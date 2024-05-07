В Steam вышла гоночная игра в стиле нуар - Heading Out

Садитесь в маслкар и отправляйтесь в путешествие по Западу Соединённых штатов. Уходите от полиции, преследуйте других водителей, маневрируйте в дорожном потоке, прорывайтесь сквозь песчаную бурю, наслаждайтесь пейзажами во время мирной ночной поездки по пустыне...

Вам предстоит ответить на вопросы о своих собственных страхах, мечтах и амбициях в простом, но содержательном редакторе персонажей. Какова ваша мотивация? Почему вы в бегах? Кто преследует вас? От выбора, сделанного в редакторе, зависит то, что игрок услышит по радио.

Каждая попытка нажать кнопку «Новая история» приводит к созданию нового приключения. Вы можете стать кем-то совершенно другим, столкнуться с новыми событиями и принять иные важные решения. По завершении сессии вы можете сохранить своё приключение и поделиться им с другими игроками.