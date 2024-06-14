Появились подробности о вырезанном сюжетном контенте Halo Infinite

Некоторые возможные подробности о том, что должно было стать полноценной сюжетной кампанией Halo Infinite, появились благодаря подборке материалов, сделанных Rebs Gaming, который считается надёжным источником информации о серии.

Хотя это всего лишь слухи, Rebs Gaming в прошлом показал, что имеет возможные связи с 343 Industries или, по крайней мере, точно предсказывал различные ранние сведения о Halo 5 и Halo: The Master Chief Collection. Поэтому стоит принять эти утечки во внимание, поскольку они довольно интересны и правдоподобны.

В недавно опубликованном видео ютубер Rebs Gaming сообщает некоторые подробности о том, что должно было стать контентом кампании, который впоследствии был удалён из финальной версии игры, возможно, из-за нехватки времени или желания сосредоточиться на чём-то другом.

UNSC Infinity как центральный хаб:

UNSC Infinity должен был играть гораздо более значимую роль, служа хабом для Мастера Чифа на Зета Хало.

должен был играть гораздо более значимую роль, служа для Мастера Чифа на Зета Хало. Корабль служил бы базой , где можно было взаимодействовать с персонажами , получать информацию и инициировать миссии .

, где можно было , получать и . Эта идея была упрощена до системы передовых оперативных баз, которые мы видим в финальной игре.

Более глубокий и сложный мир:

Мир Зета Хало должен был быть более детализированным и интерактивным .

должен был быть более и . В игру планировалось ввести фракции , подобные Far Cry 5, каждая под руководством военачальника Изгнанников .

, подобные Far Cry 5, каждая под руководством . У каждого военачальника был бы свой форт , который можно было бы захватить и превратить в базу поддержки .

, который можно было бы и превратить в . Захват баз давал бы улучшения, а также доступ к подземельям для исследования.

Это уже не первый случай, когда говорят о сокращении контента в одиночной игре Halo Infinite. Недавно сообщалось, что бывшее руководство 343 Industries подрезало крылья сюжетной кампании, что также могло повлиять на сокращение контента и изменение концепции игры.

Важно отметить, что это всего лишь слухи. 343 Industries не подтвердила эту информацию.