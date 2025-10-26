"Наслаждайтесь новой эрой игр" - GameStop объявил об окончании консольных войн

Вечная битва между фанатами Xbox и PlayStation, похоже, наконец-то завершилась. В шутливом, но символичном заявлении GameStop объявил об официальном завершении консольных войн. Поводом послужило открытие, что Halo: Campaign Evolved также выйдет на PlayStation 5 в 2026 году.
В шутливом пресс-релизе под названием «GameStop объявляет о завершении консольных войн» ритейлер заявил, что многолетний конфликт между геймерами теперь официально завершён.
Более двух десятилетий мировое игровое сообщество вовлечено в всё более ребяческий конфликт, известный как консольные войны. В связи с официальным выходом Halo: Campaign Evolved на PlayStation с поддержкой кроссплатформенной игры в 2026 году, GameStop, как нейтральная организация и всемирный центр игр и обмена игр, настоящим объявляет об официальном завершении консольных войн.
Приверженцам консолей настоятельно рекомендуется сложить оружие, распустить свои отряды и вместе наслаждаться новой эрой игр.
Это заявление последовало за новостью о том, что Halo: Campaign Evolved, полностью переработанная версия оригинальной Halo: Combat Evolved, выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Это будет первый за почти 25 лет случай выхода основной серии Halo вне Xbox.
По словам Брайана Джаррарда, директора по работе с сообществом Halo Studios, этот шаг символизирует более широкий переход к сотрудничеству и взаимодействию.
Эта серия всегда была посвящена общим впечатлениям и дружбе, построенной на совместной игре. С этим релизом мы хотим распространить это чувство на всех игроков, независимо от их платформы.
Появление Halo на PlayStation вписывается в новую стратегию Microsoft по обеспечению большей доступности собственных игр. То, что когда-то начиналось как борьба за эксклюзивность, теперь, похоже, завершается эпохой сотрудничества и совместного опыта. Или, как говорит сама GameStop: поле боя закрыто, консоли объединены.
Жалко, но войны не закончатся никогда ибо ПК Боряре любят макать своих консоле холопов в одну массу виде 💩
Война и издевательство, это абсолютно разные вещи.
Наоборот совместимы, любая война идёт в комплекте с издевательством и насилием, если, где-то война по правилам, это значит где-то повеяло договорником и эти правила диктует извне и цель такой войны, сокращение население, а не победа одной из сторон
Трамп-миротворец и тут успел.
Везде успевает , молодец мужик )
Прикольный Deep Фэйк)
Может и правда башню построит , раз начал ремонтом заниматься
молорик , не то что Сонный Джо , тот весь свой срок только и ел мороженное да чилил на островах )
как всё на пк начнут выпускать так и поверим.
Даже если с разу выпускают, придётся все равно ждать патчей, если не хочешь быть бета тестером за фулл прайс.
Скорее капитуляция майков, т.к. на их боксе, что-то не видны экзы сони
А как же Helldivers 2?
Все так. Обе стороны сдались ПК.
выкинуть свой хлам и купить единственное полноценное игровое устройство.
Самый кек в том, что проиграли и те и те, а Пекари смеются над этим всем, причем с 2011 года
А как же свич 2 ? Последняя консоль где остались эксклюзивы, да даже яблоко приманивает эпл аркейд но там такие себе экзы.
игр нет и как следствие предмета для споров
пека вин, сосоли соснули
жалко что они про сыч 2 забыли. консольная война продолжается в том числе с выходом псп2 в 2027 и стим дэк 2