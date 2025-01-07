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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 7 350 оценок

Nvidia показала сравнение Half-Life 2 RTX с оригиналом

monk70
Новости

Компания Nvidia после выставки CES 2025, на которой анонсировала новые видеокарты серии RTX 50 и DLSS 4, опубликовала подробную информацию на своём сайте. Помимо этого было обнаружено сравнение грядущей версии Half-Life 2 RTX с оригинальной.

Half-Life 2 RTX — это мод, воссоздающий Half-Life 2 от Valve с использованием технологий RTX Remix от Nvidia. Он добавляет в игру полную трассировку лучей, а также DLSS Super Resolution, Frame Generation и Ray Reconstruction. Кроме того, игровые ресурсы были воссозданы с большим количеством полигонов, физически обоснованными текстурами и многим другим.

Этот мод использует последнюю версию набора инструментов RTX Remix от Nvidia. С ним идет поддержка DLSS, Nvidia Reflex и RTX IO. Orbifold Studios не раскрыли дату выпуска Half-Life 2 RTX, но у неё есть страница в Steam.

16
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
MNM 1985
13
Abarmot90

Уже подождите RTX 60

6
OPen man

судя по тому что баранов стричь стали все чаще и чаще. уже даже не по разу в год. ждем в следующем году уже даже не 6000 а 7000.

-6
SGate OPen man

Харош ныть!

1
OPen man SGate

голые факты.

-1
-Zion- OPen man

Когда там 40 серия вышла?

3
OPen man -Zion-

моя 4070с вышла вроде в феврале а куплена мной в апреле. еще глупые вопросы будут?

-3
Tiger Goose

Теперь бы узнать системные требования.

2
Дизлайкус

минимум 4070ти скорее всего

0
Kenn1y Дизлайкус

Учитывая текстуры, не ясно с какого отражения и сомнительные тени столько требуют.

-1
-Zion-

На Портал 2 посмотри. На 5090 ток с dlss норм поиграешь.

1
Челодой моловек 94 -Zion-

ахахах, по моему это еще 1 портал

0
пынеход Kenn1y

а как тени и отражения связаны с текстурами?

0
gliga142

убираем RTX но оставляем всё что было добавленно помимо , далее ставим пару лишних световых источников и будет опять не отличить .. забавно как зеленым постоянно надо доказывать что РТКС нужны )))

1
пынеход

RT нужны, что бы сделать реалистичный свет, а не что бы разрабы тратили кучу времени на запекание его в текстуры по всей игре. Когда RT будет работать реально быстро, то разрабы смогут тупо экономить время и деньги, а ты получать более качественный продукт. Были времена, когда обычное сглаживание тратило много ресурсов ПК, теперь же видеокарта не напрягается толком от него

0
caliskan

Надеюсь к выходу 5090 выпустят

0
Кей Овальд

Ну, любопытно будет глянуть.

0
Альбиберчери

как любитель халф лайфа жду

0
UralGames83Ru

Обладателям оригинальной версии, будет доступно бесплатно, надеюсь, а то не вижу смысла, покупать это отдельно. 😉

0
Alamut95

Она в разделе "Модификация от сообщества", так что думаю будет бесплатно.

0
Raf9111

это будет бесплатный мод

0
UralGames83Ru Alamut95

Ясно, спасибо за инфу.

0
dr_zlodey

Рейвенхольм... Настольгия

0
Челодой моловек 94

Ожидание - реальность, думал будет больше изменений

0
пынеход

Это самый атмосферный уровень во всех сериях. Теперь он будет еще атмосфернее

0
kotasha

Вот на подобии новые игры и выходят, графика прошлого поколения с рейтрейсингом без оптимизации.

0
Аристов--Черный
игровые ресурсы были воссозданы с большим количеством полигонов, физически обоснованными текстурами и многим другим.

Собственно, именно это и делает картинку лучше, а "лучи" лишь приправа. Всё же получается красиво. Вот бы полностью ремейкнуть всю "двойку" с эпизодами. Новые локации, новые механики, да с положенной атмосферой и сюжетом...

0
___Ghost___

Какие ты текстуры и эффекты не лепи полигоны это не добавит....

-4
пынеход

пушка в руках Гордона с тобой не согласна

0
пекабир

четкие фототекстуры оригинала против серой процедурной мазни

-4
Альбиберчери

это ракурс + расстояние такое. Если подойти поближе то мазни не будет. А вообще тут кто как видит я вижу норм кирпчики но могу и мазню увидеть

0
пекабир Альбиберчери

ага, да. просто поближе подойти, чтобы поверхность перестала быть однородным серым мылом

-5
Igor Korobkin

Так мазня сверху

2
gliga142

что то ты явно напутал - посмотри как кладка выглядит на фото , так и есть как снизу

0
пынеход

может еще скажешь, что в CS 1.6 текстуры круче, чем в 2,0)))

0