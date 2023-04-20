Half-Life: Alyx 23.03.2020
7.7 416 оценок

Для Half-Life: Alyx NoVR Mod вышло седьмое обновление

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R_Mor
Новости

GB_2 Development Team выпустил седьмое обновление для своего "NoVR" мода для Half-Life: Alyx. В новом обновлении исправлено множество ошибок и добавлено несколько новых функций.

Патч 7 обновляет больше лестниц с новой анимацией. И хотя это отличная новость, все еще не все лестницы в игре были обновлены. Так что да, ожидайте увидеть в некоторых из них телепортацию. Игроки также могут ожидать новый HUD, вдохновленный Half-Life Alyx.

Это обновление также добавляет различные диалоги, которые не срабатывали, например, когда Аликс берет дискету в первый раз. Кроме того, добавлена поддержка инвертированной мыши, и добавлено более плавное взаимодействие с ящиками.

Скачать последнюю версию NoVR Mod можно отсюда.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
tvorog8088

Через месяцок можно будет попробовать, когда получше допилят.

1
NegativePolygon

Согласен

1
kolinmah

Игра-то вся проходится с модом?

1
BEELINEUA

да

1
Никита Дроздоv

Это мод лучше https://www.playground.ru/half_life_alyx/news/opublikovanno_novoe_obnovlenie_o_no_vr_mode_dlya_half_life_alyx_ot_somnst-1620163 правда он ещё не вышел

1
Руслан Генаев

Но ведь весь смысл игры в VR...

-6
tvorog8088

Ну и что, у людей должна быть возможность и без вр эту игру пройти.

5