Nvidia показала сравнение Half-Life 2 RTX с оригиналом

Компания Nvidia после выставки CES 2025, на которой анонсировала новые видеокарты серии RTX 50 и DLSS 4, опубликовала подробную информацию на своём сайте. Помимо этого было обнаружено сравнение грядущей версии Half-Life 2 RTX с оригинальной.

Half-Life 2 RTX — это мод, воссоздающий Half-Life 2 от Valve с использованием технологий RTX Remix от Nvidia. Он добавляет в игру полную трассировку лучей, а также DLSS Super Resolution, Frame Generation и Ray Reconstruction. Кроме того, игровые ресурсы были воссозданы с большим количеством полигонов, физически обоснованными текстурами и многим другим.

Этот мод использует последнюю версию набора инструментов RTX Remix от Nvidia. С ним идет поддержка DLSS, Nvidia Reflex и RTX IO. Orbifold Studios не раскрыли дату выпуска Half-Life 2 RTX, но у неё есть страница в Steam.