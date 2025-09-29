Похоже, в сеть просочились якобы концепты новой Half-Life

По популярным игровым форумам и в соцсетях разошлась подборка рисунков с пометкой HLX. Утверждается, что это якобы целый коллаж концепт-артов персонажей для новой части Half-Life. Там можно заметить узнаваемых героев из прошлых частей, локации в духе заброшенных лабораторий и трущоб, а также различные сцены из игры. Судя по подписи на релейтах, изображения пришли «с китайских форумов», однако внятного источника и верификации этой информации, к сожалению, нет.

Сомнения подогревает и то, что часть кадров пользователи уже сопоставили с ранее существовавшими фан-работами и ремейками старых демо — поэтому вероятность фейка очень велика. Тем не менее обсуждение вспыхнуло мгновенно: сообщество раскладывает детали по пикселям, снова спорит о значении аббревиатуры HLX и вспоминает привычку Valve переиспользовать наработки между проектами.

Даже если перед нами обычный арт-микс, реакция показывает главное: аудитория по-прежнему ждет полноценное возвращение Half-Life и готова цепляться за любой намек. Сбудется ли это когда-нибудь — вопрос открытый, и, как это часто бывает с Valve, ясности не прибавится до официального анонса… или признания бывших разработчиков.