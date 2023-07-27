Открытый бета-тест PC-версии HAWKED пройдет с 3 по 17 августа

Открытый бета-тест шутера от третьего лица HAWKED пройдет на PC (Steam и MGLauncher) с 3 по 17 августа, сообщило издательство MY.GAMES. Консольная «бета» также значится в плане разработчиков, но информация о ней будет обнародована позднее.
В HAWKED команды из трех человек или игроки-одиночки соревнуются, чтобы собрать и добыть сокровища с удаленного острова. Они должны исследовать этот загадочный остров, соревноваться друг с другом и сражаться с ящерами, так называемыми «Послушниками». Но им придется беспокоиться не только о монстрах, другие игроки тоже охотятся за своими сокровищами. Игрокам также придется решать головоломки и обходить ловушками. Первая команда, которая успешно умыкнет Артефакты с острова, побеждает в сессии.