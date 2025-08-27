Helldivers 2 стала бестселлером в Steam благодаря кроссоверу с Halo

На старте Helldivers 2 привлекла почти полмиллиона игроков в Steam. Хотя количество игроков естественным образом снижалось со временем, каждое крупное обновление вызывало огромный всплеск активности. Фанаты с нетерпением ждали кроссовера Halo x Helldivers 2, и он наконец-то состоялся.

Игра недавно вышла и на Xbox, и этот кроссовер был приурочен к её дебюту на этой платформе. Благодаря шумихе вокруг этого сотрудничества, Helldivers 2 поднялась на вершину списка бестселлеров Steam. Разумеется, количество игроков также значительно выросло. На момент написания статьи в игре было более 50 000 активных игроков, а пик за 24 часа достиг почти 170 000.

Как видно на изображении выше, Helldivers 2 сейчас занимает первое место в списке бестселлеров Steam. Примечательно, что ремейк Metal Gear Solid 3 расположился на втором месте, несмотря на свой полноценный релиз завтра. В пятёрку лучших также входят Hogwarts Legacy и Red Dead Redemption 2, которые получили огромные скидки.

Тем не менее, ожидается, что Helldivers 2 сохранит свои позиции ещё какое-то время, особенно с выходом Into The Unjust 2 сентября. Это крупное обновление добавит совершенно новые поля сражений, подземные пещеры с ограниченной поддержкой, новые типы миссий, ужасающих новых врагов, новые комплекты брони и ряд косметических предметов.