Nvidia показала сравнение Half-Life 2 RTX с оригиналом

Компания Nvidia после выставки CES 2025, на которой анонсировала новые видеокарты серии RTX 50 и DLSS 4, опубликовала подробную информацию на своём сайте. Помимо этого было обнаружено сравнение грядущей версии Half-Life 2 RTX с оригинальной.
Half-Life 2 RTX — это мод, воссоздающий Half-Life 2 от Valve с использованием технологий RTX Remix от Nvidia. Он добавляет в игру полную трассировку лучей, а также DLSS Super Resolution, Frame Generation и Ray Reconstruction. Кроме того, игровые ресурсы были воссозданы с большим количеством полигонов, физически обоснованными текстурами и многим другим.
Этот мод использует последнюю версию набора инструментов RTX Remix от Nvidia. С ним идет поддержка DLSS, Nvidia Reflex и RTX IO. Orbifold Studios не раскрыли дату выпуска Half-Life 2 RTX, но у неё есть страница в Steam.
Уже подождите RTX 60
судя по тому что баранов стричь стали все чаще и чаще. уже даже не по разу в год. ждем в следующем году уже даже не 6000 а 7000.
Харош ныть!
голые факты.
Когда там 40 серия вышла?
моя 4070с вышла вроде в феврале а куплена мной в апреле. еще глупые вопросы будут?
Теперь бы узнать системные требования.
минимум 4070ти скорее всего
Учитывая текстуры, не ясно с какого отражения и сомнительные тени столько требуют.
На Портал 2 посмотри. На 5090 ток с dlss норм поиграешь.
ахахах, по моему это еще 1 портал
а как тени и отражения связаны с текстурами?
убираем RTX но оставляем всё что было добавленно помимо , далее ставим пару лишних световых источников и будет опять не отличить .. забавно как зеленым постоянно надо доказывать что РТКС нужны )))
RT нужны, что бы сделать реалистичный свет, а не что бы разрабы тратили кучу времени на запекание его в текстуры по всей игре. Когда RT будет работать реально быстро, то разрабы смогут тупо экономить время и деньги, а ты получать более качественный продукт. Были времена, когда обычное сглаживание тратило много ресурсов ПК, теперь же видеокарта не напрягается толком от него
Надеюсь к выходу 5090 выпустят
Ну, любопытно будет глянуть.
как любитель халф лайфа жду
Обладателям оригинальной версии, будет доступно бесплатно, надеюсь, а то не вижу смысла, покупать это отдельно. 😉
Она в разделе "Модификация от сообщества", так что думаю будет бесплатно.
это будет бесплатный мод
Ясно, спасибо за инфу.
Рейвенхольм... Настольгия
Ожидание - реальность, думал будет больше изменений
Это самый атмосферный уровень во всех сериях. Теперь он будет еще атмосфернее
Вот на подобии новые игры и выходят, графика прошлого поколения с рейтрейсингом без оптимизации.
Собственно, именно это и делает картинку лучше, а "лучи" лишь приправа. Всё же получается красиво. Вот бы полностью ремейкнуть всю "двойку" с эпизодами. Новые локации, новые механики, да с положенной атмосферой и сюжетом...
Какие ты текстуры и эффекты не лепи полигоны это не добавит....
пушка в руках Гордона с тобой не согласна
четкие фототекстуры оригинала против серой процедурной мазни
это ракурс + расстояние такое. Если подойти поближе то мазни не будет. А вообще тут кто как видит я вижу норм кирпчики но могу и мазню увидеть
ага, да. просто поближе подойти, чтобы поверхность перестала быть однородным серым мылом
Так мазня сверху
что то ты явно напутал - посмотри как кладка выглядит на фото , так и есть как снизу
может еще скажешь, что в CS 1.6 текстуры круче, чем в 2,0)))