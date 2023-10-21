Создатели Half-Life 2 RTX поделились подробностями проекта: У костюма HEV в 34 раза больше полигонов, чем в оригинале

Два месяца назад NVIDIA представила Half-Life 2 RTX, моддинг-проект, разработанный недавно созданной компанией Orbifold Studios с помощью RTX Remix. Orbifold Studios была создана путем объединения команд, стоящих за некоторыми из самых популярных модов, таких как Half-Life 2: VR, Half-Life 2: Remade Assets, Project 17 и Raising the Bar: Redux.
Кралич (Дэвид), ранее работавший над Raising the Bar: Redux и проектом Portal: Prelude RTX, рассказал, на сколько полигонов больше в ремастере у ключевых моделей.
Ламарр, совершенно безобидный хедкраб, в Half-Life 2 RTX имеет 49 668 полигонов, в то время как в оригинальной игре он имел 1690 полигонов. Это примерно в 30 раз больше деталей. Повышенная детализация используется для того, чтобы придать Ламарру физическую скульптуру там, где в оригинальной модели она подразумевалась с помощью текстур или карт нормалей, - все эти маленькие жировые складки и странные формы, из которых состоит голова существа. Но таков наш подход к улучшению многих моделей других игр. Еще одной очень крупной моделью в трейлере был, конечно же, костюм HEV, который состоит из 95 000 полигонов, что примерно на 4000% больше, чем 2800 полигонов в оригинале. Это очень детальные и эффективные модели, отрисованные с помощью RTX Remix, который очень хорошо справляется с подобными высокополигональными вещами. Воплотить подобное в игре не составляет особого труда.
В интервью, организованному YouTube-каналом Lambda Generation, прозвучало еще несколько интересных фактов:
- Valve дала свое благословение на создание Half-Life 2 RTX и находится в курсе всех событий, хотя и не участвует в разработке;
- NVIDIA помогает с инженерной поддержкой (они добавили Parallax Occlusion Mapping в RTX Remix после того, как Orbifold обратилась к ним с просьбой) и поддержкой в создании искусства, обучая Orbifold рабочему процессу PBR/трассировки;
- Ассеты, переделанные Valve для Half-Life: Alyx будут использоваться по мере возможности;
- Текстуры будут переделываться вручную;
- Разрешение текстур материалов мира будет увеличено до 4K, а других текстур - до 2K;
- Некоторые анимации также будут переделаны;
- Большинство ванильных модов должны работать с Half-Life 2 RTX;
- Команда хотела бы переделать два Эпизода, но это будут отдельные проекты, которые будут реализованы после завершения этого;
- Orbifold экспериментирует с реализацией модели персонажа игрока для отражений и теней (в ванильной игре у Гордона их нет), но пока не придумала оптимального способа сделать это;
- Как можно больше нового контента будет перенесено на оригинальный движок, чтобы он был совместим с VR-модом Half-Life 2.
Для тех у кого есть оригинал, обнова будет бесплатной?
если да авторам спасибо если нет прости)
По идее да, это спонсировано NVIDIA как реклама новых карточек, как и Portal RTX. Такой ход неплох как по мне.
по факту да
Хотелось бы ещё чтобы на уровни добавили новых деталей(например больше пропов), а то даже с учетом нового освещения и текстур будет смотреться бедновато. Порталу такая минималистичная стилистика идет, а тут думаю не прокатит.
А че там, срока выхода даже приблизительного нет?
Загрузки бы между уровнями убрали бы
А в первом кризисе 50 тыщ полигонов
Что не так с этим сайтом, почему рандомные новости тут так часто имеют отрицательный рейтинг, ахахах