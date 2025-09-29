Похоже, в сеть просочились якобы концепты новой Half-Life

По популярным игровым форумам и в соцсетях разошлась подборка рисунков с пометкой HLX. Утверждается, что это якобы целый коллаж концепт-артов персонажей для новой части Half-Life. Там можно заметить узнаваемых героев из прошлых частей, локации в духе заброшенных лабораторий и трущоб, а также различные сцены из игры. Судя по подписи на релейтах, изображения пришли «с китайских форумов», однако внятного источника и верификации этой информации, к сожалению, нет.
Сомнения подогревает и то, что часть кадров пользователи уже сопоставили с ранее существовавшими фан-работами и ремейками старых демо — поэтому вероятность фейка очень велика. Тем не менее обсуждение вспыхнуло мгновенно: сообщество раскладывает детали по пикселям, снова спорит о значении аббревиатуры HLX и вспоминает привычку Valve переиспользовать наработки между проектами.
Даже если перед нами обычный арт-микс, реакция показывает главное: аудитория по-прежнему ждет полноценное возвращение Half-Life и готова цепляться за любой намек. Сбудется ли это когда-нибудь — вопрос открытый, и, как это часто бывает с Valve, ясности не прибавится до официального анонса… или признания бывших разработчиков.
😀😀😀 Фримен где-то в уголке, скромняга. Зато сильная и независимая, подкопченая Алыкс "с сединою на висках" на переднем плане. Гордон, пора уступить, старичок. Современная аудитория как-никак.
имеешь что-то против Аликс? а ты случайно не по мужикам?
про неё за неё была целая игра)
Да, по мужикам, если это игра Half life и Гордон Фримен.
Якобы просочились якобы концепты якобы хл для этой якобы новости
А почему Аликс тут бабка? Типо в игре тоже 20 лет прошло, как в и реале?
так ей было бы лет 40
а 40 это далековато до бабки
Житие при Альянсе тяжкое было
Да какая разница сколько им, главное мы дождались(концептов)!
Это Алекс на картинках? Господи, что с ней сделали.
Думаю сведут в итоге в то что G-man и окажется Фрименом в будущем, тем более визуально они частично похожи.
Седой дед в оранжевом костюме это Гордон?