет информации о релизе на консолях, но после выхода полной версии это вполне возможно. Supergiant обещает ещё больше контента, прежде чем Hades 2 будет завершена.