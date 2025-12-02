ЧАТ ИГРЫ
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 599 оценок

Режиссёр "Форсажа" снимет экранизацию игры Helldivers

Simple Jack Simple Jack

Постановщик Джастин Лин («Форсаж 9») займётся фильмом по мотивам видеоигры Helldivers (Ныряющие в ад). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий адаптирует Гэри Доберман («Оно», «Проклятие Аннабель»). Проект курирует студия Sony Pictures. Детали сюжета неизвестны.

Helldivers дебютировала в 2015 году. Игроки управляют «адскими десантами» — особым подразделением государства Супер-Земля. Герои ведут с тремя другими народами: жуками, киборгами и просветлёнными.

Лин параллельно работает над экранизацией игры BRZRKR (Берсеркер) с Киану Ривзом для Netflix.

Источник  
Комментарии:  3
Иваныч из Тулы

Снимали Helldivers, а получили Starship Troopers 😎

2
нитгитлистер

форсаж 9 и проклятие аннабель... кажется они решили претендовать на золотую малину

2
askazanov

Вот в фантастике он хорош, знаем по форсажу))))))