Киберспортивная лига HCS завершит поддержку Halo Infinite в этом году

Halo Championship Series - официальная киберспортивная лига франшизы - прекратит проводить турниры по Halo Infinite после чемпионата мира в октябре. Это решение разработчиков подтолкнуло слухи о новой игре серии, которая, как предполагается, выйдет в 2026 году.

В блоге Halo Studios сообщила, что впереди еще два крупных турнира и финальный мировой чемпионат, однако после этого официальная HCS-сцена попрощается с Halo Infinite. Разработчики пообещали сохранить поддержку соревновательного сообщества, но подчеркнули: в рамках официальных турниров Infinite больше не появится.

Когда HCS только стартовала в 2014 году, соревнования проходили по Halo 2: Anniversary - именно тогда команда Evil Geniuses стала первым чемпионом серии, а сообщество получило массу исторических моментов. Уже через год сцена перешла на Halo 5: Guardians, положив начало новой эре киберспорта и формату Halo World Championship. В 2021-м запуск Halo Infinite вывел соревновательную сцену Halo на новый уровень.



В ближайшие месяцы HCS проведет два запланированных мейджора, а также долгожданный чемпионат мира по Halo, билеты на который почти полностью распроданы, он состоится 24-26 октября. После того как в октябре определится чемпион мира, Halo Infinite уйдет с официальной HCS-сцены. Это означает, что мы по-прежнему будем поддерживать Halo Infinite и турнирную сцену в 2026 году, но HCS перестанет использовать Halo Infinite для официальных соревнований после проведения чемпионата мира по Halo в этом году.



По мере того как студия все активнее движется к следующей эпохе Halo, мы уверены: сейчас подходящее время, чтобы попрощаться с Halo Infinite на уровне HCS. Четвертый год станет заключительным для официальных турниров по этой части - и это ваш последний шанс стать частью важной главы в истории киберспорта Halo.



Тахир Хасанджекич

По словам главы киберспортивного направления Тахира Хасанджекича (Tahir Hasandjekic), студия все активнее движется к «следующей эпохе Halo». Ранее уже появлялись намеки на возможный ремейк Halo: Combat Evolved, а глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) упоминал о возвращении «классики, которая с нами с самого начала» в 2026 году.

Хотя Хасанджекич уточнил, что в следующем году HCS не будет поддерживать новые части Halo, это не исключает релиза одиночной игры без мультиплеера. В прошлом году студия подтвердила разработку нескольких проектов по вселенной, поэтому, возможно, нас ждет переосмысленный сюжет первой Halo, за которым позже последует отдельный мультиплеерный релиз.