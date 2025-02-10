Похоже, Souls-подобная Hell is Us выйдет в сентябре

Hell is Us выйдет 4 сентября на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Для тех, кто оформит предварительный заказ на Deluxe Edition, — 1 сентября. Об этом сообщили сами разработчики, добавившие игру в Xbox Store и назвавшие дату релиза. Впоследствии информация была удалена.

Ожидается, что официальное подтверждение даты релиза, а также еще один трейлер появятся во время презентации State of Play. По предположениям, это должно произойти на этой неделе. Наиболее вероятной датой представляется 14 февраля.