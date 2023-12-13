Похоже, официальная поддержка Halo: The Master Chief Collection закончилась, но игрокам об этом забыли сообщить

Игровое подразделение Xbox и разработчики из студии 343 Industries продолжают демонстрировать крайне странное отношение к своей самой преданной и большой фанатской базе - поклонникам серии Halo. Сперва они разозлили сообщество ценниками на донат в Halo Infinite и балансными правками в последнем сезоне, а теперь они просто забыли сообщить о прекращении поддержки сборника ремастеров Halo: The Master Chief Collection.

Судя по всему, официальная поддержка Halo: The Master Chief Collection завершилась еще летом этого года. В июле игра получила масштабное обновление с новым контентом и улучшениями. Примечания патча были посвящены исключительно новшествам, разработчики даже не обмолвились о прекращении выхода последующих обновлений. А их, похоже, не будет, если судить по активности внутри студии 343 Industries.

Согласно наблюдениям СМИ, основанная команда разработчиков получила от руководства и представителей Xbox благодарственное письмо. В нем их благодарили за самоотдачу и поддержку Halo: The Master Chief Collection на протяжении более 8 лет активного развития сообщества. Также там прямым текстом сообщается, что дальнейшая поддержка сборника прекращается. Специалисты студии и программисты будут переведены в другие подразделения, а выход нового контента для игры ждать не стоит.