В программу Halo Insider добавили PS4 и PS5

Программа Halo Insider, действующая уже много лет, предоставляет преданным поклонникам ранний доступ к новостям о тестировании серии. До сих пор она была доступна только игрокам Xbox и ПК, но недавно она стала доступна и для платформ PlayStation, а именно PlayStation 4 и PlayStation 5. Это означает, что владельцы консолей Sony также смогут получить доступ к предстоящему тестированию, когда оно станет доступно.

При входе в программу теперь доступны четыре новые платформы на выбор:

PlayStation 4

PlayStation 4 Pro

PlayStation 5

PlayStation 5 Pro

В Halo: Campaign Evolved тестирование, конечно, может играть меньшую роль, но уже идут разговоры о будущих онлайн-сервисах Halo, где оно будет играть центральную роль.