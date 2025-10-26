"Наслаждайтесь новой эрой игр" - GameStop объявил об окончании консольных войн

Вечная битва между фанатами Xbox и PlayStation, похоже, наконец-то завершилась. В шутливом, но символичном заявлении GameStop объявил об официальном завершении консольных войн. Поводом послужило открытие, что Halo: Campaign Evolved также выйдет на PlayStation 5 в 2026 году.

В шутливом пресс-релизе под названием «GameStop объявляет о завершении консольных войн» ритейлер заявил, что многолетний конфликт между геймерами теперь официально завершён.

Более двух десятилетий мировое игровое сообщество вовлечено в всё более ребяческий конфликт, известный как консольные войны. В связи с официальным выходом Halo: Campaign Evolved на PlayStation с поддержкой кроссплатформенной игры в 2026 году, GameStop, как нейтральная организация и всемирный центр игр и обмена игр, настоящим объявляет об официальном завершении консольных войн.



Приверженцам консолей настоятельно рекомендуется сложить оружие, распустить свои отряды и вместе наслаждаться новой эрой игр.

Это заявление последовало за новостью о том, что Halo: Campaign Evolved, полностью переработанная версия оригинальной Halo: Combat Evolved, выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Это будет первый за почти 25 лет случай выхода основной серии Halo вне Xbox.

По словам Брайана Джаррарда, директора по работе с сообществом Halo Studios, этот шаг символизирует более широкий переход к сотрудничеству и взаимодействию.

Эта серия всегда была посвящена общим впечатлениям и дружбе, построенной на совместной игре. С этим релизом мы хотим распространить это чувство на всех игроков, независимо от их платформы.

Появление Halo на PlayStation вписывается в новую стратегию Microsoft по обеспечению большей доступности собственных игр. То, что когда-то начиналось как борьба за эксклюзивность, теперь, похоже, завершается эпохой сотрудничества и совместного опыта. Или, как говорит сама GameStop: поле боя закрыто, консоли объединены.