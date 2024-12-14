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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.5 1 283 оценки

Обновление Omens of Tyranny вызвало резкий рост игроков в Helldivers 2

butcher69
Новости

Helldivers 2, один из самых значимых релизов 2024 года, завершает год на пике популярности. Недавнее обновление под названием Omens of Tyranny, представленное на The Game Awards, вдохнуло новую жизнь в кооперативный шутер. Разработчик Arrowhead Game Studios добавил в игру новую фракцию, врагов, планеты и другие улучшения, что вызвало заметный всплеск интереса среди игроков.

Командный шутер Helldivers 2 получил новое обновление с фракцией Иллюминатов

До обновления среднее число одновременных игроков в Steam составляло около 20–30 тысяч. Однако, по данным SteamDB, после выхода Omens of Tyranny этот показатель резко возрос до 150 169 человек, что стало рекордом для Helldivers 2 за последние полгода. Это особенно примечательно после проблем с привязкой учетных записей PlayStation Network, с которыми столкнулись пользователи в мае. Для сравнения, пик игры достигался вскоре после релиза в феврале и составлял 438 000 одновременных игроков.

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Helldivers 2 доступна на PS5 и PC.

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