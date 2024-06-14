Появились подробности о вырезанном сюжетном контенте Halo Infinite

Некоторые возможные подробности о том, что должно было стать полноценной сюжетной кампанией Halo Infinite, появились благодаря подборке материалов, сделанных Rebs Gaming, который считается надёжным источником информации о серии.
Хотя это всего лишь слухи, Rebs Gaming в прошлом показал, что имеет возможные связи с 343 Industries или, по крайней мере, точно предсказывал различные ранние сведения о Halo 5 и Halo: The Master Chief Collection. Поэтому стоит принять эти утечки во внимание, поскольку они довольно интересны и правдоподобны.
В недавно опубликованном видео ютубер Rebs Gaming сообщает некоторые подробности о том, что должно было стать контентом кампании, который впоследствии был удалён из финальной версии игры, возможно, из-за нехватки времени или желания сосредоточиться на чём-то другом.
UNSC Infinity как центральный хаб:
- UNSC Infinity должен был играть гораздо более значимую роль, служа хабом для Мастера Чифа на Зета Хало.
- Корабль служил бы базой, где можно было взаимодействовать с персонажами, получать информацию и инициировать миссии.
- Эта идея была упрощена до системы передовых оперативных баз, которые мы видим в финальной игре.
Более глубокий и сложный мир:
- Мир Зета Хало должен был быть более детализированным и интерактивным.
- В игру планировалось ввести фракции, подобные Far Cry 5, каждая под руководством военачальника Изгнанников.
- У каждого военачальника был бы свой форт, который можно было бы захватить и превратить в базу поддержки.
- Захват баз давал бы улучшения, а также доступ к подземельям для исследования.
Это уже не первый случай, когда говорят о сокращении контента в одиночной игре Halo Infinite. Недавно сообщалось, что бывшее руководство 343 Industries подрезало крылья сюжетной кампании, что также могло повлиять на сокращение контента и изменение концепции игры.
Важно отметить, что это всего лишь слухи. 343 Industries не подтвердила эту информацию.
Ну в плане сюжетки да обрезанный кал получился // Иван Страждин