Microsoft отмечает объединение игроков PlayStation и Xbox в Helldivers 2

Совершенно неожиданно Sony недавно объявила о выпуске своей популярной кооперативной игры Helldivers 2 на Xbox. Выход игры запланирован на 26 августа.

С приближением запуска на официальной странице Xbox появился праздничный пост. В посте Xbox изображены два игрока Helldivers, пожимающих руки, с подписями «Игроки PlayStation» и «Игроки Xbox», отмечающими объединение двух игровых баз.

В комментариях к посту многие геймеры с нетерпением ждут этого объединения двух консолей, особенно учитывая кроссплатформенную игру. Однако другие критикуют Xbox за то, что она оставила ПК без внимания.

Helldivers 2 выйдет 26 августа на Xbox Series X|S. Вместе с этой новой версией игроки также смогут насладиться коллаборацией с Halo: ODST, которая появится в тот же день на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.