В коде Deadlock нашли возможные детали новой Half-Life

Датамайнер и инсайдер Тайлер МакВикер, специализирующийся на играх компании Valve, рассказал о новых находках предполагаемой следующей части Half-Life. Зацепки, касающиеся таинственного проекта под аббревиатурой HLX, отыскали в апдейте кода онлайн-шутера Deadlock.



Например, датамайнер нашел новые атрибуты поверхностей. Эта характеристика, которая всегда присутствовала в движке Source, отвечала за реакцию разных покрытий — бетона, металла, дерева — на действия игрока. Теперь появились новые свойства — температура воспламенения и теплопроводность. Первая определяет, насколько горячим должен быть предмет, чтобы загореться, вторая — насколько быстро материал поглощает тепло из ближайших источников.

Эти параметры могут изменяться в зависимости от типа топлива (например, бензина), с которым взаимодействует поверхность. Все это найдет применение и в симуляции транспорта: например, автомобильные колеса будут по-разному вести себя в зависимости от типа покрытия, его температуры или разлитой жидкости (крови, топлива и так далее).



Также много времени разработчики уделяют освещению, физике волос, а также поведению NPC в мирных и боевых условиях. По мнению МакВикера, Valve планирует создать такую реалистичную симуляцию, которой прежде не было в играх. Инсайдер уверен, что компания хочет добиться в новой Half-Life уровня интерактивности, свойственного играм жанра immersive sim.

О серьезности намерений Valve может свидетельствовать и то, что между 2021 и 2023 годами компания наняла много новых сотрудников с опытом создания одиночных игр. Например, к команде присоединились бывшие разработчики из id Software (DOOM), Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima), MachineGames (Wolfenstein), Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man), Naughty Dog (Uncharted и The Last of Us), Rockstar Games (Grand Theft Auto), 343 Industries (Halo) и прочих. Все они трудятся в основном на должностях дизайнеров уровней и художников.



Тайлер МакВикер постоянно исследует код разных игр Valve насчет упоминания новой Half-Life. Ранее датамайнер делился, что в следующей игре франшизы будет защитный костюм HEV, роботы-мэнхэки, реалистичная езда на транспорте, а также обитатели мира Зен.