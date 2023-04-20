Для Half-Life: Alyx NoVR Mod вышло седьмое обновление ©

GB_2 Development Team выпустил седьмое обновление для своего "NoVR" мода для Half-Life: Alyx. В новом обновлении исправлено множество ошибок и добавлено несколько новых функций.

Патч 7 обновляет больше лестниц с новой анимацией. И хотя это отличная новость, все еще не все лестницы в игре были обновлены. Так что да, ожидайте увидеть в некоторых из них телепортацию. Игроки также могут ожидать новый HUD, вдохновленный Half-Life Alyx.

Это обновление также добавляет различные диалоги, которые не срабатывали, например, когда Аликс берет дискету в первый раз. Кроме того, добавлена поддержка инвертированной мыши, и добавлено более плавное взаимодействие с ящиками.

Скачать последнюю версию NoVR Mod можно отсюда.