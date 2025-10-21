ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Halo: Combat Evolved 15.11.2001
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 558 оценок

Ранний концепт-арт ремейка Halo: Combat Evolved попал в сеть

Gruz_ Gruz_

Слухи о ремейке самой первой части Halo множатся с каждым днем. Его могут официально анонсировать на чемпионате мира по Halo, который пройдет 24 и 25 октября 2025 года.

В X аккаунт Halo Leaks поделился изображением, которое представляется как концепт-арт этого нашумевшего ремейка. Как утверждается, фотография была сделана в тестовом центре Halo Studios.

В настоящее время невозможно проверить подлинность данного изображения, поэтому пока лучше относиться к нему с долей скептицизма.

4
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
ant 36436
В настоящее время невозможно проверить подлинность данного изображения, поэтому пока лучше относиться к нему с долей скептицизма.

Фотография резинки из трусов главного разработчика (подлинность под вопросом, фанаты строят теории)

Выпустят трейлер, вот и посмотрим. Спам какой-то, а не новости.

2
Фаршированные Яйца
ZAUSA

Показалось, что колпак.