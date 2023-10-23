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Half-Life 2 16.11.2004
9.4 5 946 оценок

Half-Life 2: VR Mod - Unleashed стал доступен для скачивания

monk70
Новости

Vittorio Romeo недавно выпустил обновленную версию VR-мода для Half-Life 2. Он называется Half-Life 2: VR Mod – Unleashed и является обязательным для всех VR-геймеров. Эта новая версия включает в себя некоторые потрясающие функции виртуальной реальности, такие как возможность держать и использовать два оружия одновременно и совершать крутые атаки в ближнем бою.

В этом моде есть еще одна интересная функция под названием «Режим Grip-Holster». Если вы отпустите кнопку захвата, ваш персонаж уберет оружие. А когда вы снова удержите кнопку захвата, он схватит последнее убранное оружие. Кроме того, все действия руками будут иметь приоритет над экипировкой последнего оружия в кобуре.

Вы можете скачать Half-Life 2: VR Unleashed по этой ссылке.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lucrise

надо попробовать. а то квест второй пылится лежит.

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