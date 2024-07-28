Hearthstone готовится к повторному запуску в Китае

Популярная коллекционная карточная игра Hearthstone от Blizzard Entertainment готовится к триумфальному возвращению на китайский рынок. Это событие знаменует собой новый этап в отношениях между американской компанией и одним из крупнейших игровых рынков мира. Стоит отметить, что данному решению предшествовала непростая ситуация: в прошлом году Blizzard Entertainment приняла решение покинуть китайский рынок, что вызвало немалый резонанс в игровой индустрии. Однако впоследствии компания пересмотрела свою позицию, и недавно уже вернула в Китай World of Warcraft.

Теперь же, продолжая курс на восстановление присутствия в регионе, Blizzard готовится представить китайским игрокам и Hearthstone. Официальное подтверждение этих планов прозвучало на выставке ChinaJoy 2024 — одном из крупнейших игровых мероприятий в Азии. Более того, компания объявила предварительную дату релиза — 25 сентября 2024 года.

Осознавая, что китайские игроки пропустили значительный объём контента за время отсутствия игры на рынке, Blizzard готовит акцию. В рамках этой инициативы все пользователи получат в подарок полный набор из 2154 карт, выпущенных в 2023 году, включая их золотые версии. Такой щедрый жест позволит игрокам быстро нагнать упущенное и вернуться в игру на конкурентоспособном уровне, что, несомненно, будет способствовать восстановлению активного игрового сообщества.

И на этом сюрпризы не заканчиваются. Для празднования возвращения Hearthstone разработчики планируют провести особое игровое событие. В ходе этого мероприятия участники смогут получить множество наград, включая десятки комплектов карт из наборов «Мастерская Чудастера» и «Раздор в Тропиках», эксклюзивную рубашку для карт, а также различные цифровые бонусы.

В целом, возвращение Hearthstone в Китай представляется значимым событием как для Blizzard Entertainment, так и для китайского игрового сообщества. Остаётся лишь наблюдать за тем, как будут развиваться события после официального релиза и какой отклик это возвращение получит среди китайских игроков.