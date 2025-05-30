Игроки обрушили рейтинг Helldivers 2 из-за одного города

Яростная оборона Супер-Земли вылилась в волну негативных отзывов
На этой неделе Helldivers 2 вновь оказалась в эпицентре скандала — игру захлестнула волна негативных отзывов в Steam, и все из-за обороны одного-единственного города: Равенства-на-Море (Equality-On-Sea).
Динамика отзывов на Helldivers 2 за май
Дело в том, что в недавнем обновлении разработчики повысили ставки. Враги обрушились на Супер-Землю в попытке ее завоевать. Игроки вынуждены защищать планету, удерживая от натиска армии Иллюминатов стратегически важные города. Один из таких — как раз Равенство-на-Море (Equality-On-Sea).
Геймеры из разных концов света объединились, чтобы отбить город у врага, но прогресс обороны остановился на отметке 99.9783%. Это число, столь близкое к заветной «сотне», вызвало волну споров.
В отличие от типичных миссий на «освобождение», операция с удержанием города подразумевает постоянное отражение атак. То есть даже при успешной защите игроки технически не могут достичь 100%, ведь вторжение продолжается. Многие восприняли это как недоработку или даже манипуляцию прогрессом.
UnunfortuneСначала хотел поставить Arrowhead положительный отзыв, но прогресс застыл на 99.9783%, так что остается только поставить отрицательный.
В итоге за последние 24 часа (на момент публикации) игроки оставили почти 3 тысячи негативных отзывов, в то время как положительных — в три раза меньше. Сообщество разделилось: одни считают, что протест закономерный, другие — что игроки реагируют слишком бурно.
TactlessNinjaВот что происходит, когда люди относятся к игре слишком серьезно — берут больничный, ложатся спать слишком поздно, жертвуют своим здоровьем и избегают общения ради чего-то такого...
Так или иначе, рейтинг игры пострадал: недавние отзывы стали «смешанными». Напомним, что это не первая такая атака в истории Helldivers 2. Прошлая, впрочем, была куда масштабнее. Тогда такая реакция последовала на требование Sony об обязательной привязке аккаунтов Steam и PlayStation Network.
Нытики убогие, ну будет 100% допустим, закончится вторжение, а нового не будет, довольными что ли станут? Фиг там, пойдут ныть и писать негативные отзывы что закончилось вторжение.
платина др*ч*ры
Пару дней назад решил дать игре второй шанс, установил, запустил... Как же они изуродовали игру! Это нужно постараться. Насколько она была весёлой на старте и насколько она унылая гриндилка сейчас! Что с ними не так?! Такую игру загубили(лично для меня, онлайн там ого го).
В ней буквально ничего не изменилось)
Чувствую запах Украины в пикче 😁😁
А укрой пахнет от зергов или пердючего газа?