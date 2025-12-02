Режиссёр "Форсажа" снимет экранизацию игры Helldivers

Постановщик Джастин Лин («Форсаж 9») займётся фильмом по мотивам видеоигры Helldivers (Ныряющие в ад). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий адаптирует Гэри Доберман («Оно», «Проклятие Аннабель»). Проект курирует студия Sony Pictures. Детали сюжета неизвестны.

Helldivers дебютировала в 2015 году. Игроки управляют «адскими десантами» — особым подразделением государства Супер-Земля. Герои ведут с тремя другими народами: жуками, киборгами и просветлёнными.

Лин параллельно работает над экранизацией игры BRZRKR (Берсеркер) с Киану Ривзом для Netflix.