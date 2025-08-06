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Hela 2026 г.
Адвенчура, Логические, Инди, От третьего лица
6.7 6 оценок

Hela от создателей Unravel выйдет в 2026 году - представлен новый трейлер

Solstice Solstice

В честь объявления релизного окна игры разработчики представили новый трейлер своего следующего маленького кооперативного приключения.

Игра расскажет историю о группе мышей, которые отправляются в путешествие, дабы найти лекарство, которое способно вылечить их подругу ведьму от неизвестной болезни.

Это адвенчура с открытым миром, которую можно будет пройти как одному, так и в кооперативе с друзьями. Ожидается большое количество красивых пейзажей и интересных головоломок.

Релиз состоится на PS5, Xbox Series S|X и PC.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
MarryPopins

Анимация движений и прыжков мозолит глаза, да и камера как-то странно себя ведёт. В остальном ничего интересного, типичная миленькая игрулька для парочек, или детенышей.

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