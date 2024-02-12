Разработчики Helldivers 2 работают над улучшением серверов и фиксом известных ошибок

Всего несколько дней назад состоялся официальный релиз кооперативного экшен-шутера Helldivers 2 с видом от третьего лица от Arrowhead Game Studios и Sony. Проект мгновенно стал самым успешным запуском японской компании на ПК и завоевал аудиторию более чем в один миллион активных пользователей. Такой ажиотаж вокруг шутера неминуемо привел к проблемам с соединением и стабильностью подключения к серверам. Разработчики заявили, что в курсе всех известных проблем и уже работают над их решением.
Сегодня ночью для Helldivers 2 вышло первое из многих запланированных обновлений. Патч коснулся только серверной части проекта и должен значительно облегчить игрокам подключение к игре. Разработчикам удалось частично решить проблему со входом в игру и улучшить производительность серверов.
Говоря техническим языком, наши службы, а также наши партнерские службы имеют ограничитель скорости, который запрещает соединения, превышающие объем в минуту, чтобы предотвратить сбой всей системы. Нам удалось увеличить лимит скорости с 10 000/мин до 20 000/мин, а общая вместимость одновременных игроков была увеличена с 250 000 до 360 000. Однако этого было недостаточно: через 5,5 минут количество игроков подскочило до 360 тысяч.
— пояснили в Arrowhead Game Studios.
Разработчики Helldivers 2 отмечают, что количество активных игроков продолжает расти. Из-за ограниченных возможностей некоторые игроки еще могут сталкиваться с проблемами подключения.
В Arrowhead Game Studios обещают продолжить совершенствовать серверную инфраструктуру и повысить стабильность их работы, однако на это потребуется больше времени. Кроме этого, команда работает над решением проблемы, которая мешает игрокам получить внутриигровые награды.
В ру регионе работает? Или впн и танцы с бубном?
Инди студия