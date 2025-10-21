Ранний концепт-арт ремейка Halo: Combat Evolved попал в сеть

Слухи о ремейке самой первой части Halo множатся с каждым днем. Его могут официально анонсировать на чемпионате мира по Halo, который пройдет 24 и 25 октября 2025 года.
В X аккаунт Halo Leaks поделился изображением, которое представляется как концепт-арт этого нашумевшего ремейка. Как утверждается, фотография была сделана в тестовом центре Halo Studios.
В настоящее время невозможно проверить подлинность данного изображения, поэтому пока лучше относиться к нему с долей скептицизма.
Фотография резинки из трусов главного разработчика (подлинность под вопросом, фанаты строят теории)
Выпустят трейлер, вот и посмотрим. Спам какой-то, а не новости.
Показалось, что колпак.