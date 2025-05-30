Игроки обрушили рейтинг Helldivers 2 из-за одного города

Яростная оборона Супер-Земли вылилась в волну негативных отзывов

На этой неделе Helldivers 2 вновь оказалась в эпицентре скандала — игру захлестнула волна негативных отзывов в Steam, и все из-за обороны одного-единственного города: Равенства-на-Море (Equality-On-Sea).

Динамика отзывов на Helldivers 2 за май

Дело в том, что в недавнем обновлении разработчики повысили ставки. Враги обрушились на Супер-Землю в попытке ее завоевать. Игроки вынуждены защищать планету, удерживая от натиска армии Иллюминатов стратегически важные города. Один из таких — как раз Равенство-на-Море (Equality-On-Sea).

Геймеры из разных концов света объединились, чтобы отбить город у врага, но прогресс обороны остановился на отметке 99.9783%. Это число, столь близкое к заветной «сотне», вызвало волну споров.

В отличие от типичных миссий на «освобождение», операция с удержанием города подразумевает постоянное отражение атак. То есть даже при успешной защите игроки технически не могут достичь 100%, ведь вторжение продолжается. Многие восприняли это как недоработку или даже манипуляцию прогрессом.

UnunfortuneСначала хотел поставить Arrowhead положительный отзыв, но прогресс застыл на 99.9783%, так что остается только поставить отрицательный.

В итоге за последние 24 часа (на момент публикации) игроки оставили почти 3 тысячи негативных отзывов, в то время как положительных — в три раза меньше. Сообщество разделилось: одни считают, что протест закономерный, другие — что игроки реагируют слишком бурно.

TactlessNinjaВот что происходит, когда люди относятся к игре слишком серьезно — берут больничный, ложатся спать слишком поздно, жертвуют своим здоровьем и избегают общения ради чего-то такого...

Так или иначе, рейтинг игры пострадал: недавние отзывы стали «смешанными». Напомним, что это не первая такая атака в истории Helldivers 2. Прошлая, впрочем, была куда масштабнее. Тогда такая реакция последовала на требование Sony об обязательной привязке аккаунтов Steam и PlayStation Network.