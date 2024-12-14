Обновление Omens of Tyranny вызвало резкий рост игроков в Helldivers 2

Helldivers 2, один из самых значимых релизов 2024 года, завершает год на пике популярности. Недавнее обновление под названием Omens of Tyranny, представленное на The Game Awards, вдохнуло новую жизнь в кооперативный шутер. Разработчик Arrowhead Game Studios добавил в игру новую фракцию, врагов, планеты и другие улучшения, что вызвало заметный всплеск интереса среди игроков.

До обновления среднее число одновременных игроков в Steam составляло около 20–30 тысяч. Однако, по данным SteamDB, после выхода Omens of Tyranny этот показатель резко возрос до 150 169 человек, что стало рекордом для Helldivers 2 за последние полгода. Это особенно примечательно после проблем с привязкой учетных записей PlayStation Network, с которыми столкнулись пользователи в мае. Для сравнения, пик игры достигался вскоре после релиза в феврале и составлял 438 000 одновременных игроков.

Helldivers 2 доступна на PS5 и PC.