Стартовало открытое бета-тестирование шутера Hawked

Компания MY.GAMES, известный европейский разработчик и издатель, базирующаяся в Амстердаме, недавно запустила открытое бета-тестирование своей последней игры Hawked. Бесплатный сетевой PvPvE-шутер, перешел в фазу открытого бета-тестирования 3 августа. Игра предлагает интригующее сочетание совместной и соревновательной игры, где игроки могут объединить усилия, чтобы исследовать загадочный остров, сражаться с монстрами, решать головоломки и перехитрить противников в поисках древних сокровищ.
Проницательный новый трейлер дает подробный обзор тонкостей, связанных с матчами Hawked: от стратегического боя до командной координации, предлагает предварительный просмотр того, что будет дальше.
Открытое бета-тестирование будет доступно до 17 августа. Это дает всем заинтересованным игрокам двухнедельное окно, чтобы погрузиться в эту захватывающую новую игру. Чтобы принять участие, игрокам необходимо зарегистрироваться в бета-версии через платформу Steam.