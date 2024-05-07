В Steam вышла гоночная игра в стиле нуар - Heading Out

Только вы, машина и дорога. По мере того как вы колесите по США, люди всё больше обращают на вас внимание. Но никто не знает, где вы окажетесь в итоге, — даже вы сами. Важно не место назначения, а само путешествие. Heading Out — это увлекательная игра про гонщиков, созданная по мотивам культовых классических фильмов о путешествиях. Отбросьте все страхи и покорите американские автострады.
Мечты, амбиции и выбор гонщика определяют дальнейший путь, поэтому каждый маршрут представляет собой уникальное сочетание гонок, погонь, опасностей и колоритных персонажей. Любое стратегическое решение влияет на целый ряд параметров, в том числе на то, кого вы встретите по пути, что о вас скажут радиоведущие, расход топлива, состояние автомобиля и уровень розыскиваемости.
У меня другое представление о нуарной музыке, она портит восприятие реальности данной игры.
Уже точно не помню, но вроде в нуаре не используют жёлтый цвет, а только чёрный, белый, красный и их оттенки. Да и музон... ну что-то совсем как-будто из другого жанра.