Helldivers 2 получит обновление для PS5 Pro

Helldivers 2, самая быстро продаваемая игра в истории Sony будет использовать мощность PlayStation 5 Pro. Это еще одна игра в длинном списке улучшенных игр.

Arrowhead — студия, которая не принадлежит Sony, но напрямую сотрудничает с компанией в разработке Helldivers 2. На канале Discord появилось заявление сотрудника, подтверждающее, что хит будет улучшен на PlayStation 5 Pro.

Helldivers 2 имеет два графических режима на базовой PlayStation 5 — 30 FPS при разрешении 1728p и 60 FPS при 1080p. Как отмечает Digital Foundry, в этой игре нет динамического разрешения, поэтому для увеличения этих значений требуется обновление. Вероятно, будет реализована технология PlayStation Spectral Super Resolution, которая позволит объединить эти два режима в один.

Helldivers 2, конечно, уже не так популярна, но на серверах все еще много игроков. За последние 24 часа только в Steam было зарегистрировано более 35 000 одновременных игроков. Как указывает ветка Reddit, на данный момент подтверждены улучшения для 74 игр на PlayStation 5 Pro. Список регулярно пополняется.