Helldivers 2 Warbond: Cutting Edge выйдет 14 марта

Появился трейлер, демонстрирующий новые боевые возможности дополнения Warbond: Cutting Edge. Cutting Edge Premium Warbond предлагает взрывное оружие, прототипы брони, разнообразные плащи и карточки игроков, а также эмоции и усилители полезностей, позволяющие вам сеять хаос по всей галактике во имя Супер Земли. Cutting Edge Premium Warbond выйдет 14 марта на PlayStation 5 и ПК.
В число новых вооружений войдут LAS-16 Sickle, SG-8P Punisher Plasma и ARC-12 Blitzer. Игроки также смогут «разблокировать новую светошумовую гранату, электрошокер G-23 и пистолет LAS-7 Dagger .
Не густо, если честно. Хотя бы сложность новую добавили
Так это трейлер чисто "баттлпасса" местного. Так-то добавят что-то еще. Тех же мех обещали бесплатно добавить оч скоро. Но, учитывая, как у них легко фармится донатная валюта, платный пасс тоже не слишком смущает.
щас если комюнити не отобьет автоматонов то не видать нам мехов сегодня приказ вышел