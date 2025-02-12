Мэттью Карч рассказал, что предложил Microsoft сделать ремейк Halo бесплатно

Сооснователь и глава Saber Interactive Мэттью Карч: «Ремейк Halo: Combat Evolved вышел, поскольку я предложил сделать его за бесплатно».

Руководитель рассказал о многочисленных играх, которые Saber разрабатывала на заре своего существования. Выбрали главное:

• «Самое сложное в независимой разработке — полагаться на кого-то другого» — заявил Карч, имея в виду Will Rock, TimeShift и Inversion, которые по тем или иным причинам не приносили студии прибыли.

• Когда Saber Interactive предложили обратиться к Microsoft за возможностью сделать ремастер оригинальной Halo, Карч решил сказать платформодержателю, что предполагаемые затраты на создание игры будут равны нулю.

• По словам Мэттью Карча, руководитель Xbox был шокирован, но Карч посчитал, что это было правильным решением для роста репутации Saber Interactive.

• «Я сказал, что сделаю это бесплатно, потому что это Halo. На тот момент это была самая большая франшиза в мире. Я сказал себе: „Все в мире захотят работать со мной, когда увидят, что я работал над Halo. Так что я смирюсь и сделаю это себе в убыток“».

• После того как Microsoft сказала, что он должен предложить какую-то цифру, Карч сказал, что предложил 4 миллиона долларов, полагая, что ни одна другая студия не сможет сделать такое низкое предложение, в основном потому, что Saber Interactive изначально располагалась в Санкт-Петербурге, и работать в этом городе было очень дёшево.

• Saber Interactive поручили работу — Halo: Combat Evolved Anniversary вышла на Xbox 360 в 2011 году, но, по словам Карча, Microsoft «применила определённые пункты» в контракте, которые «свели его роялти к нулю».

• Награда студии в конце концов пришла, хотя и в результате, по словам Карча, несчастного случая. Студия получила задание сделать аналогичный ремастер Halo 2, который в итоге стал частью Halo: The Master Chief Collection (над различными частями которой работали разные студии).

• Одной из новых задач студии, работавшей над The Master Chief Collection, было портирование ремастера Halo Anniversary для Xbox 360 на Xbox One, но, по словам Карча, Microsoft забыла прислать контракт на эту часть работы незадолго до выхода игры.

• По словам Карча, он отказался подписывать контракт, если Microsoft не уберёт пункт, который уничтожал предыдущие отчисления за Halo Anniversary. Microsoft, которую Карч назвал «хорошими парнями», согласилась изменить контракт, и отчисления Saber Interactive за участие в The Master Chief Collection составили, по словам Карча, десятки миллионов долларов.

• По словам Карча, именно благодаря контролю со стороны Microsoft компания Saber Interactive получила деньги, необходимые ей для того, чтобы перестать зависеть от издателей.

• «Мы наблюдали, как другие люди зарабатывают на нашей работе. Теперь мы будем зарабатывать сами».

Одним из последних крупных релизов Saber Interactive на данный момент стала Warhammer 40,000: Space Marine 2. В январе стало известно, что продажи экшена достигли шести миллионов игроков — через четыре месяца после выхода.