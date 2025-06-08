ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.4 89 оценок

Создатели мрачного приключения Hell is Us поделились философией своего проекта

butcher69 butcher69

Hell is Us — мрачная и атмосферная приключенческая игра, вдохновлённая классикой вроде The Legend of Zelda, но с современным подходом к исследованию мира. В отличие от большинства современных проектов, она не ведёт игрока за руку, не указывает точно, куда идти, и не перегружает интерфейс маркерами.

На выставке Future Games Show Summer Showcase креативный директор Жонатан Жак-Беллете и продюсер Ив Бордело поделились философией своего проекта. «Сегодня игры слишком много подсказывают, — отмечает Жак-Беллете. — Мы хотим, чтобы игроки открывали мир сами, как в жизни — опираясь на зрение, слух и диалоги». Бордело вспоминает, как раньше, в старых частях Zelda, игроку давали лишь намёки, и этого было достаточно для погружения и интересного исследования.

Hell is Us отказывается от привычных систем: вместо ярких указателей на мини-карте — разговоры с NPC, неясные ориентиры и загадочные пейзажи. Один из примеров в демо — женщина упоминает, что видела группу людей, уходящих к памятнику на горизонте. Маркера нет, игрок должен сам сопоставить слова с визуальной подсказкой и направиться туда.

Такой подход делает Hell is Us особенно притягательной для тех, кто устал от чрезмерной опеки в играх. Исследование здесь — не цепочка заданий, а настоящее приключение, в котором важны внимание к деталям и интуиция. Релиз игры всё ещё впереди, но уже сейчас она обещает стать глотком свежего воздуха для поклонников классических приключений с мрачной атмосферой и глубоким смыслом.

2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий