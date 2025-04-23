Дневники разработки Heart of Altai: Технические аспекты игры

Спасибо всем, кто продолжает играть, писать нам отзывы и делиться впечатлениями. В этом обновлении — много технической работы, которую не видно на поверхности, но она ощутимо влияет на общее восприятие игры.

Мы оптимизировали работу Heart of Altai под видеокарты AMD Radeon. Владельцы таких устройств заметят прирост FPS уже с первой локации. Пользователи Nvidia тоже получат прибавку в стабильности, особенно на насыщенных участках.

Появилась лицевая анимация и эмоции в диалогах. Мы долго и упорно настраивали бленды, тестировали сцены и вручную подгоняли выражения лиц — теперь герои воспринимаются гораздо живее. Где-то ещё остались шероховатости, но в целом стало куда интереснее.

Журнал заданий стал понятнее. Мы добавили маркировку задач — новые, прочитанные и выполненные. Это упрощает навигацию и делает интерфейс дружелюбнее, особенно при большом списке квестов.

Продолжили работу над системой сохранений. Мы отказались от прежнего подхода и полностью переписали систему с нуля, вдохновившись тем, как это сделано в Dear Esther. Теперь автосохранения происходят между локациями, а все пройденные области остаются доступными для старта. Это решение оказалось наиболее естественным для темпа и атмосферы нашей игры.

Инвентаря больше нет. Совсем. Мы убрали и визуальную часть, и нагруженный код, потому что поняли: в «Сердце Алтая» нет места случайным предметам. Все объекты строго связаны с задачами. Несколько квестов мы доработали под этот подход. По структуре игра стала ближе к The Vanishing of Ethan Carter и Journey.

Также мы обновили ракурсы камер в диалогах и добавили их в ключевые моменты — например, при встрече с медведем или перед проходом в пещеру. Это усиливает драматургию и помогает лучше сфокусировать внимание игрока.

Спасибо, что вы с нами. Всё это — шаги к более цельному и выразительному опыту. И подписывайтесь на наши соцсети!