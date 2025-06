Создатели мрачного приключения Hell is Us поделились философией своего проекта

Hell is Us — мрачная и атмосферная приключенческая игра, вдохновлённая классикой вроде The Legend of Zelda, но с современным подходом к исследованию мира. В отличие от большинства современных проектов, она не ведёт игрока за руку, не указывает точно, куда идти, и не перегружает интерфейс маркерами.

На выставке Future Games Show Summer Showcase креативный директор Жонатан Жак-Беллете и продюсер Ив Бордело поделились философией своего проекта. «Сегодня игры слишком много подсказывают, — отмечает Жак-Беллете. — Мы хотим, чтобы игроки открывали мир сами, как в жизни — опираясь на зрение, слух и диалоги». Бордело вспоминает, как раньше, в старых частях Zelda, игроку давали лишь намёки, и этого было достаточно для погружения и интересного исследования.

Hell is Us отказывается от привычных систем: вместо ярких указателей на мини-карте — разговоры с NPC, неясные ориентиры и загадочные пейзажи. Один из примеров в демо — женщина упоминает, что видела группу людей, уходящих к памятнику на горизонте. Маркера нет, игрок должен сам сопоставить слова с визуальной подсказкой и направиться туда.

Такой подход делает Hell is Us особенно притягательной для тех, кто устал от чрезмерной опеки в играх. Исследование здесь — не цепочка заданий, а настоящее приключение, в котором важны внимание к деталям и интуиция. Релиз игры всё ещё впереди, но уже сейчас она обещает стать глотком свежего воздуха для поклонников классических приключений с мрачной атмосферой и глубоким смыслом.